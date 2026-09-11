George W. Bush, expresidente y artista plástico: 16 obras suyas reviven el 11-S, a 25 años de los atentados que conmovieron al mundo

La muestra de George W. Bush se presenta en la Biblioteca Presidencial de Dallas, Texas, que reúne 16 pinturas inspiradas en el 11-S (Foto: REUTERS/Jeremy Lock)

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Veinticinco años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que definirían su presidencia, George W. Bush, ahora un ávido pintor, expone 16 obras de arte inspiradas en los trágicos acontecimientos que conmovieron al mundo en aquel momento. La exposición se abre con una pintura del bajo Manhattan envuelto en un espeso humo gris bajo un cielo azul, después de que las dos Torres Gemelas se derrumbaran tras ser embestidas por aviones de pasajeros secuestrados.

Bush, que había asumido el cargo menos de ocho meses antes, ha “regresado a este momento decisivo de la historia estadounidense con pincel y lienzo, pintando los símbolos, las personas y los abrazos que han permanecido con él desde entonces”, señala la introducción de la exposición. Se trata de la más reciente colección especial realizada por el expresidente de 80 años, quien comenzó a pintar unos años después de dejar el cargo en 2009, con exposiciones anteriores dedicadas a retratos de veteranos de sus guerras posteriores al 11-S y de inmigrantes estadounidenses.

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El propio Bush aparece en la mitad de las pinturas, que incluyen momentos icónicos, como cuando su personal le informó de que un segundo avión había impactado contra el World Trade Center, y escenas más sutiles, como él tomando la mano de su padre, el expresidente George H.W. Bush. La bandera estadounidense es un tema recurrente en la serie sorprendentemente colorida, expuesta en la Biblioteca Presidencial Bush de Dallas, Texas.

Apenas visible en la primera pintura que representa el ataque a Manhattan, la bandera de las barras y estrellas aparece ocupando todo el encuadre en otra que ilustra el Pentágono —que fue impactado por un tercer avión— y ondeada por los equipos de primera respuesta en otra. “Estos son los momentos que el presidente Bush eligió pintar, porque son los momentos que más recuerda: no el miedo, sino la determinación; no la desesperación, sino el instinto de los estadounidenses comunes de unirse y ayudarse mutuamente”, indica la exposición.

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La muestra de George W. Bush, integrada por 16 pinturas, se exhibe en la Biblioteca Presidencial Bush en Dallas, Texas (Foto: Ronald Schemidt/ AFP)

Una inmensa ola de patriotismo siguió a los atentados del 11-S, con banderas estadounidenses desplegadas en todo el país, mientras el entonces presidente Bush alcanzaba índices de aprobación récord. Las cifras de apoyo al comandante en jefe caerían más tarde drásticamente en medio de una amplia oposición a las guerras en Afganistán e Irak, y de la agitación económica de la crisis financiera mundial. “Al mirar las pinturas sentí que no solo recordaba todo lo que ocurrió, sino también aquella unidad que surgió”, dijo la educadora Farran Burnette, de 40 años, después de visitar la exposición.

El hecho de que el creador de las obras fuera en realidad presidente durante los acontecimientos les da “un tipo diferente de peso”, afirmó. 2Verlo a través de sus ojos de esa manera es realmente, realmente poderoso". Para Anna Catherine Duplantis, una estudiante de 17 años, el estilo pictórico de Bush “realmente te conecta de nuevo” con las personas y los acontecimientos de la época, antes incluso de que ella naciera. “Su pintura es muy cruda, no tiene toda esa estructuración y no es realismo. Capta las emociones que creo que él siente y a veces puede transmitir esas emociones mejor que algo que para nosotros podría parecer casi una película”, dijo.

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Además de los ataques contra Nueva York y el Pentágono en Washington, un cuarto avión secuestrado se estrelló en un campo de Pensilvania después de que los pasajeros irrumpieran en la cabina de mando. Oficialmente, murieron 2.977 personas en los atentados, y desde entonces miles más de muertes han sido vinculadas a enfermedades relacionadas con el 11-S.

Fuente: AFP