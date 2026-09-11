“Todo lo que conocía era destrucción”: la historia de la médica argentina que fue voluntaria y atendió a rescatistas en el 11-S

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El 12 de septiembre de 2001, Alejandra Ciappa, una médica argentina que vivía en Nueva York entró a Ground Zero, un día después de los atentados contra las Torres Gemelas. Durante tres jornadas atendió a policías, bomberos y rescatistas entre los escombros del World Trade Center, mientras la ciudad enfrentaba las consecuencias del ataque.

Una semana más tarde, el polvo gris que había quedado pegado a sus zapatillas volvió a aparecer durante un partido de sóftbol en Central Park. Esa imagen mínima la devolvió a la mañana en que llegó al sur de Manhattan.

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El 11 de septiembre de 2001, la profesional realizaba un posdoctorado en genética de Alzheimer en la Universidad de Columbia. Al día siguiente se anotó como voluntaria en la Cruz Roja Estadounidense y fue trasladada al área del derrumbe, sin saber que el destino sería el centro de la emergencia.

El silencio del cielo anticipó una ciudad paralizada

Antes de llegar a la zona financiera, vio un avión y creyó que asistía a una escena ajena a la rutina. Poco después comprendió que se trataba de un atentado terrorista. Regresó al laboratorio y, cuando las torres cayeron, recibió la llamada de su madre desde Buenos Aires.

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Alejandra Ciappia atendió durante tres días en Ground Zero a policías, bomberos y rescatistas afectados por los atentados contra las Torres Gemelas (Captura de video)

“Pensé que se había caído la partecita de arriba”, recordó sobre las palabras de su madre, que seguía el derrumbe por televisión. Para entonces, las comunicaciones telefónicas empezaban a fallar y la ciudad se volcaba a las calles.

La médica conocía bien el complejo del World Trade Center. Había estudiado inglés cerca de las torres y frecuentaba sus restaurantes y espacios de entretenimiento con amigos. Esa familiaridad volvió más difícil de asimilar la destrucción.

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Decidió colaborar y avisó a su jefe que se iría. Tomó el subte junto a una compañera, pero el conductor interrumpió el servicio y dejó a los pasajeros cerca de Central Park. Desde allí, atravesó una Nueva York desbordada por peatones, trabajadores que salían de edificios y personas que buscaban información.

“Nueva York era un caos”, recordó en diálogo con Infobae A las Nueve. También reparó en una ausencia que hasta entonces parecía imposible: los aviones habían dejado de cruzar el cielo de la ciudad.

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La Cruz Roja recibió a una multitud que quería donar sangre

La médica llegó a la Cruz Roja Estadounidense y se registró como voluntaria. La organización les pidió a los profesionales sanitarios que aguardaran mientras definía cómo distribuiría los recursos frente a una emergencia sin precedentes.

El 11-S sorprendió a Alejandra Ciappia mientras hacía un posdoctorado en la Universidad de Columbia y seguía la caída de las Torres Gemelas en Nueva York (Captura de video)

En esas horas, miles de personas se acercaron a donar sangre. La respuesta solidaria la sorprendió, aunque el personal advertía que ya no podía recibir más bolsas. “No donen más porque no vamos a tener a quién ponerle”, escuchó en el lugar.

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La frase resultaba difícil de procesar ante la cantidad de personas que habían quedado atrapadas en las torres. Los hospitales y las ambulancias cercanos concentraban la atención inmediata, mientras los médicos voluntarios aguardaban instrucciones.

Según contó en Infobae A las Nueve, la citación llegó al día siguiente, a las 6.00. Debía presentarse en Chelsea Piers, donde había camillas y recursos preparados para recibir sobrevivientes. Desde ese punto, un colectivo trasladó a médicos, enfermeras y otros trabajadores sanitarios hacia el sur de Manhattan.

