Guatemala: Motocicleta policial se incendió durante una intervención contra manifestantes en el kilómetro 19 de Villa Nueva

Una motocicleta de la PNC fue incendiada durante una protesta por el alza de los combustibles en el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico, en Villa Nueva, Guatemala. (Cortesía de: TN23)

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Una motocicleta de la Policía Nacional Civil (PNC) fue incendiada este viernes durante los incidentes registrados en el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico, a la altura de la colonia Santa Isabel, en Villa Nueva, Guatemala. El hecho ocurrió después de que agentes antimotines intervinieran para despejar un bloqueo que mantenían manifestantes en la zona.

Según informó el medio TN23, la protesta comenzó a causa del alza de los combustibles y derivó en enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y efectivos de la Policía. Durante los disturbios, varias personas lanzaron piedras, botellas de vidrio y otros objetos contra los agentes desplegados en el sector.

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La unidad motorizada incendiada quedó en la entrada de la colonia Santa Isabel. Las llamas afectaron el paso por el área, mientras los cuerpos de seguridad intentaban contener los incidentes y evitar que el fuego se extendiera.

El reporte de TN23 indicó que las fuerzas de seguridad lograron retirar el bloqueo que interrumpió la circulación en la ruta principal. Tras esa intervención, el tránsito comenzó a normalizarse en el kilómetro 19, aunque la tensión se trasladó hacia calles internas de la colonia Santa Isabel.

La protesta en Villa Nueva formó parte de una jornada de bloqueos en distintos puntos de Guatemala por el aumento de los precios de los combustibles. (Cortesía: TN23)

El grupo que permanecía en el lugar habría movido la protesta unos metros hacia el interior de la colonia. Allí continuaron los lanzamientos de objetos contra los antimotines, de acuerdo con las imágenes y los testimonios difundidos por el medio guatemalteco.

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La presencia policial aumentó durante la noche. Un reportero de TN23 señaló que en el punto había al menos 50 agentes policiales, incluidos integrantes de unidades antimotines y fuerzas especiales, que aguardaban instrucciones para ingresar a la colonia y dispersar a quienes continuaban con el bloqueo.

Ante las agresiones denunciadas durante el operativo, los antimotines respondieron con gas lacrimógeno. El uso de los citados dispositivos buscó despejar la zona y contener a los manifestantes que permanecían dentro de Santa Isabel, según el informe televisivo.

Las imágenes mostraron piedras y fragmentos de vidrio sobre la calzada. La acumulación de objetos en uno de los carriles complicó el paso de vehículos y motocicletas, incluso después de que la circulación principal fuera habilitada.

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En el lugar también se encontraban unidades de Bomberos Municipales Departamentales de Santa Isabel, preparadas para intervenir ante la posibilidad de que el incendio de la motocicleta o las llamas en otros puntos provocaran daños mayores. La cobertura no precisó si los bomberos lograron apagar el fuego ni si hubo personas lesionadas.

Los manifestantes mantuvieron el lanzamiento de piedras, botellas de vidrio y otros objetos contra los agentes dentro de la colonia Santa Isabel. (Cortesía de: Noti7)

Vecinos quedaron expuestos a los enfrentamientos

La situación generó preocupación entre residentes y personas que intentaban regresar a sus viviendas. Algunos vecinos permanecieron en una pasarela cercana, mientras otros buscaron resguardo ante el riesgo de que piedras o botellas alcanzaran las áreas habitadas.

De acuerdo con la transmisión, los objetos impactaron contra techos de lámina de casas ubicadas en el sector. La presencia de gases lacrimógenos también afectó la visibilidad y el aire en los alrededores de la entrada a la colonia.

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El bloqueo en Santa Isabel, Villa Nueva, formó parte de una jornada con protestas en distintos puntos de Guatemala por el incremento de los precios de los combustibles. En este caso, la movilización derivó en daños a un vehículo policial y en un operativo para recuperar el control de la vía.