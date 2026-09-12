El Festival de Venecia concluye con ‘Naza’, ‘Wild Horse Nine’ y ‘Possible Love’ como favoritas para llevarse el León de Oro

'Naza', el documental sobre Gaza de Yuval Abraham y Rachel Szor, llegó al Festival de Venecia como una de las favoritas del jurado y de la crítica

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El Festival de Venecia clausura este sábado su 83 edición con el anuncio de la película ganadora de su León de Oro y el resto del palmarés, con cintas como Wild Horse Nine, la surcoreana Possible Love o Naza, el documental sobre Gaza, como las favoritas y más aplaudidas.

La gala en la que se anunciará qué filme de los 21 en competición se hace este año con el León de Oro empezará a las 19 hora local (las 2 de la tarde en Argentina) en el Palacio del Cine del Lido veneciano, donde tiene lugar este prestigioso evento. No obstante, poco antes habrá que estar pendientes de la alfombra roja porque la presencia de directores y actores suele indicar -o vaticinar- a los triunfadores de la noche.

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La versión más política de la Mostra, en palabras de su director, Alberto Barbera, ha tenido un gran colofón: el estreno de Naza, el nuevo documental de los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, parte del equipo del oscarizado No Other Land (2024).

La película, incluida en la competición solo una semana antes de que el festival comenzara, ha entusiasmado a la prensa y a la crítica en Venecia por sus entrevistas nocturnas a agentes y oficiales del Ejército israelí que exponen la estrategia de destrucción en Gaza.

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'Possible Love', de Lee Chang-dong, figura entre las películas más aplaudidas del Festival de Venecia ocho años después de 'Burning'

Es la más votada en la clasificación de la crítica que cada día el certamen publica en su revista oficial... aunque la elección naturalmente recaerá solo en el jurado internacional presidido, en esta edición, por la estadounidense Maggie Gyllenhaal.

En esa lista casi empatada está otra de las películas más aplaudidas en Venecia: Possible Love, una colosal reflexión sobre el deseo y la dignidad entre clases sociales firmada por el maestro surcoreano Lee Chang-dong ocho años después de Burning (2018).

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Han pasado once días desde que comenzara el certamen, pero no por eso se olvida dos títulos que también fueron muy bien acogidos al comienzo: Wild Horse Nine, un sagaz ejercicio de humor negro en un Chile previo al golpe militar firmado por Martin McDonagh, e Ink, enérgico biopic sobre el magnate mediático Rupert Murdoch realizado por Danny Boyle, el padre de Trainspotting (1996).

Pero hay algunos directores más novatos que han sorprendido, como el italiano Paolo Strippoli, de 33 años, con la oscura L’Estranea.

La sorpresa la han puesto las hermanas Rooney y Kate Mara por su papel simbiótico en Bucking Fastard del alemán Werner Herzog, puede que la cinta más extravagante de esta edición. O el japonés Hirokazu Koreeda con Look Back, su tierna y detallada adaptación de un popular ‘manga’.

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'Wild Horse Nine' (foto) e 'Ink' quedaron entre los títulos mejor recibidos del certamen desde los primeros días de la Mostra de Venecia

Algunas de las mejores actuaciones masculinas, según muchos de los presentes en el Lido, han sido las de John Malkovich como ácido agente de la CIA a punto de morir en la Isla de Pascua en Wild Horse Nine, o Robert Pattinson en Primetime, en la que se mete en la piel de un presentador -real- de telerrealidad sin escrúpulos.

Entre las actrices, muy apreciados han sido los trabajos de la italiana Alba Rohrwacher, atrapada en los dilemas de la oficina en Un bon petit soldat del francés Stéphane Brizè (sería su segunda Copa Volpi tras haberla ganado con Hungry Hearts en 2014), o la surcoreana Jeon Do-yeon de la película de Lee.

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A los premios de mejor interpretación también aspiran dos de las estrellas más ovacionadas este año en el Lido, los españoles Penélope Cruz y Javier Barden, de nuevo juntos para protagonizar Bunker, del francés Florian Zeller.

Por otro lado, este año Venecia ha asistido al regreso de uno de los grandes del cine italiano, Nanni Moretti, que con su Succederà questa notte, con producción española, ha roto casi cuarenta años de ausencia en la Mostra.

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Otro título en liza -y aplaudido- es Woman Unknown, el único firmado en solitario por una mujer, la danesa May el-Toukhy. La película cuenta los trágicos intentos de una mujer por zafarse de las acusaciones de colaboracionista nazi en la posguerra después de haber tenido una relación con un soldado alemán.

La última obra presentada al concurso ha sido Ritorno a Buenos Aires, en la que el italo-chileno Marco Bechis vuelve a recurrir a sus recuerdos de rehén de la dictadura argentina, como ya hiciera en la famosa Garage Olimpo (1999).

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Fuente: EFE

[Fotos: Scott A Garfitt/ Invision/ AP y archivo]