Cultura

George W. Bush, expresidente y artista plástico: 16 obras suyas reviven el 11-S, a 25 años de los atentados que conmovieron al mundo

La Biblioteca Presidencial de Dallas exhibe pinturas que retratan el derrumbe de las Torres Gemelas, el impacto contra el Pentágono y momentos íntimos en la vida del hombre que condujo aquella crisis

La muestra de George W. Bush se presenta en la Biblioteca Presidencial de Dallas, Texas, que reúne 16 pinturas inspiradas en el 11-S (Foto: REUTERS/Jeremy Lock)
La muestra de George W. Bush se presenta en la Biblioteca Presidencial de Dallas, Texas, que reúne 16 pinturas inspiradas en el 11-S (Foto: REUTERS/Jeremy Lock)
Guardar

Veinticinco años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que definirían su presidencia, George W. Bush, ahora un ávido pintor, expone 16 obras de arte inspiradas en los trágicos acontecimientos que conmovieron al mundo en aquel momento. La exposición se abre con una pintura del bajo Manhattan envuelto en un espeso humo gris bajo un cielo azul, después de que las dos Torres Gemelas se derrumbaran tras ser embestidas por aviones de pasajeros secuestrados.

Bush, que había asumido el cargo menos de ocho meses antes, ha “regresado a este momento decisivo de la historia estadounidense con pincel y lienzo, pintando los símbolos, las personas y los abrazos que han permanecido con él desde entonces”, señala la introducción de la exposición. Se trata de la más reciente colección especial realizada por el expresidente de 80 años, quien comenzó a pintar unos años después de dejar el cargo en 2009, con exposiciones anteriores dedicadas a retratos de veteranos de sus guerras posteriores al 11-S y de inmigrantes estadounidenses.

PUBLICIDAD

El propio Bush aparece en la mitad de las pinturas, que incluyen momentos icónicos, como cuando su personal le informó de que un segundo avión había impactado contra el World Trade Center, y escenas más sutiles, como él tomando la mano de su padre, el expresidente George H.W. Bush. La bandera estadounidense es un tema recurrente en la serie sorprendentemente colorida, expuesta en la Biblioteca Presidencial Bush de Dallas, Texas.

Apenas visible en la primera pintura que representa el ataque a Manhattan, la bandera de las barras y estrellas aparece ocupando todo el encuadre en otra que ilustra el Pentágono —que fue impactado por un tercer avión— y ondeada por los equipos de primera respuesta en otra. “Estos son los momentos que el presidente Bush eligió pintar, porque son los momentos que más recuerda: no el miedo, sino la determinación; no la desesperación, sino el instinto de los estadounidenses comunes de unirse y ayudarse mutuamente”, indica la exposición.

PUBLICIDAD

George W. Bush pinturas 11/9
La muestra de George W. Bush, integrada por 16 pinturas, se exhibe en la Biblioteca Presidencial Bush en Dallas, Texas (Foto: Ronald Schemidt/ AFP)

Una inmensa ola de patriotismo siguió a los atentados del 11-S, con banderas estadounidenses desplegadas en todo el país, mientras el entonces presidente Bush alcanzaba índices de aprobación récord. Las cifras de apoyo al comandante en jefe caerían más tarde drásticamente en medio de una amplia oposición a las guerras en Afganistán e Irak, y de la agitación económica de la crisis financiera mundial. “Al mirar las pinturas sentí que no solo recordaba todo lo que ocurrió, sino también aquella unidad que surgió”, dijo la educadora Farran Burnette, de 40 años, después de visitar la exposición.

El hecho de que el creador de las obras fuera en realidad presidente durante los acontecimientos les da “un tipo diferente de peso”, afirmó. 2Verlo a través de sus ojos de esa manera es realmente, realmente poderoso". Para Anna Catherine Duplantis, una estudiante de 17 años, el estilo pictórico de Bush “realmente te conecta de nuevo” con las personas y los acontecimientos de la época, antes incluso de que ella naciera. “Su pintura es muy cruda, no tiene toda esa estructuración y no es realismo. Capta las emociones que creo que él siente y a veces puede transmitir esas emociones mejor que algo que para nosotros podría parecer casi una película”, dijo.

