Cuba

“No tienes el respaldo de nadie”: emprendedora cubana denunció un robo y cuestionó la falta de protección a negocios privados en la isla

En un video en redes sociales, Jenni Lucas señaló que las autoridades no ofrecieron un plan claro para recuperar lo sustraído y solo informaron que el expediente sigue bajo investigación

La emprendedora cubana afirmó que la Policía no le dio una respuesta concreta sobre la recuperación de los materiales y productos robados. (Cortesía: Redes sociales)

Guardar

La emprendedora cubana Jenni Lucas, creadora de Decoraciones JLY, denunció en sus redes sociales que delincuentes vaciaron su local y afirmó que, tras acudir a la Policía, no recibió una respuesta concreta sobre la recuperación de los materiales y productos sustraídos. En un video, sostuvo que los pequeños negocios privados en Cuba carecen de respaldo efectivo cuando son víctimas de robos.

Jenni mostró los estantes de su emprendimiento casi vacíos y relató que el lugar estaba abastecido antes del hecho. Según explicó, el negocio había sido levantado desde cero y contaba con la documentación requerida para funcionar dentro de las normas establecidas para el trabajo privado.

PUBLICIDAD

Llegas a lo que creaste, llegas a lo que hiciste, pequeño como sea, y te topas con esto”, afirmó la emprendedora mientras recorría el local. También aseguró que la respuesta de las autoridades se redujo a comunicarle que el caso estaba “bajo investigación”.

El robo dejó al emprendimiento sin mercancía y con compromisos económicos pendientes, según denunció Jenni Lucas. (Cortesía: Redes sociales)
El robo dejó al emprendimiento sin mercancía y con compromisos económicos pendientes, según denunció Jenni Lucas. (Cortesía: Redes sociales)

La dueña del negocio denunció falta de respuesta tras el robo de su mercadería

En su testimonio, la mujer cuestionó que los emprendimientos particulares deban cumplir múltiples requisitos administrativos, pero queden sin apoyo institucional después de sufrir un delito. Dijo que posee un archivo con el proyecto de su negocio y los documentos que le solicitaron para formalizar la actividad.

“Un negocio que tiene papeles, un negocio que es pequeño, pero que todo esto lo traté siempre de tener lo más legal posible”, expresó. La mujer sostuvo que el robo no solo implicó la pérdida de mercadería, sino también la dificultad de afrontar compromisos económicos adquiridos para abastecer el local.

PUBLICIDAD

La emprendedora señaló que quienes manejan negocios pequeños suelen comprar productos a terceros para luego venderlos y obtener un margen reducido. Tras el robo, afirmó, permanecen las deudas y desaparece la mercancía con la que esperaban cubrirlas.

Detrás del robo viene que te quedaste sin nada y que tienes que pagar dinero, dinero que no es tuyo”, dijo.

Jenni Lucas mostró los estantes casi vacíos y aseguró que su negocio privado estaba abastecido antes del robo. (Cortesía: Redes sociales)
Jenni Lucas mostró los estantes casi vacíos y aseguró que su negocio privado estaba abastecido antes del robo. (Cortesía: Redes sociales)

Uno de los pasajes centrales del video fue su cuestionamiento a la atención que reciben los negocios no controlados por el régimen. Jenni afirmó que existe una diferencia en la respuesta oficial según la propiedad afectada y resumió esa percepción con una frase: “Como eres particular, como esto no es del Estado, no pasa nada”.

La emprendedora insistió en que no recibió información sobre posibles responsables ni sobre medidas para recuperar los productos robados. “A la Policía no le importa, al Estado no le importa, a nadie le importa”, sostuvo durante la grabación.

El caso fue difundido en un contexto de denuncias recurrentes en redes sociales sobre robos, asaltos y otros hechos de inseguridad en Cuba.

Jenni dirigió parte de su mensaje a los cubanos que viven fuera de la isla y buscan apoyar económicamente a sus seres queridos mediante la creación de pequeños emprendimientos. Su recomendación fue evitar ese camino ante la falta de garantías que, según denunció, enfrentan quienes invierten en un negocio propio.

