Largas filas, entradas agotadas, cerveza y almohadones: así es la “tapizmanía” que desatada en Londres por el Tapiz de Bayeux

El jueves 10 de septiembre, cientos de personas esperaron horas para presenciar un fragmento de historia que no salía de Francia desde hacía 950 años (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

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La exposición londinense del Tapiz de Bayeux abrió el jueves ante un público británico preso de una “manía” por la obra de arte medieval que representa la conquista normanda de Inglaterra y que se exhibe fuera de Francia por primera vez. Emocionados visitantes con entradas para el primer día de la exposición, cuyas localidades están agotadas, hicieron fila frente al Museo Británico antes de la apertura, donde algunos empleados se habían vestido con trajes de época. “¡Ha vuelto aquí por primera vez en 950 años!“, dijo Catherine Pitt, de 46 años, en la fila frente a la entrada del museo. ”Es como un momento de Big Bang en nuestra historia", añadió.

El préstamo sin precedentes de Francia, resultado de años de diplomacia y previsto hasta el próximo julio, ha sido aclamado como un símbolo de la renovación de los lazos a ambos lados del Canal de la Mancha tras el resentimiento provocado por el Brexit. El periódico The Times calificó la exposición de una “experiencia que pone la piel de gallina” que ha desatado la “tapizmanía” en Gran Bretaña, mientras que The Economist la describió como la “atracción” del momento en la capital británica.

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El tapiz de 70 metros de largo, que representa la batalla de Hastings de 1066 y la invasión del ejército normando de Guillermo el Conquistador, tiene orígenes inciertos. Se cree ampliamente que fue confeccionado en Inglaterra hace casi mil años, antes de ser trasladado a Bayeux, en Francia. “Me asombra que esté en tan buen estado. Ha sobrevivido todos estos años”, dijo el jubilado John Heys, de 74 años, después de ver la exposición. Jenny, de 52 años, afirmó que era “conmovedor” mientras recorría la tienda del museo, abastecida de tazas, paños de cocina y rompecabezas inspirados en el tapiz. “Es bastante brutal. Son personas reales en una batalla, con muertes en ambos bandos”, añadió, sin querer dar su apellido.

El Museo Británico ha vendido hasta ahora una cifra récord de 100 mil entradas, con precios de entre 25 y 33 libras esterlinas (entre 34 y 45 dólares) para adultos. El rey Carlos III afirmó que el traslado temporal era “un precioso símbolo de confianza en un momento en que, tristemente, la confianza parece escasear entre las naciones”.

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“Los colores son hermosos. Las ilustraciones parecen muy modernas. Para las generaciones más jóvenes, va a despertar interés, ¡más que algunas clases de historia!“, dijo Mela Prasens, de 58 años, tras visitar la exposición. ”Fue hermoso, una experiencia emotiva", añadió. En todo el país, los estudiantes que aprenden sobre la obra de arte en las clases de historia se preparan para excursiones escolares, mientras las empresas buscan sacar provecho de parte del entusiasmo.

Casi mil años después de su confección, la escena de la conquista normanda vuelve a desplegarse ante ojos británicos en una muestra que agotó 100 mil entradas hasta julio de 2027 (Foto: REUTERS/Suzanne Plunkett)

La tienda de lujo Liberty ha lanzado almohadones inspirados en la obra de arte, con un precio de 165 libras esterlinas cada uno (223 dólares), mientras que la cadena de panaderías económicas Greggs ha presentado su propio Ta-Pastry bordado. Un museo de Reading, al oeste de Londres, está disfrutando de una oleada de atención por su poco conocida réplica victoriana del tapiz y, en el sureste, el sitio de la batalla de Hastings anticipaba una mayor afluencia de quienes se quedaron sin entradas para la exposición. En el corazón de la capital, cerca del Museo Británico, un pub ha colgado un “Tapiz de la Cerveza” bordado de ocho metros, que relata la historia de la elaboración de cerveza, en un juguetón homenaje al original, más violento.

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“Creo que es bastante difícil explicar la emoción que hay en el Reino Unido. Creo que los franceses no se dan cuenta del gran tesoro que tienen”, declaró el comisario de la exposición, Michael Lewis, durante una visita previa. “Los británicos están completamente locos por este objeto porque es fundamentalmente importante para nuestra historia”.

El largo camino del Tapiz de Bayeux para llegar a Londres

Los planes para prestar el tapiz a Londres se habían considerado en dos ocasiones anteriores, pero ambos fueron cancelados: en 1953, para la coronación de la reina Isabel II, y en 1966, por el 900.º aniversario de la batalla de Hastings. En lo que se cree que es la primera vez que viaja fuera de Francia, el tapiz, que representa a 627 figuras y más de 700 animales, ha sido colocado horizontalmente en una vitrina elevada de vidrio. En su sede de Bayeux, se exhibe colgado verticalmente.

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Animaciones proyectadas sobre la pared acompañan al tapiz, acercando detalles y acontecimientos clave de la obra, repleta de violencia y dramatismo. “Es una experiencia bastante procesional porque la gente tiene que recorrer el tapiz poco a poco”, dijo Lewis. Los poseedores de entradas tienen 40 minutos para permanecer dentro de la exposición una vez que entran.

Los conservadores observaron con nerviosismo cómo la delicada obra de arte del siglo XI era transportada en camión, en una operación arriesgada, desde su sede en el norte de Francia hasta la capital británica en julio. Autoridades culturales francesas informaron la semana pasada de que se detectaron dos hilos rotos durante una revisión completa de su estado. Sin embargo, el Museo Británico afirmó que el bordado estaba “prácticamente inalterado”, y que las roturas de hilos, de unos pocos milímetros como máximo, no se consideraban daños significativos.

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Fuente: AFP