Medallista, seleccionado nacional y folclorista: el joven que abrirá el recorrido de la Antorcha de la Independencia en Costa Rica

Danny Yoel Jarquín Rodríguez, de 18 años, será el primer estudiante en correr con la Antorcha de la Independencia 2026 en Costa Rica. Cortesía: MEP

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Con apenas 18 años, una trayectoria deportiva que ya incluye una medalla nacional y representación internacional, y una participación activa en actividades culturales, el estudiante guanacasteco Danny Yoel Jarquín Rodríguez será el encargado de dar los primeros pasos con la Antorcha de la Independencia 2026 en Costa Rica.

El joven cursa duodécimo año en el Colegio Técnico Profesional Barrio Irvin, ubicado en La Cruz de Guanacaste, y fue seleccionado para iniciar el recorrido del fuego patrio, uno de los actos más simbólicos dentro de las celebraciones por la independencia costarricense.

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Su elección reúne varias facetas que han marcado su vida estudiantil: deporte, disciplina, representación nacional y participación en las tradiciones culturales de su comunidad.

Danny Yoel ha desarrollado buena parte de su trayectoria en distintas disciplinas deportivas. Durante sus años como estudiante ha conquistado campeonatos regionales en fútbol y futsal, además de obtener el campeonato regional de balonmano en 2025.

En total, acumula más de diez medallas en diferentes competencias.

Uno de sus principales logros llegó durante 2026, cuando obtuvo la medalla de plata en los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026 como integrante del equipo masculino de balonmano del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de La Cruz.

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Su desempeño dentro de esta disciplina también lo llevó a representar internacionalmente a Costa Rica.

Danny Yoel forma parte de la Selección Juvenil de Costa Rica de Balonmano y participó en el IHF Trophy, celebrado en San Salvador, El Salvador.

Durante ese torneo fue reconocido como parte del Equipo Ideal, específicamente en la posición de lateral derecho, un logro que consolidó su proyección dentro de esta disciplina.

Danny Yoel integra la Selección Juvenil de Costa Rica de Balonmano y representó al país en el IHF Trophy disputado en El Salvador. Cortesía: MEP

Del balonmano al folclor

Sin embargo, la historia del estudiante guanacasteco no se limita al deporte.

Danny Yoel también forma parte del grupo folclórico Namború, perteneciente al Colegio Técnico Profesional Barrio Irvin, donde mantiene un vínculo directo con las tradiciones culturales costarricenses.

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Durante 2025, la agrupación consiguió el primer lugar en la etapa regional del Festival Estudiantil de las Artes.

Ese resultado le permitió representar posteriormente a la región en el Festival Nacional de Encuentros de Grupos de Danza Folklórica, ampliando así otra de las facetas que el joven combina con sus responsabilidades académicas y deportivas.

Actualmente cursa la especialidad de Organización de Operaciones y Servicios de Alimentos y Bebidas, mientras mantiene sus actividades dentro del deporte competitivo y el folclor.

Su mensaje hacia otros estudiantes se centra en aprovechar las oportunidades durante la juventud, mantenerse enfocados en objetivos positivos y trabajar con constancia para alcanzar sus metas.

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Ese recorrido personal tendrá ahora un nuevo capítulo con uno de los actos centrales de las celebraciones patrias.

El estudiante será el primero en correr con la Antorcha de la Independencia 2026, lo que lo convertirá en el encargado de iniciar en territorio costarricense el desplazamiento de un símbolo que tradicionalmente recorre comunidades, centros educativos y distintas regiones del país durante las actividades de septiembre.

La designación adquiere un significado especial para La Cruz, una comunidad fronteriza que verá a uno de sus jóvenes asumir un papel destacado dentro de las celebraciones nacionales.

Además de su trayectoria deportiva, forma parte del grupo folclórico Namború, con el que ha representado a su región en festivales estudiantiles. Cortesía: MEP

Ahora sumará una nueva representación

Cuando reciba el fuego patrio y comience a correr, llevará consigo no solo la Antorcha, sino también una historia personal construida entre entrenamientos, competencias, estudios y presentaciones folclóricas.

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La elección del joven convierte así el inicio del recorrido de la Antorcha de la Independencia 2026 en una vitrina para reconocer el talento estudiantil y el esfuerzo de quienes combinan su formación académica con otras áreas de desarrollo.

Para Danny Yoel, acostumbrado a competir por medallas y representar a Costa Rica desde una cancha, el reto será distinto esta vez: iniciar el recorrido de uno de los símbolos más reconocidos de la libertad, la paz y la identidad nacional.

Un recorrido de 378 kilómetros hasta Cartago

La Antorcha de la Independencia Centroamericana ingresará a Costa Rica el 13 de septiembre por Peñas Blancas, en la frontera con Nicaragua, y recorrerá aproximadamente 378 kilómetros hasta llegar a las Ruinas de Cartago el 14 de septiembre a las 8:00 p. m.

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Cerca de 22,000 estudiantes participarán en el traslado de la Antorcha de la Independencia durante su recorrido por Costa Rica. Crédito: MEP

Durante el trayecto, cerca de 22,000 estudiantes serán los encargados de portar el fuego patrio mediante relevos distribuidos en ocho rutas primarias, además de recorridos secundarios que permitirán llevar la llama a distintas comunidades del país. La ruta principal atravesará puntos como La Cruz, Liberia, Bagaces, Esparza, Naranjo, Heredia y San José antes de concluir en Cartago, recreando simbólicamente la forma en que la noticia de la independencia avanzó de pueblo en pueblo por Centroamérica en 1821.