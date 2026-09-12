Las 18 figuras de la delegación argentina a seguir en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con la agenda de sus competencias

La argentina Belén Casetta celebra tras ganar los 3.000 metros con obstáculos femeninos del atletismo de los Juegos Panamericanos en Santiago 2023 (AP Foto/Moisés Castillo)

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Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reunirán a más de 4.000 deportistas de 15 países. Por tercera vez en la historia, después de las ediciones de Rosario 1982 y Buenos Aires 2006, Argentina buscará luchar por el primer lugar del medallero con la ventaja de tener la delegación más amplia de todo el evento: serán 658 los atletas que participarán en 59 de las 60 disciplinas de 43 deportes que se llevarán a cabo en las tres sedes de competencia.

Rosario será la sede de la ceremonia de apertura y el centro de los Juegos con más de 30 disciplinas repartidas en 20 escenarios deportivos, muchos de ellos inaugurados para esta edición de los Odesur. Uno de los más impactantes fue el nuevo Centro Acuático que albergará las pruebas de natación (del domingo 13 al miércoles 16), una de las grandes atracciones en este tipo de eventos multidisciplinarios. Otro es el velódromo en Rafaela, recinto que será sede de las competencias del ciclismo pista (domingo 20 a miércoles 23).

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Si hablamos de la natación, el equipo argentino no contará con la mejor deportista en una disciplina individual de la actualidad. Agostina Hein, que viene de lograr la primera medalla para un nadador de nuestro país en la historia del torneo Pan Pacific de California, uno de los certámenes más relevantes del mundo en la disciplina tras ganar el bronce en los 400 metros combinados con nuevo récord sudamericano (4.32:54), se ausentará luego de ser operada de urgencia de una apendicitis en las últimas semanas y por precaución no será de la partida. La oriunda de Campana, campeona mundial junior de 400 metros medley en 2025, participó de los Juegos Olímpicos de París 2024 con 16 años y tiene en su historial récords sudamericanos y seis argentinos.

Más allá de que la joya de la natación no aportará las medallas de oro que se esperaban, nombres como los de Macarena Ceballos, Andrea Berrino, el regreso a la competencia de Santiago Grassi, Guido Buscaglia y varios de los jóvenes como Malena Santillán, intentarán sumar para el medallero de la disciplina.

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El atletismo, que tendrá como sede la renovada pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), tendrá a un nutrido conjunto argentino con varias figuras a seguir. Una de ellas es Belén Casetta, que defenderá el oro que ganó en los 3.000 metros con obstáculos de la última edición de los Suramericanos (Asunción 2022) mientras estaba embarazada de su primera hija. Su prueba será el viernes 25, anteúltimo día de actividad de los Juegos.

Agostina Hein se perderá los Juegos Suramericanos 2026

El atletismo argentino tendrá además a Micaela Levaggi, quien acaba de lograr el récord sudamericano de 1.500 metros (miércoles 23), y al campeón suramericano de 400 metros en Asunción y plata en el Iberoamericano de Lima Elián Larregina como otra de las cartas fuertes en las pruebas de pista (final el 23/9). Por su parte, Joaquín Gómez, subcampeón iberoamericano de lanzamiento de martillo y representante olímpico en París 2024, buscará la dorada el viernes 25.

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Otra de las estrellas de la delegación es Eugenia De Armas, tricampeona mundial de la historia en wakeboard, que logró el último título hace pocas semanas. La oriunda de la Capital Federal defenderá el oro que consiguió en 2022 el sábado 19 (clasificación) y el domingo 20 (finales) en el Lago Sur santafesino.

En tenis de mesa, Argentina presentará su equipo con los olímpicos Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo. La competencia se llevará a cabo en el Estadio Salvador Bonilla del Club Atlético Provincial del lunes 21 al sábado 26. Otra de las atracciones a seguir, teniendo en cuenta la espectacularidad de la disciplina, es Damián Jajarabilla, el representante del tiro con arco en París 2024. El evento se podrá ver entre el martes 22 y el sábado 25 en el Hipódromo del Parque Independencia.

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El canotaje de velocidad será uno de los puntos fuertes de la delegación para pelear el medallero. Allí, el líder de los palistas será Agustín Vernice, finalista olímpico y mundial, además de múltiple medallista panamericano. El oriundo de Olavarría será el candidato a la dorada en su prueba por excelencia K1 1000 (23/9) y en varias más en la Laguna Setúbal de la Costanera Este de Santa Fe.

Agustin Vernice es una figura del canotaje d velocidad (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

El tiro deportivo también ofrecerá un sólido equipo que intentará luchar por medallas en el flamante Invencible Centro de Tiro santafesino del martes 15 al domingo 20. Fernanda Russo (jueves 17) y el finalista olímpico en París 2024 Julián Gutiérrez (viernes 18) participarán en las pruebas de rifle de aire 10 metros.

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A nivel deportes por equipos, Los Pumas 7s presentaron un gran plantel con Marcos Moneta a la cabeza. Buscarán la dorada el próximo domingo 20. Los otros combinados que tienen a figuras de las recientes consagraciones en el Mundial de hockey son Las Leonas y Los Leones. En el caso del combinado femenino, Sofía Cairó será abanderada de la delegación en la apertura tras el título en la Copa del Mundo y una de siete jugadoras (Mercedes Artola, Emma Knobl, Milagros Alastra, Sofía Cairó, Lara Casas, Zoe Díaz y Brisa Bruggesser). Los varones tienen en la nómina a tres jugadores que fueron parte del histórico bronce mundialista. El oro, que se definirá el martes 22 en ambos casos, está descontado.

Es importante recordar que serán 30 las disciplinas que darán cupos directos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 o permitirán sumar puntos para la clasificación. El surf, que se realizará en Mar del Plata, y la escalada harán su estreno en el programa suramericano.

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En el historial de los Juegos Suramericanos, Argentina ocupa el tercer lugar del medallero histórico: suma 582 oros, 501 platas y 498 bronces. Brasil encabeza la lista de países con 940 medallas doradas (826 plateadas y 802 de bronce) y lo sigue Colombia (873 de oro, 700 de plata y 637 bronces). El país fue dominante en las primeras seis ediciones del certamen, que comenzó en 1978 en La Paz, Bolivia. La última vez que terminó primero fue en la última edición en casa de Buenos Aires 2006 (107 oros, 96 platas y 93 bronces) por delante de Venezuela, Colombia y Brasil. En Asunción 2022, la delegación argentina finalizó en la tercera posición con 56 oros, 65 platas y 75 bronces, muy lejos del líder Brasil (134 doradas) y Colombia (79 oros).