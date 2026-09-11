Tras el dato de inflación en EEUU, los analistas esperan una suba de tasas de la Fed: cómo podría impactar en la Argentina

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal de los EEUU.

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La inflación de agosto en Estados Unidos superó las previsiones en su medición subyacente y elevó al 90% la probabilidad de que la Reserva Federal norteamericana aumente las tasas de interés en su reunión del miércoles, mientras el petróleo volvió a acercarse a USD 100 por barril y sumó presión sobre los precios.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin alimentos ni energía, avanzó 0,3% mensual, por encima del 0,2% previsto. La tasa interanual fue de 2,4%, una décima menos que en julio y en línea con las expectativas.

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Un consenso de analistas sitúa en 90% la probabilidad de un incremento de tasas de la Fed en septiembre

El IPC general aumentó 0,4% frente a julio y 3,4% en comparación con agosto del año anterior. Los funcionarios evaluarán esas cifras junto con las tendencias de los últimos tres, seis y 12 meses para determinar si la presión inflacionaria pierde fuerza.

Stephen Brown, economista jefe para Norteamérica de Capital Economics, sostuvo que la lectura cambia el escenario para la próxima decisión: “La inesperada mejora del IPC subyacente en agosto significa que la Reserva Federal parece dispuesta a subir los tipos la semana que viene”, declaró Finance Yahoo.

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Las apuestas recopiladas por CME FedWatch sitúan en 90% la probabilidad de un incremento de tasas. El debate interno, sin embargo, sigue dividido entre quienes creen que la inflación puede regresar por sí sola al objetivo de 2% y quienes consideran necesaria una política más restrictiva.

El desacuerdo interno ante una inflación persistente

La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, y la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, sostienen que el encarecimiento está extendido en la economía y que no disminuirá sin otro aumento de tasas.

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El gobernador de la Reserva Federal, Chris Waller, había planteado una condición distinta el 3 de septiembre. Dijo que apoyaría mantener el tipo oficial si los datos de agosto confirmaban una desaceleración y la inflación subyacente crecía 0,2% mensual.

La Reserva Federal suele excluir las perturbaciones petroleras de su análisis, pero la inflación lleva cinco años y medio por encima del objetivo de 2% anual

“Si se sigue avanzando hacia nuestro objetivo del 2%, estoy dispuesto a apoyar el mantenimiento del tipo de interés oficial en su nivel actual”, declaró Waller. “Pero si la inflación se dispara, consideraría una subida de tipos. Considero que la política monetaria actual solo restringe ligeramente la demanda agregada, y no haría falta una aceleración significativa de la inflación para que me incline a apoyar una política monetaria más restrictiva”, agregó.

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El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, había advertido en el simposio de banqueros de Jackson Hole que la inflación aún era demasiado alta y que las tasas no restringían el crédito, salvo en el mercado inmobiliario. Para él, la mejora observada en junio y julio no bastaba para confirmar una reducción sostenida.

John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, señaló que lecturas mensuales constantes de 0,2% en el Índice de Gastos de Consumo Personal, conocido como PCE y preferido por la institución, mostrarían un descenso de la inflación.

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Petróleo y PCE, las variables que complican la decisión

La Reserva Federal combinará el IPC con los precios mayoristas publicados el jueves para estimar el PCE (variación promedio en los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares). Brown calculó que el PCE subyacente subió 0,27% en agosto, lo que elevaría su tasa anual de 3,3% en julio a 3,4%, aun sin considerar futuras revisiones sobre gestión de carteras, software y accesorios.

Brown afirmó que “la inflación subyacente del PCE se está moviendo en la dirección equivocada” y que esa evolución debería convencer a los integrantes centristas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés), como Waller, de respaldar una suba.

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El encarecimiento del petróleo, otra vez en la zona de USD 100 el barril, añade más presión a la inflación en los EEUU

El alza reciente del petróleo también altera el cálculo. Krishna Guha, jefe de estrategia y economía de bancos centrales de Evercore ISI, advirtió que la cuestión ya no es solo si los datos estivales ofrecen alivio, sino si bastan para ignorar una nueva crisis de suministro con efectos desproporcionados sobre el diésel y otros refinados.

La Reserva Federal suele excluir las perturbaciones petroleras de su análisis, pero la inflación lleva cinco años y medio por encima de 2%. Los aranceles, la guerra en Ucrania y la pandemia se suman ahora a esa nueva tensión energética.

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¿Cómo afecta a la Argentina?

Una suba de tasas en Estados Unidos suele endurecer las condiciones financieras para la Argentina por varias vías:

Dólar más fuerte y presión cambiaria. Los bonos del Tesoro estadounidense pasan a ofrecer rendimientos más altos y atraen fondos hacia activos considerados seguros. Eso puede reducir la demanda de activos emergentes, presionar al peso y elevar la demanda de dólares.

Financiamiento externo más caro. La tasa que paga la Argentina para endeudarse en moneda extranjera parte del rendimiento de los bonos estadounidenses y suma el riesgo país. Si aumenta el primer componente, una eventual emisión de deuda se encarece, incluso sin cambios en el riesgo argentino. También sube el costo de refinanciar obligaciones en dólares.

Caída o volatilidad en bonos y acciones. Con tasas estadounidenses más altas, los inversores suelen exigir retornos mayores para mantener deuda y acciones de mercados emergentes. Los precios de los bonos pueden bajar y sus tasas subir. En un país con acceso limitado al crédito, el efecto puede sentirse más en las cotizaciones y en el riesgo país que en nuevas colocaciones.

Menor margen para bajar las tasas locales. Si la suba externa deriva en presión sobre el dólar y los precios internos, el Banco Central puede enfrentar una disyuntiva: sostener tasas locales relativamente altas para cuidar la demanda de pesos o aceptar una mayor depreciación. La respuesta depende de las reservas, la inflación esperada y el régimen cambiario.

Impacto sobre empresas y bancos. Las compañías con deuda en dólares afrontan un costo financiero mayor si deben renovar préstamos. A la vez, una suba de tasas globales puede restringir el crédito y elevar la percepción de riesgo sobre deudores argentinos.

Comercio y materias primas. El efecto no es siempre negativo. Si la Reserva Federal sube las tasas porque la economía estadounidense crece con fuerza, puede aumentar la demanda externa. Pero si el ajuste enfría la actividad global, puede afectar los precios o las cantidades exportadas de productos argentinos.

La causa de la suba importa. El FMI (Fondo Monetario Internacional) distingue entre un alza vinculada a mejores perspectivas de crecimiento en Estados Unidos —que puede tener efectos mixtos— y otra motivada por una política monetaria más restrictiva para contener la inflación. Esta última suele provocar salida de capitales, depreciación de monedas emergentes y mayores tasas de financiamiento. Para la Argentina, la vulnerabilidad es mayor por su necesidad de acumular reservas, su historial de acceso restringido al crédito internacional y la sensibilidad de la inflación al tipo de cambio.

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