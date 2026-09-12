Así se hizo ‘Sarmiento, el Maestro’: las voces primero, los datos verificados y la inteligencia artificial al servicio de Juan Leyrado y Carla Peterson

'Sarmiento, el maestro': un vistazo íntimo al proceso de grabación, donde los actores dan voz y emoción a la historia del gran prócer argentino.

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Cuando Juan Leyrado llegó a los estudios de Infobae para grabar la voz de Domingo Faustino Sarmiento, no había una sola imagen del corto. Sí había, en cambio, meses de trabajo sobre las tablas: desde abril de 2026, el actor interpreta a Sarmiento en la obra de teatro Sarmiento, la clase. Es el mismo actor que ya le puso voz al sanjuanino en El Libertador, el corto anterior de la saga, y que ahora le presta la voz en Sarmiento, el Maestro, el corto sobre los últimos días del Padre del Aula que se estrenó este 11 de septiembre, en el Día del Maestro y se puede ver en el canal de YouTube de Infobae.

Con las voces de Juan Leyrado y Carla Peterson, Sarmiento, el Maestro, reconstruye los últimos días del sanjuanino en Asunción y pone en primer plano su obsesión por la alfabetización y la importancia del primer censo nacional.

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La experiencia de Leyrado dejó una marca en el proceso. “Conocemos muy poco de Sarmiento. Un personaje increíble; uno seguramente encuentra cosas en las que no está de acuerdo con él, pero al estudiarlo, al verlo, al meterme en su historia, descubrí muchísimas cosas”, contó el actor en declaraciones a Infobae tras el estreno de El Libertador. Y fue más lejos: “Eso me ayudó mucho, no solamente para el personaje, sino para entender también los momentos en que está pasando la humanidad”.

Casi sin oír, con frío, con las manos temblando sobre unos cuadernos que todavía hay que corregir: así es el Sarmiento de 77 años que aparece en la pantalla de Sarmiento, el Maestro. El carácter del sanjuanino en el corto no precedió a la actuación. Salió de ella.

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Carla Peterson, Juan Leyrado y Marcelo Camaño, en el detrás de escena de Sarmiento, el maestro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la misma manera trabajó Carla Peterson, que le puso su voz a Ana Faustina, la hija de Sarmiento, que lo acompañó hasta el final. Fue su comprensión del personaje, su emoción, su talento, quienes marcaron el rumbo.

Ese es el método que define a la saga histórica de Infobae con inteligencia artificial: primero las voces, después todo lo demás. Los actores graban en los estudios del medio sin ver una sola imagen de referencia. Sus pausas, su cadencia, la carga emocional de cada línea marcan el ritmo del corto. La IA se adapta a ellos, no al revés.

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Una vez registradas las voces, el equipo Visuales IA de Infobae tomó como punto de partida retratos, fotografías y grabados de época para construir cada plano. No hubo storyboard ni animación convencional. Del guion se fue directo a generar tomas, con imágenes fijas de 1888 como única referencia visual. La dirección y el montaje estuvieron a cargo de Alejo García Sosa; la dirección de IA, de Alexander Wittmann.

Opy Morales, Marcelo Camaño y Juan Leyrado en el detrás de escena de Sarmiento, el maestro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es un corto ambientado en la casa donde Sarmiento pasó sus últimos días. Él tiene 77 años. Ella está ahí. Y entre los dos repasan una vida entera: la obsesión por enseñar a leer, el primer censo nacional, los cuadernillos que los jornaleros de la casa llenan con letras y palabras porque él no puede ver a nadie cerca sin intentar alfabetizarlo.

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Un guion preciso

Marcelo Camaño, guionista de títulos como Resistiré, Montecristo y Vidas robadas, escribió el guion de Sarmiento, el Maestro. El asesoramiento histórico lo realizó el periodista especializado Adrián Pignatelli. Cada cifra, cada fecha, cada nombre que aparece en pantalla fue verificado antes de que el equipo generara una sola imagen.

Algunos diálogos se reconstruyeron a partir de documentos y crónicas de la época. Uno de los datos que el corto pone en primer plano es el del primer censo nacional, que Sarmiento impulsó en 1869: él mismo hizo agregar la pregunta “¿Sabe leer y escribir?”. La respuesta fue que cerca del 77% de los argentinos no sabía leer ni su propio nombre. Ese número aparece en el corto como el motor de todo lo que Sarmiento hizo durante décadas.

