República Dominicana

Rostros del 11-S: Los 27 dominicanos que perdieron la vida en las Torres Gemelas

A 25 años de los atentados que cambiaron el rumbo de la historia, la memoria de las 2,977 víctimas del World Trade Center guarda un dolor profundo para República Dominicana

galeria aniversario ataque torres gemelas 11 septiembre 9/11
Desde las alturas del World Trade Center, más de una docena de dominicanos laboraban a diario en el emblemático restaurante Windows on the World y firmas financieras para sostener a sus familias en la isla. REUTERS/Sara K. Schwittek/File Photo
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Cada 11 de septiembre, el aire de Nueva York y del Caribe se llena de un silencio solemne. El atentado a las Torres Gemelas en 2001 no solo fracturó el horizonte de Manhattan y la historia contemporánea, sino que penetró profundamente en las vísceras del pueblo dominicano.

Detrás del humo, la marea de escombros y la cifra desgarradora de 2,977 vidas arrebatadas, reposa la memoria de una comunidad migrante que laboraba con entrega en el corazón financiero del mundo.

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De acuerdo con los registros oficiales del Concejo Municipal de Nueva York e investigaciones de medios internacionales, 27 dominicanos (7 mujeres y 20 hombres) figuran entre las víctimas identificadas dentro del grupo de 258 hispanos fallecidos en el ataque.

Sus nombres han quedado grabados para siempre en el monumento a la memoria. A continuación, se puntualiza la lista formal de los compatriotas que perdieron la vida en aquel trágico suceso:

La tragedia del 11 de septiembre reveló historias de heroísmo inmediato. Yamel Josefina Meriño, con tan solo 24 años, acudió al lugar del siniestro en su rol de socorrista y paramédico. Su vocación de servicio la llevó a internarse en la zona de peligro para salvar vidas, entregando la suya en el intento y convirtiéndose en un símbolo del altruismo dominicano.

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Este video es una compilación de diversas grabaciones aficionadas y periodísticas que capturan el momento en que el vuelo 175 de United Airlines impactó la Torre Sur del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. El audio incluye las reacciones crudas y de conmoción de las personas que presenciaron el evento.

Personal del restaurante Windows on the World (Torres Gemelas)

  • Gregorio Manuel Chávez (49 años): Mesero.
  • José Nicolás de Peña (42 años): Mesero.
  • Manuel D. Patrocinio (34 años): Mesero.
  • Alejo Pérez (66 años): Mesero.
  • David Bartolo Rodríguez-Vargas (44 años): Ayudante de camarero.
  • Manuel Emilio Mejía (55 años): Cocinero.
  • Enrique Antonio Gómez (42 años): Cocinero.
  • Enemecio Darío Hidalgo Cedeño (51 años): Cocinero.
  • Nancy Díaz (28 años): Asistente de cocina.
  • Jaime Concepción (46 años): Asistente de cocina.
  • José Bienvenido Gómez (45 años): Asistente de cocina.
  • Jesús Ovalles (60 años): Empleado del restaurante.
  • Juan G. Salas (36 años): Empleado del restaurante.
  • José Nuñez (43 años): Empleado del restaurante.

Sector financiero, contabilidad y eventos

  • Victoria Álvarez-Birto (38 años): Empleada del departamento de finanzas de Marsh & McLennan.
  • Marlyn del Carmen García (21 años): Empleada de Marsh & McLennan Cos. Inc. (Piso 101, Torre 1).
  • Alejandro Cordero (24 años): Contador en Marsh & McLennan Cos. Inc..
  • Luis Jiménez Jr. (25 años): Contador de Marsh & McLennan.
  • Francisco Alberto Liriano (33 años): Asistente de vicepresidencia en CitiBank.
  • Joanna Vidal (26 años): Coordinadora de eventos en Risk Waters (estaba en el lugar por un evento de trabajo).
  • Pedro Francisco Checo “Frankie” (35 años): Empleado de Fiduciary Trust.

Mantenimiento, administración y seguridad

  • Sandra Álvarez (35 años): Secretaria en el piso 98 del World Trade Center.
  • Lizie Martínez-Calderón (32 años): Secretaria en Aon Insurance.
  • Francisco Eligio Bourdier (40 años): Agente de seguridad del Deutsche Bank en el World Trade Center.
  • Raúl Hernández (52 años): Supervisor de mantenimiento en Cantor Fitzgerald.
  • Manuel de Jesús Molina (32 años): Encargado de mantenimiento del World Trade Center.
Rostros de la memoria: 27 dominicanos figuran en los registros oficiales entre los hispanos que perdieron la vida en el 11-S (Cortesía: El Caribe).
Rostros de la memoria: 27 dominicanos figuran en los registros oficiales entre los hispanos que perdieron la vida en el 11-S (Cortesía: El Caribe).

Dignidad y memoria a 25 años del atentado

Cada uno de estos nombres representa la fortaleza de la diáspora dominicana: hombres y mujeres que se levantaban antes del amanecer para sostener a sus familias tanto en los Estados Unidos como en la República Dominicana mediante el esfuerzo diario. Desde las alturas de la gastronomía en Windows on the World hasta los despachos corporativos y las labores de protección y rescate, la entrega de los dominicanos quedó marcada en el corazón financiero de Manhattan.

Aunque la lista oficial contabiliza a estas 27 personas, reportes comunitarios sugieren que la cifra total de fallecidos con raíces dominicanas podría ser mayor debido a factores como la doble nacionalidad o familiares que no fueron registrados formalmente. Al conmemorarse 25 años de aquel acontecimiento que transformó el planeta, la memoria de estos 27 héroes y trabajadores permanece como un testimonio imperecedero de dignidad, sacrificio y amor a la vida.

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