Además de los ataques contra Nueva York y el Pentágono en Washington, un cuarto avión secuestrado se estrelló en un campo de Pensilvania después de que los pasajeros irrumpieran en la cabina de mando. Oficialmente, murieron 2.977 personas en los atentados, y desde entonces miles más de muertes han sido vinculadas a enfermedades relacionadas con el 11-S.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

George W. Bush11/911 de septiembre 2001ArteUltimas noticiasUltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Estoy viejo y hago lo que quiero”: Bruce Springsteen habló sobre el costo de una gira con un mensaje político tan explícito

En diálogo con Rolling Stone, el Jefe aludió a las consecuencias de enfrentar a Donald Trump, en la semana en que estrenó gratis la primera parte del documental sobre un show del tour ‘Land of Hope and Dreams’

“Estoy viejo y hago lo que quiero”: Bruce Springsteen habló sobre el costo de una gira con un mensaje político tan explícito

El Ballet del Colón estrenó ‘Principio de éxtasis’, basado en textos de Borges con música de Gustavo Santaolalla y relato de Ricardo Darín

El cuerpo de baile dirigido por Julio Bocca brilla en esta superproducción con coreografía de Goyo Montero. Hay nueve funciones programadas hasta el 20 de septiembre

El Ballet del Colón estrenó ‘Principio de éxtasis’, basado en textos de Borges con música de Gustavo Santaolalla y relato de Ricardo Darín

De una pelea a trompadas a cantar “Live Forever” frente a un estadio repleto, así es el documental que retrata la reunión de Oasis

Dirigida por Will Lovelace y Dylan Southern, la película ‘Don’t Look Back in Anger’ combina archivo e imágenes de la gira mundial que reconcilió a los hermanos Liam y Noel Gallagher

De una pelea a trompadas a cantar “Live Forever” frente a un estadio repleto, así es el documental que retrata la reunión de Oasis

Largas filas, entradas agotadas, cerveza y almohadones: así es la “tapizmanía” desatada en Londres por el Tapiz de Bayeux

Desde esta semana y hasta julio de 2027, el Museo Británico exhibe por primera vez fuera de Francia la obra medieval que narra la conquista normanda, tras años de gestiones diplomáticas

Largas filas, entradas agotadas, cerveza y almohadones: así es la “tapizmanía” desatada en Londres por el Tapiz de Bayeux

"Uno de los desafíos de Sarmiento fue convencer a los padres, que no veían nada positivo en la escuela": un ebook donde el padre del aula explica sus ideas educativas

Como político que era, el sanjuanino pensaba qué hacía falta para construir un país, dice el historiador Alejandro Herrero en esta entrevista. Y entendió que tener gente formada era imprescindible. Eso lo explica en “El maestro. Ideas sobre educación”, un libro que reúne artículos sobre el tema.

"Uno de los desafíos de Sarmiento fue convencer a los padres, que no veían nada positivo en la escuela": un ebook donde el padre del aula explica sus ideas educativas

DEPORTES

Franco Colapinto afronta la segunda práctica libre del Gran Premio de España de Fórmula 1: la sesión está detenida por bandear roja

Franco Colapinto afronta la segunda práctica libre del Gran Premio de España de Fórmula 1: la sesión está detenida por bandear roja

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

La reacción de Kylian Mbappé a sus memes de “El Dictador” y una profunda reflexión: “Hay falta de conciencia política y humana”

El argentino Varrone chocó contra el muro y detuvo la sesión: hubo cuatro banderas rojas en media hora de qualy en la Fórmula 2

La cima de la Zona A del Torneo Clausura se pondrá en juego con dos compromisos: hora, TV y formaciones

TELESHOW

El sorprendente cambio físico de Tini Stoessel para su regreso a los escenarios: “Esto no se me había marcado”

El sorprendente cambio físico de Tini Stoessel para su regreso a los escenarios: “Esto no se me había marcado”

Difunden un nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand: “Agradece las muestras de cariño”

A un año del escándalo, Andrés Gil habló de los rumores de romance con Gimena Accardi: “Está todo aclarado”

Virginia Da Cunha enfrentó las críticas por su noviazgo con un DJ 19 años menor: “La edad está en la mente”

La inesperada propuesta laboral de Carmen Barbieri a Evelyn Botto: “No estoy para eso”

INFOBAE AMÉRICA

Retiran cerca de 120 kilos de snacks por contener un ingrediente de cerdo importado desde Colombia: estos son los dos productos afectados

Retiran cerca de 120 kilos de snacks por contener un ingrediente de cerdo importado desde Colombia: estos son los dos productos afectados

Rusia atacó con drones una gasolinera en Kiev: al menos dos personas murieron y cuatro resultaron heridas

“No podemos esperar a que un joven esté en una situación límite”: programa universitario de salud mental supera las 28 mil atenciones en su primer año

“No tienes el respaldo de nadie”: emprendedora cubana denunció un robo y cuestionó la falta de protección a negocios privados en la isla

Dulce ilusión, amargo final: Firpo cae goleado en San Salvador y roza la eliminación en la Copa Centroamericana 2026