Sociedad

Alerta por tormentas, nevadas y vientos: cómo estará el tiempo este fin de semana

Este sábado se registrarán ráfagas de hasta 50 km/h durante toda la jornada con bajas temperaturas. Advierten por lluvias y nevadas en cinco provincias

Taxis, autobuses y peatones con paraguas avanzan por la Avenida 9 de Julio mojada con el Obelisco de Buenos Aires al fondo.
Este sábado amaneció con lloviznas en varias regiones del AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 12 alertas por tormentas, nevadas y vientos que alcanzan a cinco provincias y anticipan un fin de semana frío e inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con lloviznas, ráfagas y posible crecida moderada del Río de la Plata.

La jornada de hoy, sábado, tendrá una mínima de 10°C y una máxima de apenas 11°C, con lloviznas durante la mañana como así también ráfagas de viento, provenientes del sudeste, que afectarán toda la jornada y tendrán una velocidad máxima de 50 km/h.

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Tabla del pronóstico meteorológico de siete días para Buenos Aires con datos de temperatura, lluvias, viento y dirección de las ráfagas
Un reporte del pronóstico del tiempo para los próximos siete días en la Ciudad (Servicio Meteorológico Nacional)

La persistencia del viento sudeste también podría producir una crecida moderada del Río de la Plata. El mayor efecto se espera durante esta mañana del sábado, cuando podrían registrarse pleamares moderadas en los puertos metropolitanos y zonas costeras y ribereñas.

Por su parte, el domingo, el registro térmico descenderá hasta 6°C, no se esperan precipitaciones y la temperatura máxima será de 12°C en donde cambiará la rotación del viento y disminuirá su intensidad.

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Para el lunes se espera también un amanecer frío, con 5°C de mínima y un pico de 17°C. Esta amplitud térmica también se verá registrada en la jornada siguiente del martes pero ya con un marcado incremento de la tempereatura: un piso de 10°C y máxima de 19°C.

Alertas meteorológicas en el país

Las advertencias abarcan sectores de Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis.

Para el sector del centro-oeste de la región cordobesa se registra una alerta amarilla por nevadas y tormentas en la zona baja de Cruz del Eje y Minas.

Por su parte, la región oriental de San Juan en 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil atraviesa una advertencia amarilla por nevadas.

Mapa meteorológico de Argentina con provincias destacadas en verde y amarillo, con menú superior de fechas y botones de control a la izquierda
Las regiones del oeste y centro de Argentina atrvesadas por alertas meteorológicas durante el día de hoy (Servicio Meteorológico Nacional)

El nivel de advertencia por caída de nieve, además, abarca toda la provincia de Mendoza con regiones como Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

En cuanto a la región de San Luis, como la región baja de Coronel Pringles y General Pedernera, Ayacucho y en distintas zonas serranas de toda la provincia hay tanto advertencias amarillas por nevadas como fuertes ráfagas de viento.

Tabla con una lista de provincias de Argentina y columnas con símbolos de alerta amarilla por lluvia, nevada y viento en algunas de ellas
Alertas por lluvia, nevada y viento en las provincias de Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis (Servicio Meteorológico Nacional)

En cuanto a La Rioja, en localidades como Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza, se pronostican fuertes tormentas. Se prevén acumulados de entre 30 y 60 mm, aunque podrían superarse de manera puntual. Estas condiciones pueden causar anegamientos temporarios, reducir la visibilidad en calles y rutas, interrumpir actividades al aire libre y dificultar la circulación.

Las zonas cordilleranas podrían acumular entre 10 y 20 centímetros de nieve, con valores mayores en puntos aislados. En los sectores de meseta, las previsiones van de cinco a 30 centímetros.

Registros con temperaturas bajo cero

Las temperaturas y sensaciones térmicas por debajo del 0°C están concentradas en el sector centroeste que afecta regiones cordilleranas. Las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo sobre la calzada.

Mapa de Argentina coloreado en verde y amarillo con el texto de título sobre temperaturas extremas por frío y fecha de emisión
Los puntos del país con los registros más fríos (Servicio Meteorológico Nacional)

El tope del ranking gélido nacional nuevamente es para Maquinchao, la localidad de Río Negro récord durante la mayoría de los inviernos: hoy registra una temperatura de casi -11°C, seguida por Esquel, en Chubut, con -7,6°C y una sensación térmica escalofriante: -12,6°C.

Tabla con columnas de localidad, provincia, temperatura, sensación térmica y humedad relativa en varias ciudades de Argentina
La tabla meteorológica detalla las ciudades y pueblos de Argentina con los registros térmicos más bajos (Servicio Meteorológico Nacional)

La ciudad rionegrina de San Carlos de Barlloche también presenta para este fin de semana una temperatura muy fría: -4,6°C y una sensación térmica de -10,4°C, mientras que Trelew, en Chubut, alcanzó los -3,7°C y -6,8°C de sensación térmica.

Por último, Puerto Madryn (Chubut) y Malargüe (Mendoza) también presentan gélidos registros con -8°C y -9.1°C de sensación térmica respectivamente.

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