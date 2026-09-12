Germán Daffunchio y lo nuevo de Las Pelotas: “Es la medicina musical para estos tiempos tan complicados”

'Cuando ves alrededor', lo nuevo de Las Pelotas.

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Las Pelotas está de regreso. Y a Germán Daffunchio (flamantes 65 años, los cumplió el 8 de septiembre) se lo ve feliz hablando de Sin la piel,el nuevo disco de la banda. “No es muy diferente a todos los discos que hemos hecho. A nosotros nos gusta mucho componer, todo lo que vendría a ser el viaje creativo de un material nuevo”, cuenta sobre el proceso que hoy está viendo la luz.

Y enseguida simplica lo que podríamos llamar El Método: “¿Cuál es el método? Nos juntamos y empezamos a buscar. Zapamos mucho. Y a partir de la experiencia que tenemos vamos armando, poniendo, sacando, desechando. Pensá que para llegar a un material por ahí desechaste cuarenta temas. Es un proceso muy largo y divertido".

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Germán Daffunchio, voz cantante de Las Pelotas

No sabemos qué quedó en el estudio, entre zapadas y temas que van cobrando vida propia. Pero sí sabemos cuáles son las canciones que, una vez pasadas por su paladar, dijeron “acá están, estas son...”

“Sin la piel es un trabajo que emerge en un presente desértico. Trae colores y líricas en las que confluyen sonidos clásicos y nuevos de Las Pelotas, con los que reafirma la vigencia de una banda colosal en el Rock Nacional. Doce canciones de trayecto rutero, amoroso, temerario y generoso por los distintos climas de la historia de la banda. Se consolida, así, una mirada sobre las problemáticas contemporáneas con distintas paletas”. Con esta palabras, la banda presenta su nueva música.

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"Todos los discos de Las Pelotas son emocionales, pero en este nos propusimos todavía dar una rosca más", explica su frontman

Y con estas palabras se lo explica Daffunchio a Teleshow: “Como idea general, te diría que es la medicina musical que encontramos para llevar estos tiempos tan complicados. Tener esperanza, tener optimismo, algún tipo de algo sabiendo la realidad como es, ¿no? Es un disco que va desde una realidad bastante gris y oscura, a un final casi luminoso. Pasa por muchísimos tipos de emociones distintas. Todos los discos de Las Pelotas son emocionales, pero en este nos propusimos todavía dar una rosca más. En este momento en donde el 30 por ciento de la música que se escucha está hecho con IA, siento que lo nuestro es como la contracultura...“.

Sin la piel, que ya puede escucharse en las plataformas, consta de doce canciones, y Daffunchio acepta la invitación de actuar como guía en el viaje, tema por tema:

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"En este momento en donde el 30 por ciento de la música que se escucha está hecho con IA, siento que lo nuestro es como la contracultura", dice Daffunchio

“Cuando ves alrededor”

“Es un tema épico, queríamos hacer un tema superépico. Es un tema muy profundo, con una muestra de la realidad. Viste que de pronto todos te dan explicaciones, pero en realidad nadie sabe un carajo. También es un planteo ante la indiferencia del prójimo hacia el otro”.

“Esperar el tiempo”

“‘Esperar el tiempo’ es una canción divina. No sé, musicalmente me encanta. Es un tema que supongo tiene un dejo de resignación, de cuando decís: ‘Bueno, ¿y cómo se cambia esto?’ Y bueno, hay que esperar que caiga un meteorito o que se pudra todo de una vez. Es casi una ironía".

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“Sin la piel”

“‘Sin la piel’, casualmente, dice eso. Es un planteo de sacate la cáscara y decime quién sos realmente, ¿no? A mí me impresiona mucho, muchísimo que la cáscara sea lo más importante; lo siento casi como una derrota, ¿no? Se ve por la calle: tanta gente fotografiándose, en pose y toda esa mierda".

Las Pelotas presentará "Sin la piel" el 7 y 8 de octubre en Vorterix, y entre el 11 y el 21 de octubre hará cinco fechas en España (Barcelona, Valencia, Madrid y Málaga)

“Tanto más”

“Es un reggae bien pelotero. Con un hermoso trabajo musical. Ahí nos preguntamos ¿cuánto más querés?"

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“El tren”

“‘El tren es un tema muy raro, es loco. Nosotros tratamos siempre de que todos los temas tengan su propia vida, no repetimos una fórmula, siempre es una búsqueda. Y este tema repasa la época de Menem y la pérdida de los ferrocarriles. Y cómo uno fue testigo de la devastación de los pueblos, pero -otra vez- desde un lado muy irónico, ¿no?"

“Todo lo que vivimos”

“En este caso me cuesta ponerlo en palabras. Yo lo definiría como un tema curativo, terapéutico. Y la terapia es darse cuenta de que estás vivo, aquí y ahora, vivo. Insisto,una canción curativa, muy para arriba”.

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“Sin la piel es un planteo de sacate la cáscara y decime quién sos realmente, ¿no? A mí me impresiona mucho que hoy la cáscara sea lo más importante, lo siento casi como una derrota"

“La bruma de otoño”

“Ahora que me pedís que la defina, diría que es una obra casi minimalista. Emocionalmente queríamos que se sienta como estar dentro de un bosque. Tiene una onda muy boscosa, digamos. Habla de un tipo que está... alejado de la ciudad, en un lugar mágico”.

“Las cosas que son”

“Un tema que me encanta, muy profundo, no sé cómo describirlo. Lo dice una frase: ‘Hay que poner el pecho e ir para adelante’. De alguna manera es la lucha diaria de cada uno para avanzar. Y también tiene un dejo luminoso al final. Es una mezcla de dos estados de ánimo. Uno es el arranque diario de la mañana, sabiendo a lo que te vas a enfrentar, y después la razón del por qué lo estás haciendo”.

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“Quiero verte”

“Otro tema hermoso, no sé... ¡Qué difícil! Una vez, Fernando Ruiz Díaz (de Catupecu Machu) me dijo “Nunca trates de explicar las letras de los temas porque pierden la magia”. Lo definiría como simple y esperanzador; cero intelectual, es simplemente una cuestión emocional de querer verte".

"Es clara", otra de las canciones de Las Pelotas incluidas en su nuevo álbum

“Los dos”

“‘Los dos’ es el primer corte del disco, otro reggae. Habla de la finitud de la vida; la historia de una persona que de golpe se siente vivo a partir del simple momento de estar subiendo una montaña con su hijo. Tiene un poco de eso”.

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“Cubriéndote”

“Esta también es un reggae. Es una mezcla, por un lado con mucho realismo porque cuestiona muchas facetas de lo que somos como sociedad. Yo hasta dudo de la historia. He leído libros, distintos autores sobre distintos próceres y empezás a dudar cuál es la verdad sobre ese prócer, ¿no? Digamos que la Historia Argentina es muy rara y, bueno, el tema habla un poco de esta cuestión".

“Es clara”

“Y para cerrar, un tema absolutamente luminoso, casi te digo como un estado de buenaventuranza. Porque en el fondo la vida es muy simple, los que la complicamos fuimos nosotros, ¿no? Habla de darse cuenta que hay otra cosa mucho más allá de nosotros mismos. Por eso es como luminoso, porque es curativo".