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El 12 de septiembre, Ground Zero era humo, polvo y escombros

La profesional arribó a Ground Zero cerca de las 7.00 del 12 de septiembre. No sabía que el vehículo se dirigiría allí. El día soleado contrastaba con el humo, el polvo y los restos de los edificios que habían dominado el perfil de Manhattan.

La Cruz Roja recibió a miles de personas que quisieron donar sangre tras el 11-S, mientras los médicos voluntarios esperaban instrucciones en Nueva York (Captura de video)

“Todo lo que conocía era destrucción”, recordó sobre su primera impresión. El aire era denso y cada persona que cruzaba el perímetro acordonado quedaba expuesta a las consecuencias de la catástrofe.

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El equipo asistía a policías, bomberos y rescatistas con problemas respiratorios, irritación en los ojos, lesiones en la piel y crisis de angustia. También debía determinar quién estaba en condiciones de continuar en el operativo y quién necesitaba retirarse.

Muchos rescatistas se resistían a abandonar la zona pese al agotamiento. Algunos atravesaban ataques de pánico, pero insistían en regresar a los escombros. “Dejame ir a sacar más”, repetían quienes querían continuar con la búsqueda.

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Los bomberos lloraban a sus compañeros mientras seguía la búsqueda

El impacto de las pérdidas se hacía visible entre los bomberos. Varios permanecían sentados sobre el polvo y lloraban por sus compañeros. Según el recuerdo de la médica, 353 bomberos murieron durante el ataque y las primeras tareas de rescate.

Quienes habían quedado fuera de las torres buscaban noticias de los colegas que habían ingresado al edificio. Nadie quería dejar el operativo porque la expectativa de encontrar sobrevivientes seguía presente.

Esa expectativa cambió el 12 de septiembre, cuando el personal sanitario recibió un aviso: “No va a haber sobrevivientes”. A partir de entonces, las ambulancias llevarían a los pocos rescatados directamente a los hospitales.

Además de la asistencia en Ground Zero, la médica participó en evacuaciones de edificios cercanos. Algunos residentes seguían en sus departamentos, sin electricidad y ante el riesgo de incendios. Otros no podían bajar por las escaleras o se negaban a dejar sus hogares.

Ground Zero presentaba humo, polvo y escombros cuando la médica argentina llegó al sur de Manhattan un día después del ataque al World Trade Center (Captura de video)

Un hombre le contó que había visto el segundo avión desde una ventana. Después oyó los derrumbes y creyó que moriría. La profesional logró convencerlo de salir, aunque no podía decirle cuándo volvería a su casa.

En otra evacuación, una mujer de 83 años aceptó bajar 15 pisos con la ayuda de sus amigas. Al llegar a la planta baja, la abrazó y le dijo: “Nunca cambies esa manera de ser. Gracias”.

El regreso al memorial reunió a rescatistas dos décadas después

La médica permaneció tres días en Ground Zero. Solo se alejó una vez para avisarles a su madre y a su jefe dónde estaba; luego volvió al operativo para seguir atendiendo a rescatistas y vecinos.

La profesional recordó en Infobae que, si bien no tuvo pesadillas en los días posteriores, las imágenes regresaban de forma inesperada. Una semana más tarde, durante aquel partido de sóftbol en Central Park, miró el polvo adherido a sus zapatillas y volvió a ver el paisaje de escombros. “Veía gris”, relató.

Sus compañeros advirtieron su reacción y terminaron llorando juntos, comentó. Algunos habían perdido amigos; otros todavía buscaban familiares. La médica permaneció en Nueva York hasta fines de 2002 y observó cómo, durante un tiempo, la ciudad buscaba la mirada de los demás para confirmar que seguían a salvo.

Según contó, en 2022 volvió al memorial del 11 de septiembre. La invitación le permitió reencontrarse con policías y otros rescatistas, dos décadas después de la emergencia, dentro del lugar donde habían trabajado entre el polvo y los escombros.

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