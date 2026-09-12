Mundo

Arabia Saudita anunció el cierre temporal del oleoducto Este-Oeste tras los ataques contra esa infraestructura energética

El reino activó una medida preventiva después de varios bombardeos en Riad y Medina

Tuberías metálicas en el suelo, un camino de tierra, postes con cables eléctricos y montañas rocosas al fondo
Vista del oleoducto Oeste-Este en construcción en los Emiratos Árabes Unidos. (Katarina Premfors/Para The Washington Post) (Katarina Premfors/Para The Washington Post)
Guardar

Las autoridades de Arabia Saudita han anunciado el cierre preventivo del oleoducto Este-Oeste “como medida de precaución”, después de que la infraestructura energética sufriera varios ataques durante la mañana del jueves en las regiones de Riad y Medina, según ha informado el Ministerio de Energía saudí.

Fuentes de la cartera ministerial han precisado que los incidentes han dejado varios heridos, todos ellos trasladados para recibir atención médica, de acuerdo con un comunicado compartido en redes sociales.

PUBLICIDAD

La misma nota aclara que, tras los ataques, equipos técnicos especializados y unidades de emergencia se han desplazado de inmediato hasta las zonas afectadas para comprobar el estado de las infraestructuras afectadas y comprobar su seguridad.

Asimismo, asegura que las actuaciones sobre el terreno se están desarrollando conforme a los protocolos de seguridad y los planes de emergencia establecidos, en coordinación con los organismos competentes.

Así las cosas, el Ministerio ha garantizado además que informará “oportunamente” de cualquier actualización relacionada con la situación.

El cierre temporal afecta a una infraestructura especialmente relevante para la estrategia energética del reino, ya que el oleoducto Este-Oeste permite trasladar petróleo desde los yacimientos situados en el este del país hasta las instalaciones de exportación de Yanbu, en la costa del mar Rojo.

PUBLICIDAD

El Consejo de Cooperación del Golfo condena el ataque con drones contra el oleoducto saudí Este-Oeste
El Consejo de Cooperación del Golfo condena el ataque con drones contra el oleoducto saudí Este-Oeste

La importancia de esta vía ha ido en aumento desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Irán y a raíz del cierre del estrecho de Ormuz, pues Arabia Saudí ha utilizado el oleoducto para desviar alrededor de cinco millones de barriles diarios de crudo que, en otras circunstancias, habrían salido desde terminales situados en el golfo Pérsico.

De este modo, la infraestructura se ha constituido como una alternativa estratégica a la ruta marítima por Ormuz y ha permitido mantener una vía de salida para parte de la producción petrolera saudí hacia los mercados internacionales sin depender del estrecho.

El Ministerio de Exteriores saudí había atribuido en una comunicación previa los ataques contra el oleoducto a drones lanzados desde territorio iraquí, y ha indicado que, por el momento, no responderá militarmente a los ataques, después de la petición formulada por el primer ministro iraquí, Ali Al Zaidi.

En esta línea, el Ejecutivo saudí ha afirmado que el Reino “dará al Gobierno iraquí, país hermano, la oportunidad de tomar las medidas necesarias para prevenir ataques lanzados desde territorio iraquí contra el Reino y los países vecinos”, poniendo de manifiesto su disposición a respaldar los esfuerzos de Bagdad para contener la situación.

Arabi Saudí confirma ataques perpetrados este jueves contra el oleoducto Este-Oeste, que evita Ormuz
Arabi Saudí confirma ataques perpetrados este jueves contra el oleoducto Este-Oeste, que evita Ormuz

No obstante, Riad ha advertido de que mantiene su derecho a adoptar las medidas que considere necesarias para proteger su soberanía, su seguridad, sus instalaciones y a sus ciudadanos y residentes.

Por su parte, las autoridades iraquíes han agradecido la decisión saudí de no emprender represalias y han anunciado una investigación urgente para determinar la responsabilidad de la milicia implicada en los ataques y de los grupos que pudieran respaldarla.

