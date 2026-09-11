“No tienes el respaldo de nadie”: emprendedora cubana denunció un robo y cuestionó la falta de protección a negocios privados en la isla

La emprendedora cubana afirmó que la Policía no le dio una respuesta concreta sobre la recuperación de los materiales y productos robados. (Cortesía: Redes sociales)

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La emprendedora cubana Jenni Lucas, creadora de Decoraciones JLY, denunció en sus redes sociales que delincuentes vaciaron su local y afirmó que, tras acudir a la Policía, no recibió una respuesta concreta sobre la recuperación de los materiales y productos sustraídos. En un video, sostuvo que los pequeños negocios privados en Cuba carecen de respaldo efectivo cuando son víctimas de robos.

Jenni mostró los estantes de su emprendimiento casi vacíos y relató que el lugar estaba abastecido antes del hecho. Según explicó, el negocio había sido levantado desde cero y contaba con la documentación requerida para funcionar dentro de las normas establecidas para el trabajo privado.

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“Llegas a lo que creaste, llegas a lo que hiciste, pequeño como sea, y te topas con esto”, afirmó la emprendedora mientras recorría el local. También aseguró que la respuesta de las autoridades se redujo a comunicarle que el caso estaba “bajo investigación”.

El robo dejó al emprendimiento sin mercancía y con compromisos económicos pendientes, según denunció Jenni Lucas. (Cortesía: Redes sociales)

La dueña del negocio denunció falta de respuesta tras el robo de su mercadería

En su testimonio, la mujer cuestionó que los emprendimientos particulares deban cumplir múltiples requisitos administrativos, pero queden sin apoyo institucional después de sufrir un delito. Dijo que posee un archivo con el proyecto de su negocio y los documentos que le solicitaron para formalizar la actividad.

“Un negocio que tiene papeles, un negocio que es pequeño, pero que todo esto lo traté siempre de tener lo más legal posible”, expresó. La mujer sostuvo que el robo no solo implicó la pérdida de mercadería, sino también la dificultad de afrontar compromisos económicos adquiridos para abastecer el local.

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La emprendedora señaló que quienes manejan negocios pequeños suelen comprar productos a terceros para luego venderlos y obtener un margen reducido. Tras el robo, afirmó, permanecen las deudas y desaparece la mercancía con la que esperaban cubrirlas.

“Detrás del robo viene que te quedaste sin nada y que tienes que pagar dinero, dinero que no es tuyo”, dijo.

Jenni Lucas mostró los estantes casi vacíos y aseguró que su negocio privado estaba abastecido antes del robo. (Cortesía: Redes sociales)

Uno de los pasajes centrales del video fue su cuestionamiento a la atención que reciben los negocios no controlados por el régimen. Jenni afirmó que existe una diferencia en la respuesta oficial según la propiedad afectada y resumió esa percepción con una frase: “Como eres particular, como esto no es del Estado, no pasa nada”.

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La emprendedora insistió en que no recibió información sobre posibles responsables ni sobre medidas para recuperar los productos robados. “A la Policía no le importa, al Estado no le importa, a nadie le importa”, sostuvo durante la grabación.

El caso fue difundido en un contexto de denuncias recurrentes en redes sociales sobre robos, asaltos y otros hechos de inseguridad en Cuba.

Jenni dirigió parte de su mensaje a los cubanos que viven fuera de la isla y buscan apoyar económicamente a sus seres queridos mediante la creación de pequeños emprendimientos. Su recomendación fue evitar ese camino ante la falta de garantías que, según denunció, enfrentan quienes invierten en un negocio propio.

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“Si tú quieres hacerle algo a tu familiar, ayúdalo económicamente, pero no se te ocurra montar nada aquí porque no vale la pena”, afirmó.