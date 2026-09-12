Cortes en la autopista Illia y la avenida Cantilo: qué tramos están cerrados y hasta cuándo durarán

AUSA implementa cortes totales en la Autopista Illia y la avenida Cantilo desde el viernes a la noche

Guardar

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa este sábado una jornada con importantes restricciones de tránsito en uno de sus principales corredores hacia la zona norte. Los trabajos que se realizan sobre la Autopista Illia, la avenida Cantilo y sectores vinculados al Puente Labruna modificaron la circulación y obligan a los conductores a utilizar recorridos alternativos durante buena parte del fin de semana.

El operativo, ejecutado por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) por encargo del Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, comenzó el viernes por la noche y continuará hasta las 5 de la madrugada del lunes. El esquema contempla diferentes etapas y una interrupción parcial de las tareas durante algunas horas de este sábado.

PUBLICIDAD

Cómo están los cortes este sábado

Durante la mañana de este sábado, entre las 8 y las 16, la circulación por la Autopista Illia se encuentra habilitada de manera parcial. En ese período funcionan dos carriles, mientras que otros dos permanecen restringidos debido a los trabajos que se desarrollan a la altura de la cabecera norte del Aeroparque Jorge Newbery.

La situación cambiará nuevamente a partir de las 16, cuando la Autopista Illia y el sector afectado de Cantilo vuelvan a quedar completamente cerrados. Esa interrupción se mantendrá durante toda la noche del sábado, el domingo y las primeras horas del lunes, hasta las 5 de la madrugada.

PUBLICIDAD

Por ese motivo, quienes tengan previsto desplazarse hacia el norte durante la tarde y la noche deberán evitar la zona y considerar tiempo adicional para completar sus recorridos.

Qué desvíos deben tomar los conductores

Con el cierre total de la Illia y Cantilo, los vehículos que circulen hacia la provincia deberán utilizar como principales alternativas las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador.

PUBLICIDAD

La colectora de Cantilo a la altura de River permanece cerrada el sábado entre las 8 y las 12

Desde allí podrán continuar hacia la zona norte y retomar la circulación por Cantilo después del sector del Aeroparque, según el recorrido elegido y las condiciones del tránsito.

La recomendación es anticipar el desvío y evitar llegar hasta los puntos de corte, especialmente durante las horas de mayor circulación, cuando la concentración de vehículos puede generar demoras adicionales en las avenidas alternativas.

PUBLICIDAD

También hay restricciones en el Paseo del Bajo

El operativo incluye además una interrupción del Paseo del Bajo en sentido norte a la altura de Retiro.

En este caso, el tránsito pesado deberá utilizar un recorrido alternativo por Costanera, Güiraldes y Cantilo. La modificación resulta especialmente relevante para camiones y otros vehículos de carga, que deberán contemplar el desvío dentro de sus recorridos.

PUBLICIDAD

La combinación de estos cortes hace que el impacto del operativo no quede limitado exclusivamente a la Autopista Illia, sino que alcance distintos accesos utilizados habitualmente para conectar el centro porteño con el corredor norte.

Corte en la colectora de Cantilo a la altura de River

A las restricciones principales se suma un corte puntual que afecta este sábado a la zona de River Plate.

Entre las 8 y las 12, la colectora de Cantilo permanece cerrada a la altura del estadio, debido a trabajos relacionados con la ampliación del Puente Labruna. Como consecuencia, durante ese período queda inhabilitado el acceso directo a Ciudad Universitaria desde ese sector.

PUBLICIDAD

El Puente Labruna ya cuenta con dos carriles por mano tras la readecuación de su estructura, y sumará una pasarela peatonal

Quienes necesiten llegar a la Ciudad Universitaria de la UBA deberán ingresar por Costanera. Otra alternativa para quienes circulen por Lugones consiste en continuar hasta la salida hacia Aeroparque-Costanera y, desde allí, tomar el acceso correspondiente al predio universitario.

