Dulce ilusión, amargo final: Firpo cae goleado en San Salvador y roza la eliminación en la Copa Centroamericana 2026

Los descuidos en la zona defensiva tras el descanso terminaron costándole muy caro al cuadro salvadoreño (Cortesía: Club Deportivo Luis Ángel Firpo).

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El fútbol suele ser un deporte de momentos, pero sobre todo, de efectividad. Lo vivido en la cancha del Estadio Cuscatlán dejó un sabor amargo entre la afición salvadoreña. El cuadro pampero saltó al césped con la ilusión de dar un golpe sobre la mesa en el torneo internacional, pero terminó encajando una dura derrota por 0-3 ante el Olimpia de Honduras en el juego de ida de los cuartos de final.

Los primeros minutos del encuentro mostraron a dos planteles cautelosos, midiéndose cuidadosamente sin regalar espacios ni arriesgar de más. Con el correr del reloj, el conjunto pampero tomó las riendas, adueñándose del balón y generando las llegadas más peligrosas del choque.

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Styven Vásquez se convirtió en la principal figura en ataque del cuadro local, inquietando constantemente a la saga rival con sus desplazamientos. De sus pies nació la mejor jugada del partido: un recurso de taco brillante al minuto 28 que dejó completamente solo a Rafael Águila frente al marco rival. Lamentablemente para la causa salvadoreña, el remate salió suave y al centro, permitiendo que el arquero hondureño contuviera el balón sin pasar apuros.

El silbatazo del descanso llegó con un empate a cero en el marcador. La sensación en las tribunas era de que el equipo salvadoreño merecía la ventaja por lo mostrado en la cancha. No obstante, el fútbol no premia los méritos, sino los goles, y esa falta de definición terminó marcando el rumbo del compromiso.

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El Estadio Cuscatlán fue testigo de un tropiezo que deja a Firpo contra las cuerdas en la Copa Centroamericana (Cortesía: Club Deportivo Luis Ángel Firpo).

Tras el descanso, la historia dio un giro drástico. El equipo visitante regresó al terreno de juego dispuesto a castigar la falta de contundencia local y no perdonó. Al minuto 52, un tiro libre ejecutado por los catrachos encontró desatenciones en la barrera y en el portero Geonathan Barrera para abrir el marcador.

Apenas un minuto después, antes de que el cuadro nacional pudiera recuperarse del impacto, llegó un centro desde el costado derecho donde la falta de comunicación defensiva permitió el 0-2. En un pestañeo de 120 segundos, la ilusión pampera sufrió un golpe devastador.

Aunque el plantel intentó reaccionar y volcarse al frente, los ataques perdieron claridad y fuerza con el paso del tiempo. Para colmo de males, al minuto 84 el cuadro hondureño fabricó una jugada más para sellar el 0-3 definitivo, dejando la eliminatoria cuesta arriba para los salvadoreños.

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Revive el momento del tercer gol con el que Club Olimpia selló una contundente victoria 3-0 como visitante ante L.A. Firpo, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Alianza y Firpo están obligados a buscar la victoria y remontar para continuar en la Copa Centroamericana

El panorama es complejo, pero no imposible. De cara al choque de vuelta, el equipo salvadoreño necesita un cambio de chip de 180 grados. Lo primordial será recuperar la solidez en la parte baja y afinar la puntería en la zona de ataque. Para intentar la hazaña, el club está obligado a salir a proponer sin regalar espacios, manteniendo la concentración absoluta durante los 90 minutos para evitar los descuidos que costaron la ida.

El próximo reto se trasladará al Estadio José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”, en Tegucigalpa, Honduras. Ahí, la escuadra nacional deberá ganar por tres goles de diferencia para igualar el global y soñar con la clasificación ante un rival que no ha concedido libertades en todo el torneo.

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A pesar de un resultado adverso, el mensaje es de perseverancia. Escucha las palabras del futbolista que promete seguir intentándolo junto a su equipo.

El panorama internacional para los clubes de El Salvador se encuentra en un punto crítico dentro de esta edición de la Copa Centroamericana. Tanto Luis Ángel Firpo como Alianza se ven en la necesidad de remar contra la corriente tras sus respectivos duelos de ida en la fase de cuartos de final.

Ambas instituciones representan la última esperanza del balompié nacional para estar entre los mejores cuatro equipos de la región, pero para lograrlo deberán firmar noches históricas fuera de las fronteras.