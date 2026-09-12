Nicaragua

Cuánto debe destinar una familia nicaragüense de cuatro personas para servir gallo pinto con huevo, queso, crema y tortillas

El monto cambia según marcas, puestos de venta y porciones, con un impacto silencioso en las cuentas del hogar

Pintura al óleo de una mujer con delantal que mezcla arroz y frijoles en una olla grande colocada sobre un fogón de leña.
Una familia nicaragüense de cuatro personas necesita entre C$158 y C$169 para servir gallo pinto con huevo, queso, crema y tortilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una familia nicaragüense de cuatro personas necesita entre C$158 (USD 4.30) y C$169 (USD 4.60) para servir gallo pinto con huevo, queso, crema y una tortilla por comensal, un gasto que muestra el peso de una comida tradicional en el presupuesto del hogar. El cálculo surge de precios relevados en mercados por 100% Noticias y no contempla los insumos necesarios para cocinar.

Si esa misma comida se preparara siete veces en una semana, el desembolso ascendería a C$1,120 (USD 30.72) , tomando como referencia un gasto cercano a C$160 por ocasión. La cifra corresponde a una sola de las comidas del día.

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Arroz, frijoles y acompañamientos en la cuenta familiar

La base del gallo pinto requiere media libra de arroz y media libra de frijoles para cuatro platos. El arroz más económico cuesta unos C$25 (USD 0,68) la libra, mientras que el arroz El Faisán, recomendado por comerciantes para esta preparación, ronda los C$28 (USD 0,76).

Esa porción de arroz representa entre C$12,50 (USD 0,34) y C$14 (USD 0,38). Los frijoles se venden entre C$30 (USD 0,82) y C$35 (USD 0,96) la libra, por lo que media libra suma de C$15 (USD 0,41) a C$17,50 (USD 0,48).

Preparar gallo pinto siete veces en una semana eleva el gasto a unos C$1.120 para una sola comida del día. (Imagen de cortesía)
Preparar gallo pinto siete veces en una semana eleva el gasto a unos C$1.120 para una sola comida del día. (Imagen de cortesía)

Arroz y frijoles demandan así entre C$27,50 (USD 0,75) y C$31,50 (USD 0,86) antes de añadir aceite, cebolla, ajo u otros condimentos. La variación depende de la marca elegida y del mercado donde se haga la compra.

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El huevo añade entre C$28 (USD 0,76) y C$32 (USD 0,87) al presupuesto cuando cada integrante recibe una unidad. Su precio individual se ubica entre C$7 (USD 0,19) y C$8 (USD 0,22).

El queso es uno de los acompañamientos que más encarece la comida. La libra se consigue cerca de C$84 (USD 2,29), aunque puede alcanzar C$90 (USD 2,46), de modo que media libra para repartir entre cuatro personas cuesta entre C$42 (USD 1,15) y C$45 (USD 1,23).

La crema suma unos C$40 (USD 1,09) en la presentación consultada. Las cuatro tortillas, a C$5 (USD 0,14) cada una, agregan otros C$20 (USD 0,55).

Las cantidades consideradas incluyen media libra de arroz, media libra de frijoles, cuatro huevos, media libra de queso, una libra de crema y cuatro tortillas. El precio final puede modificarse si el hogar reduce el queso, prescinde de algún acompañamiento o cocina una cantidad suficiente de gallo pinto para más de una comida.

Ilustración en acuarela de una mujer que sirve comida en un puesto callejero mientras una persona le entrega billetes.
El gallo pinto para cuatro platos requiere media libra de arroz y media libra de frijoles como base de la preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas familias compran arroz y frijoles en mayores cantidades o aprovechan productos que ya tienen en casa para ajustar el gasto. El cálculo tampoco incorpora el aceite, la cebolla, el ajo, el gas ni la electricidad utilizados durante la preparación.

El gallo pinto reúne una historia de mestizaje entre América, Europa y África

El gallo pinto, preparación de arroz y frijoles asociada a Costa Rica y Nicaragua, concentra una historia de mestizaje americano: une una leguminosa consumida por los pueblos originarios desde tiempos inmemoriales con un cereal llevado por los españoles y una forma de combinación vinculada a las cocinas africanas.

El arroz se originó en Asia y llegó a España a través de los árabes. Desde los siglos XV y XVI formó parte de recetas españolas, antes de que los conquistadores extendieran su cultivo por América, especialmente en México y Sudamérica.

Para el siglo XVIII, el cultivo ya habría adquirido relevancia en América Central. La presencia de distintos tipos de frijoles, utilizados ancestralmente en el continente, multiplicó las posibilidades de combinar ambos ingredientes.

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