Bagdad ha condenado asimimso que cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad y la estabilidad de Arabia Saudí y ha reiterado que el territorio y el espacio aéreo iraquíes no deben emplearse para lanzar ataques contra otros países.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

oleoducto Este-OesteArabia Saudí

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Donald Trump dijo que le gustaría ver la reunificación de Irlanda: “Tarde o temprano sucederá”

En Dublín, el presidente de Estados Unidos sostuvo que es la persona indicada para impulsar ese escenario y advirtió que Londres tendrá un rol en la definición del futuro de Irlanda del Norte

Donald Trump dijo que le gustaría ver la reunificación de Irlanda: “Tarde o temprano sucederá”

Volodimir Zelensky dijo que está dispuesto a reunirse con Vladimir Putin en la cumbre del G20 en Miami prevista para diciembre

El mandatario ucraniano valoró los recientes contactos diplomáticos entre Washington, Kiev y Moscú como “una buena señal”, pero advirtió que cualquier encuentro debe traducirse en decisiones concretas

Volodimir Zelensky dijo que está dispuesto a reunirse con Vladimir Putin en la cumbre del G20 en Miami prevista para diciembre

Un tren regional descarriló en Francia y dejó un saldo de 44 heridos: la Policía investiga si hubo un sabotaje

El ferrocarril que iba de Ruán a Caen se salió de la vía cerca de Cléon hacia las 19:45 del viernes, con 186 pasajeros a bordo. Una joven de 18 años fue evacuada en grave estado

Un tren regional descarriló en Francia y dejó un saldo de 44 heridos: la Policía investiga si hubo un sabotaje

El presidente de Irán reconoció que la situación económica es “crítica y peligrosa” tras las sanciones de EEUU

Washington endureció su campaña contra las arcas del régimen tras el fallido acuerdo de junio y el mandatario iraní Masoud Pezeshkian sostuvo que la presión, acompañada por los bloqueos y las interrupciones en las cadenas de suministros, golpearon la economía del país persa

El presidente de Irán reconoció que la situación económica es “crítica y peligrosa” tras las sanciones de EEUU

El régimen de Irán y países del Golfo Pérsico se reunirán para discutir sobre la navegación en el estrecho de Ormuz

En medio del bloqueo de facto de la república islámica a la vía marítima, Omán será la sede de un encuentro clave para las naciones que ven afectadas sus exportaciones por la guerra en Medio Oriente

El régimen de Irán y países del Golfo Pérsico se reunirán para discutir sobre la navegación en el estrecho de Ormuz
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

De $5 a $27 millones tendría que gastar una persona en promedio para poder tener un arma de fuego en Colombia: la lista completa

De $5 a $27 millones tendría que gastar una persona en promedio para poder tener un arma de fuego en Colombia: la lista completa

Escasez de pescado en el Callao: El bonito y el jurel suben hasta ocho soles por kilo en el Callao

La Feria Artesanal del Café y Chocolate llega este fin de semana a Coyoacán: actividades, horarios y cómo llegar

Perú bajo vigilancia climática: El Niño Costero se acerca a una fase extraordinaria y puede alcanzar su máxima intensidad

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 12 de septiembre

DEPORTES

River Plate buscará meterse en zona de playoffs en su visita a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

River Plate buscará meterse en zona de playoffs en su visita a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

En una accidentada jornada, Franco Colapinto culminó 11° en la última práctica del GP de España de la Fórmula 1

Así fue el accidente de Lewis Hamilton que obligó a detener el reloj en la FP3 del Gran Premio de España

Operaron de urgencia a Emmanuel Mammana tras un choque con su arquero en Newell’s-Vélez: quedó internado en cuidados intensivos

Las 18 figuras de la delegación argentina a seguir en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con la agenda de sus competencias

ENTRETENIMIENTO

Sharon Stone reveló cómo sobrevivió a una hemorragia cerebral con entre 1% y 5% de probabilidades y atravesó 25 años de recuperación

Sharon Stone reveló cómo sobrevivió a una hemorragia cerebral con entre 1% y 5% de probabilidades y atravesó 25 años de recuperación

Qué es de la vida de Brooklyn Beckham: de hijo de David y Victoria a buscar su propia identidad profesional

Cindy Crawford quiere ser abuela y no oculta su entusiasmo por esa etapa de la vida

El hermano de Paul Walker rechaza ser doble de cuerpo en “Fast Forever” y ve en la IA una solución para Brian O’Conner

Sebastian Stan no quiere exagerar, pero cree que ‘The Batman 2′ es algo muy grande: “A veces voy al set y pienso que estamos haciendo ‘El padrino. Parte II’”