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“¿Cómo se hace grande un país?”, pregunta Sarmiento en el trabajo. Y él mismo responde: “Pensando”. Y reflexiona: “¿Cómo se piensa si no se sabe leer ni escribir?”. La línea no es una licencia del guionista: es la síntesis de una convicción que Sarmiento sostuvo hasta el final.

Carla Peterson interpreta con su voz a Ana Faustina Sarmiento, la hija que acompañó al sanjuanino hasta el final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay una decisión de guion que define a todos los cortos de la saga y que en Sarmiento, el Maestro se aplica con precisión. “Hay una regla que atraviesa toda la saga: el personaje nunca sabe que ganó. San Martín murió en Francia creyendo que la patria lo había olvidado. Sarmiento murió en Asunción sin saber que un día su pregunta del censo no haría falta. La emoción del final no la pone el guion, la pone el espectador, que sabe lo que ellos no supieron”, explica Opy Morales, director de Estrategia de IA de Infobae, responsable de la idea y dirección general de la saga.

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En el corto, Sarmiento dice: “Esperemos que algún día no haga falta más hacer esa pregunta”. Las placas finales le dan la razón cuando él ya no está. Esa distancia entre lo que el personaje alcanza a ver y lo que el espectador sabe es donde se instala la emoción del cierre.

Hay además otra capa de continuidad con el corto anterior. En El Libertador, el segundo de la saga, estrenado en agosto con las voces de Arturo Puig como José de San Martín y Leyrado como un Sarmiento de 35 años—, el sanjuanino era el joven que llegaba a Grand Bourg a hacerle preguntas al hombre que había libertado medio continente. En Sarmiento, el Maestro las preguntas se las hace su hija. Es el mismo actor en los dos extremos de una vida. No se planificó como serie: se fue descubriendo.

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La saga histórica de Infobae con inteligencia artificial parte de las voces de los actores y construye después todo el universo visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, explicó: “En Infobae decidimos hacer cortos de historia porque creemos que las grandes figuras y los grandes conflictos del país también pueden contarse con los códigos de este tiempo. Después de San Martín, era natural llegar a Sarmiento: un personaje extraordinario, polémico y fundamental, que convirtió la educación una causa nacional y creyó que en las aulas se jugaba el futuro del país. Esa idea está vigente, quizás más que nunca”.

La producción de Sarmiento, el Maestro es, desde el inicio, una apuesta de Infobae con equipo propio. No intervino ninguna productora externa. El equipo Visuales IA del medio es el mismo que trabajó en los cortos anteriores: 25 de Mayo de 1810 y El Libertador.

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“La inteligencia artificial no reemplaza a nadie en este corto. La idea, el guion, la investigación y las voces son humanas. Juan y Carla grabaron primero y todo lo visual se construyó sobre su actuación, no al revés”, señaló Morales. Y agrega una perspectiva histórica para encuadrar el debate: cuando llegó la animación no desaparecieron los actores, y cuando llegaron las computadoras tampoco. Nació algo nuevo.

“Hace dos años equipo de Visuales IA no existía. Hoy hace en semanas lo que antes no se hubiera hecho nunca, porque la alternativa a este corto no era una producción enorme, era que no se hiciera. Lo que cambió es que ahora una redacción puede contar la historia argentina con actores de primera y hacerlo con equipo propio”, dice Morales.

Sarmiento, el Maestro está disponible en YouTube y en el sitio web de Infobae como parte de una producción propia presentada por Santander con apoyo de Life Seguros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dirección de sonido y música estuvo a cargo de Lucía Palachi. La producción ejecutiva es de Daniel Hadad. “Lo que aprendimos con San Martín y con Sarmiento es que la gente no quiere ver próceres, quiere ver personas. Cada corto nos enseñó algo que el siguiente heredó. Vamos a seguir por ese camino, con la misma regla: primero la historia verificada, después los actores, y la IA al servicio de los dos”, cierra Morales.

Sarmiento, el Maestro está disponible en el canal de YouTube de Infobae y en el sitio web del medio, donde también pueden verse los dos cortos anteriores de la saga. La producción está presentada por Santander, con el apoyo de Life Seguros.

Ficha técnica

Voces

Juan Leyrado (Domingo Faustino Sarmiento)

Carla Peterson (Ana Faustina Sarmiento)

Idea y dirección general: Opy Morales

Producción ejecutiva: Daniel Hadad

Dirección y montaje: Alejo García Sosa

Dirección de IA: Alexander Wittmann

Guion: Marcelo Camaño

Asesoramiento histórico: Adrián Pignatelli

Dirección de sonido y música: Lucía Palachi

Una producción de Infobae.

Presentado por Santander, con el apoyo de Life Seguros.