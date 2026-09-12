‘The Pitt’, ‘Pluribus’ y ‘Hacks’ se disputan los Emmy 2026: quiénes son los favoritos y qué se juega cada serie en la noche del lunes

Los Premios Emmy celebran su 78.ª edición con "The Pitt", "Pluribus", "Hacks" y "Widow’s Bay" entre las series centrales de la noche.En la imagen, algunos de los presentadores de esta edición

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The Pitt se enfrentará a Pluribus y Hacks a Widow’s Bay en la 78.ª edición de los Premios Emmy, que se celebrará el lunes por la noche. Las estrellas de las cuatro series —Noah Wyle en The Pitt, Rhea Seehorn en Pluribus, Jean Smart en Hacks y Matthew Rhys en Widow’s Bay— parecen ser las claras favoritas para los principales premios de interpretación. Y casi todos los pronosticadores apuestan a que The Pitt gane su segundo premio consecutivo a la mejor serie dramática.

No obstante, la competición televisiva estará muy reñida en el Peacock Theatre de Los Ángeles. La ceremonia se realizará a partir de las 20 (hora del Este de Estados Unidos), con una de las estrellas emblemáticas de la cadena, la tres veces ganadora de un Emmy, Mariska Hargitay, como presentadora.

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Entre los presentadores anunciados se encuentran Zendaya, Sally Field, Amy Poehler, Jon Hamm, Macaulay Culkin, Alan Cumming, Keke Palmer, Florence Pugh, Marcello Hernández, Odessa A’zion, Dan Levy, Niecy Nash-Betts y las estrellas de Buffy, la cazavampiros, Sarah Michelle Gellar y David Boreanaz.

La serie de HBO Max The Pitt, que narra un día en la vida de una sala de urgencias, ya se ha convertido en toda una institución cultural en tan solo dos temporadas y, tras sus grandes triunfos como recién llegada, ha sido la serie con más nominaciones de todas este año, con un total de 25. Hacks, que narra las tribulaciones de una cómica de stand-up que lucha contra los prejuicios por la edad, el sexismo y el anonimato en la industria del entretenimiento, lideró todas las comedias con un récord de 24 nominaciones para su quinta y última temporada.

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A continuación, analizamos más de cerca cuál es la situación actual y cómo podrían desarrollarse los acontecimientos.

La actriz Mariska Hargitay será la conductora de esta edición de los Emmy

La historia de los Emmy hasta ahora

Aunque las grandes estrellas siguen a la espera de que se abran los sobres, la mayoría de los premios Emmy de este año ya se entregaron en las primeras ceremonias celebradas el sábado y el domingo.

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Widow’s Bay, la comedia de terror de Apple TV en su primera temporada, con Rhys en el papel de alcaldesa de un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra que se enfrenta a una maldición centenaria, se llevó la friolera de ocho premios Emmy, incluido el de mejor actriz invitada para Betty Gilpin.

La serie había sido ampliamente aclamada por su astuto vaivén entre el humor y el terror, y obtuvo 19 nominaciones, pero pocos esperaban tal cosecha de premios. El lunes podría ganar hasta seis más.

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Hacks solo logró una victoria.

The Pitt se llevó cuatro premios Emmy en la primera ronda, incluida una emotiva primera victoria en su carrera para Ernest Harden Jr., de 73 años, como mejor actor invitado en una serie dramática.

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Pluribus, otra novata en los Emmy de Apple TV, del creador de Breaking Bad, Vince Gilligan, también ganó cuatro.

Hargitay, que será la presentadora, ganó dos premios Emmy por el documental que dirigió sobre su madre, Jayne Mansfield, que se suman al que ya tenía por su papel de larga duración en La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales.

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El fin de semana de los Emmy se reducirá a un único programa grabado que se emitirá en FXX el sábado a las 20:00 en todas las zonas horarias.

Noah Wyle compite en tres categorías de los Emmy por "Pitt": mejor actor, dirección y mejor serie dramática como productor

En la categoría de drama, “The Pitt” compite con “Pluribus” y consigo misma

Los médicos, enfermeros y pacientes de The Pitt recibieron numerosas nominaciones a los Emmy por su segunda temporada. Muchos de ellos competirán entre sí. Hay tal solapamiento entre las categorías que, a pesar de contar con 12 nominaciones para los premios del lunes por la noche, solo puede ganar seis.

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Solo Wyle puede ganar tres premios Emmy, que incluye el de dirección, el de mejor serie dramática como productor y el de mejor actor —un premio que ganó el año pasado por su papel del Dr. Michael Robby Robinavitch.

