Cultura

De una pelea a trompadas a cantar “Live Forever” frente a un estadio repleto, así es el documental que retrata la reunión de Oasis

Dirigida por Will Lovelace y Dylan Southern, la película ‘Don’t Look Back in Anger’ combina archivo e imágenes de la gira mundial que reconcilió a los hermanos Liam y Noel Gallagher

Un sentido abrazo entre Liam y Noel Gallagher en un concierto: juntos otra vez, así se los ve en el documental 'Don't Look Back in Anger'
Un sentido abrazo entre Liam y Noel Gallagher en un concierto: juntos otra vez, así se los ve en el documental 'Don't Look Back in Anger'
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La vertiginosa y conflictiva carrera de la popular banda Oasis llegó a un violento final en 2009 en París, cuando el guitarrista Noel Gallagher y su hermano, el vocalista Liam Gallagher, terminaron en una pelea a puñetazos detrás de escena bastidores antes de salir a tocar. El show fue cancelado, el grupo se separó y los hermanos no se hablaron durante más de una década.

Ya existen películas sobre Oasis, pero la más reciente, Oasis: Don’t Look Back in Anger, aporta algo nuevo, al narrar la triunfal reunión de la banda y su gira mundial en 2025. Dirigido por Will Lovelace y Dylan Southern, este enérgico y optimista documental crea ocasionalmente efectos vertiginosos con su mezcla de imágenes nuevas y de archivo. Según cuenta, una vez tomada la decisión de reunirse, los viejos resentimientos entre los hermanos desaparecieron. “Tenemos la oportunidad de cambiar la historia”, dice Noel.

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Liam y Noel Gallagher en la premier de "Oasis: Don't Look Back in Anger" en Londres, esta semana (REUTERS/Jack Taylor)
Liam y Noel Gallagher en la premier de "Oasis: Don't Look Back in Anger" en Londres, esta semana (REUTERS/Jack Taylor)

La primera semana de ensayos se presenta tensa, ya que Liam solo participa dos días. Pero una vez que la banda arranca, reina la armonía, no solo entre Liam y Noel, sino también con su público multigeneracional. Noel Gallagher es un experto no solo en potentes temas de ritmo medio, sino también en baladas épicas, y un Liam Gallagher con mucha personalidad se desenvuelve de maravilla en ambos estilos.

Mientras recorren el mundo, los cineastas nos muestran breves momentos con los superfans y el impacto que la banda ha tenido en ellos. Es difícil no emocionarse al ver a Liam cantar “Live Forever” ante un estadio lleno de gente. Esta película es a la vez un himno para el rock y un drama conmovedor.

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Fuente: The New York Times

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