Las restricciones forman parte del avance de distintas obras de infraestructura que se ejecutan en el corredor norte de la Ciudad.

Uno de los proyectos centrales es el Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa, una intervención que busca generar una nueva conexión entre la avenida Figueroa Alcorta y la Costanera.

PUBLICIDAD

El proyecto contempla la construcción de un túnel de aproximadamente 540 metros de longitud, con cuatro carriles, dos en cada sentido. La estructura tendrá una altura libre superior a los cuatro metros, lo que permitirá el paso tanto del transporte público como de vehículos de emergencia.

El trazado atravesará por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano Norte y de las autopistas Lugones y Cantilo, con el objetivo de mejorar la conexión entre distintos sectores del corredor norte.

PUBLICIDAD

El proyecto también incluye un anillo para peatones y bicicletas

La intervención no se limita a la circulación vehicular. Sobre las autopistas y las vías ferroviarias se construirá además un puente peatonal y ciclovía con forma de anillo.

La estructura tendrá aproximadamente 140 metros de diámetro y unos 440 metros de recorrido total. Además de funcionar como conexión segura para peatones y ciclistas, el diseño contempla un espacio que podrá utilizarse como mirador.

Los pilotes que se ejecutan durante este fin de semana forman parte de esta estructura y explican algunas de las restricciones implementadas en el sector.

Qué cambios tuvo el Puente Labruna

Los trabajos también modificaron de manera significativa la configuración del Puente Labruna.

El puente original contaba con un carril por sentido. Como parte de la obra, pasó a tener circulación en una sola mano hacia Udaondo y se construyó una nueva rama en sentido contrario, hacia el río, con dos carriles adicionales.

De esta manera, el cruce pasó a disponer de dos carriles por mano, lo que permitirá ampliar la capacidad de circulación una vez que se complete el conjunto de las obras.

Además, está prevista la incorporación de una pasarela peatonal de aproximadamente cuatro metros de ancho y una bicisenda de 2,40 metros, separada de la circulación vehicular mediante un cordón montable.

Nuevas conexiones en una zona de alta circulación

La intervención busca reorganizar los accesos a un área que concentra numerosos puntos de interés y destinos de uso cotidiano.

Las nuevas conexiones vehiculares permitirán vincular Udaondo, Campos Salles, Lugones y Cantilo, mejorando la relación entre distintos sectores del corredor norte.

En esa zona se encuentran, entre otros destinos, el estadio Monumental de River Plate, el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de la Innovación y el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

También están allí la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte, el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA), la Ciudad Universitaria de la UBA, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria.

Cómo continuará el operativo

El cronograma previsto para lo que resta del fin de semana es el siguiente:

Este sábado, de 8 a 16: la Autopista Illia funciona parcialmente, con dos carriles habilitados y dos restringidos por los trabajos en la cabecera norte del Aeroparque.

Este sábado, de 8 a 12: permanece cerrada la colectora de Cantilo a la altura de River por los trabajos en el Puente Labruna. El acceso directo a Ciudad Universitaria queda inhabilitado durante ese período.

Desde las 16 del sábado: vuelve el cierre total de la Autopista Illia y del sector afectado de Cantilo.

Durante el domingo: continúan las restricciones y los desvíos hacia Figueroa Alcorta y Del Libertador para quienes se dirijan hacia el norte.

Hasta las 5 del lunes: se mantiene el esquema de cierre total antes de la normalización prevista de la circulación.

De esta manera, aunque durante la mañana de este sábado existe una ventana de circulación parcial, el principal corte volverá a regir desde las 16 y se extenderá durante prácticamente todo el domingo.

Ante el operativo, las autoridades recomiendan a los conductores planificar los recorridos con anticipación, evitar las zonas afectadas cuando sea posible y considerar demoras en las avenidas utilizadas como alternativas, especialmente durante la tarde y la noche del sábado y a lo largo del domingo.