Las demás nominadas a mejor serie dramática son Paradise, Slow Horses, The Diplomat, The Gilded Age, A Knight of the Seven Kingdoms, Your Friends & Neighbors y Pluribus.

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Pocas veces un solo actor ha llevado el peso de una serie tanto como lo hace Rhea Seehorn en Pluribus, donde interpreta a una mujer misántropa que se enfrenta a una mente colmena alienígena que ha envuelto a casi todos los demás seres vivos. Es probable que los votantes premien a la antigua estrella de Better Call Saul con su primer Emmy tras cuatro nominaciones.

Entre las demás nominadas se encuentra Zendaya, que ya ha ganado dos veces en esta categoría por Euphoria.

Katherine LaNasa ganó el año pasado el premio a la mejor actriz de reparto por su interpretación de la enfermera Dana en The Pitt, y el personaje tuvo una segunda temporada aún más destacada, donde acompaña a los pacientes en momentos dramáticos y angustiosos y se convirtió en un fenómeno viral por la forma en que pronuncia “Baby Jane Doe” —una niña abandonada en urgencias que desempeña un papel clave en la temporada—.

Este año tendrá como competidoras a tres compañeras de reparto: Taylor Dearden, Fiona Dourif y Sepideh Moafi.

“Es muy emocionante tener a más compañeras en la lista de nominadas”, declaró LaNasa a esta agencia tras el anuncio de las nominaciones.

Tres actores de The Pitt —Patrick Ball, Shawn Hatosy y Gerran Howell— optan al premio al mejor actor secundario.

"The Pitt" llega a los Emmy como la serie más nominada del año con 25 candidaturas y como favorita para repetir el premio a mejor drama. El actor Ernest Harden Jr. sostiene la estatuilla del premio Emmy tras ser reconocido como mejor actor invitado en una serie dramática

En la categoría de comedia, ¿“Widow’s Bay” aguará la fiesta de despedida de “Hacks”?

A los Emmy les encanta dar una despedida por todo lo alto a las series que se despiden, y sería sorprendente que Jean Smart no ganara el premio a la mejor actriz de comedia por su interpretación de la cómica Deborah Vance, tal y como ha hecho en las cuatro temporadas anteriores.

Pero el claro cariño de los votantes de los Emmy por Widow’s Bay podría impedir que Hacks ganara mucho más. Las dos series competirán por el premio a la mejor comedia junto con Abbott Elementary, The Bear, Margo’s Got Money Troubles, Only Murders in the Building y Shrinking.

Hannah Einbinder, que logró una victoria decisiva el año pasado como mejor actriz de reparto en una comedia tras cuatro nominaciones por Hacks, se enfrentará a Kate O’Flynn, que cautivó con una interpretación de revelación en la primera temporada de Widow’s Bay.

Ambas series también cuentan con nominados al premio al mejor actor secundario en una comedia, pero Harrison Ford podría eclipsarlos fácilmente, ya que muchos creen que por fin ganará su primer gran premio de Hollywood por su interpretación en Shrinking, de Apple TV.

Apple TV se ha convertido en la fuerza dominante en la categoría de comedia de los Emmy. Los nominados de este año se beneficiarán de la ausencia temporal de The Studio, de Apple —que el año pasado tuvo una actuación sin precedentes en los Emmy— y de Ted Lasso, la serie que puso a la plataforma en el mapa de los Emmy.

Los actores Linda Cardellini y David Harbour posan con sus estatuillas durante la entrega de los Premios Emmy, ambos ganadores por su participación en "DTF St. Louis"

“Beef”, Colbert, Kimmel y el resto de nominados

Las categorías de miniseries tendrán un papel menor en la gala principal de los Emmy, después de que cuatro de ellas fueran relegadas a la primera jornada del fin de semana de los premios.

DTF St. Louis, de HBO Max, fue la gran ganadora de esos premios, que se llevó los de mejor actor y actriz de reparto para David Harbour y Linda Cardellini.

Beef aporta el poderío de las estrellas a las categorías de interpretación principal, con Carey Mulligan como la favorita unánime a la mejor actriz en una miniserie y Oscar Isaac como favorito a mejor actor.

Y tras otro año enfrentándose al presidente Donald Trump, los programas de fin de noche de Jimmy Kimmel y el ya cancelado de Stephen Colbert optan ambos al premio a la mejor serie de variedades.

Fuente: AP

[Fotos: AP/ Chris Pizzello]