Si tú quieres hacerle algo a tu familiar, ayúdalo económicamente, pero no se te ocurra montar nada aquí porque no vale la pena”, afirmó.

Temas Relacionados

CubaRoboEmprendimientoCrisis en Cuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estudio detecta los mayores niveles de mercurio en sedimentos costeros de Cuba en la Bahía de La Habana y el río Sagua la Grande

La investigación, que evaluó 15 ecosistemas, registró concentraciones entre 0,001 mg/kg y 16,5 mg/kg y ubicó en esos dos puntos el mayor riesgo ecológico para organismos acuáticos, según los resultados publicados en Applied Geochemistry

Estudio detecta los mayores niveles de mercurio en sedimentos costeros de Cuba en la Bahía de La Habana y el río Sagua la Grande

La dictadura encarcela el pensamiento: Penas de cárcel para ocho cubanos acusados de “terrorismo” por disentir en redes

El tribunal los sentenció por “propaganda contra el orden constitucional” tras más de dos años en prisión provisional y un juicio cuestionado por organizaciones independientes

La dictadura encarcela el pensamiento: Penas de cárcel para ocho cubanos acusados de “terrorismo” por disentir en redes

Sátira, censura y prisión militar: El creador de contenido Eddy Ceballos cumple 100 días encarcelado en La Habana

El 1 de junio de 2026, la publicación de un video sobre una antigua instalación militar abandonada derivó en un operativo policial contra el humorista Eduardo “Eddy” Ceballos

Sátira, censura y prisión militar: El creador de contenido Eddy Ceballos cumple 100 días encarcelado en La Habana

“Vivir solo para malcomer”: una maestra, unas goticas de aceite y la cadena de contenedores que alimenta el mercado clandestino

Su rutina arranca con pan de vendedores informales y un mínimo para acompañarlo. Un comerciante de Los Pinos explica cómo se juntan compradores para abrir un envase mayorista. Y por qué el precio termina atado al dólar

“Vivir solo para malcomer”: una maestra, unas goticas de aceite y la cadena de contenedores que alimenta el mercado clandestino

La crisis económica alimenta la minería ilegal de oro en el oriente de Cuba

La extracción clandestina se multiplica en zonas rurales de Camagüey, Las Tunas y Ciego de Ávila, impulsada por la falta de opciones económicas y el precio del mineral, según un reportaje de Havana Times

La crisis económica alimenta la minería ilegal de oro en el oriente de Cuba

TECNO

YouTube estrena PIN de bloqueo para proteger tu perfil de desconocidos o amigos

YouTube estrena PIN de bloqueo para proteger tu perfil de desconocidos o amigos

Windows 11 presenta fallos en el escritorio remoto tras la actualización de septiembre: así puedes solucionarlo

OpenAI estudia frenar sus sistemas de inteligencia artificial más avanzados tras un incidente de seguridad

El precio de Bitcoin para este viernes

Ethereum: cuál es su precio este viernes

ENTRETENIMIENTO

Gisele Bündchen sobre volver a ser madre a los 44 años: “Es un regalo en este momento de mi vida”

Gisele Bündchen sobre volver a ser madre a los 44 años: “Es un regalo en este momento de mi vida”

La banda de rock Muse cambia nombre de usuario en Instagram y X tras el lanzamiento de la IA de Meta

25 años del 11-S: 9 documentales que revisan los atentados y sus consecuencias

Oasis iluminó el cielo de Manchester con un show de drones: cuándo será el anuncio de su nueva gira

Series y películas que fueron modificadas tras los atentados a las Torres Gemelas

MUNDO

Rusia atacó con drones una gasolinera en Kiev: al menos dos personas murieron y cuatro resultaron heridas

Rusia atacó con drones una gasolinera en Kiev: al menos dos personas murieron y cuatro resultaron heridas

Benjamin Netanyahu recordó a las víctimas del 11-S con una analogía al 7 de octubre: “La pura maldad”

Los rebeldes hutíes de Yemen tomaron una isla clave que da acceso al mar Rojo

El Gobierno yemení definió una “zona de eliminación” contra los hutíes que amenazan el estrecho de Bab el Mandeb

Los líderes del BRICS se reúnen en India mientras las guerras y las rivalidades ponen a prueba al bloque