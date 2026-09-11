El Ballet del Colón estrenó ‘Principio de éxtasis’, basado en textos de Borges con música de Gustavo Santaolalla y relato de Ricardo Darín

El Ballet Estable del Teatro Colón presenta 'Principio de éxtasis', con funciones previstas hasta el domingo 20 de septiembre

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El Ballet Estable del Teatro Colón estrenó este jueves por la noche Principio de éxtasis, la obra de danza contemporánea basado en el célebre relato “El Aleph” de Jorge Luis Borges, con coreografía del español Goyo Montero, música original de Gustavo Santaolalla y la voz de Ricardo Darín en escena. Esta superproducción, una de las apuestas más ambiciosas de la temporada, tiene funciones programadas hasta el 20 de septiembre.

La idea pertenece al coreógrafo español Goyo Montero, quien lleva más de dos décadas con el proyecto de trasladar “El Aleph” al lenguaje de la danza. Natural de Madrid (1975), Montero desarrolló su vínculo con Julio Bocca, cuando este conducía el Ballet del Sodre de Montevideo, casi diez años antes de que el proyecto tomara forma en Buenos Aires. Los derechos para crear esta obra coreográfica sobre textos de Borges no estuvieron disponibles hasta 2025, cuando los herederos de María Kodama —viuda del escritor— los liberaron.

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La música original es de Gustavo Santaolalla, con partitura adicional y diseño sonoro del compositor canadiense Owen Belton. El actor Ricardo Darín grabó la voz que se escuchará en escena: fragmentos del cuento “El Aleph” y de los poemas “Ausencia” y “Despedida”. El apartado visual está a cargo del artista plástico Eduardo Basualdo, con escenografía de Mariana Tirantte, quien comparte además con Montero el diseño de vestuario. El diseño de iluminación es de Nicolás Fischtel y la reposición coreográfica, de Igor Vieira.

Principio de éxtasis toma los personajes centrales de “El Aleph”: el propio Borges —que también es un personaje dentro del cuento— y Beatriz Viterbo, inspirada en Estela Canto, amor platónico del escritor. El rol del escritor, interpretado en el estreno por el bailarín Facundo Luqui, es encarnado por un único intérprete en la mayor parte de la obra, aunque en una escena lo representa toda la compañía. Carlos Argentino Daneri, primo hermano de Beatriz Viterbo en el relato original, aparece aquí bajo el nombre de “El Otro”.

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'Principio de éxtasis' convierte un cuento y un poema en danza con Goyo Montero, Gustavo Santaolalla y Ricardo Darín (Foto: Carlos Villamayor/ prensa Teatro Colón)

En palabras de Montero, la obra “no intenta abarcar lo escrito por Borges, porque es inabarcable, es indescriptible como él mismo asienta en las primeras páginas” sino generar una visión del creador y su obra.

Las funciones y cómo adquirir entradas

El Ballet Estable se presenta bajo la dirección de Julio Bocca en el ciclo de funciones que incluye las noches del jueves 10, viernes 11, martes 15, miércoles 16, jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de septiembre, a las 20h, más funciones de domingo 13 y domingo 20, a las 17h. Las entradas están disponibles de forma online en la web del teatro y presencial en la boletería (Tucumán 1171), de lunes a sábados de 9 a 20 y domingos de 9 a 17 hs.

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