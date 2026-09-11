Nicaragua

Nicaragua y el “punto ciego” en Centroamérica que preocupa por narcotráfico, corrupción y operativos coordinados

Una criminóloga costarricense explica por qué la falta de datos verificables puede favorecer abusos y sobornos, y recuerda un caso regional donde la ausencia de transparencia se volvió un obstáculo clave

Mapa de Nicaragua con su bandera, carpetas marcadas como archivos clasificados, un documento con texto censurado y una lupa sobre una mesa.
Varias carpetas con archivos clasificados y documentos tachados reposan sobre un mapa de Nicaragua en una mesa de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Nicaragua es el único país de Centroamérica que no divulga desde 2021 los anuarios de la Policía Nacional y el Ejército con cifras actualizadas sobre violencia y crimen organizado, una ausencia que impide contrastar la seguridad interna, evaluar políticas públicas y coordinar respuestas regionales frente al narcotráfico.

La percepción ciudadana contrasta con la falta de registros oficiales disponibles. Un sondeo de Hagamos Democracia, presentado el 21 de abril de 2026, indicó que el 76.1% de los nicaragüenses considera que la criminalidad aumentó en el país.

PUBLICIDAD

Antes de las protestas ciudadanas de 2018, la Policía procesaba los datos del año anterior durante el primer trimestre y difundía sus estadísticas entre marzo y julio. Tras las manifestaciones, las publicaciones comenzaron a demorarse hasta que dejaron de aparecer, según CONFIDENCIAL.

El Ejército continúa entregando públicamente sus memorias anuales a Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero esos compendios ya no están disponibles para la población en su sitio web. La última memoria fue entregada el 2 de septiembre de 2026 por el general de Ejército Julio César Avilés, jefe de las Fuerzas Armadas, durante el acto por el 47.º aniversario de la institución.

PUBLICIDAD

Un punto ciego para la seguridad centroamericana

La falta de datos elimina la posibilidad de comparar tendencias delictivas, prioridades estatales y prácticas de seguridad entre los países de la región. También deja sin información verificable a organizaciones independientes que estudian las rutas del narcotráfico, las armas y la trata de personas.

Ejército Nicaragua
Nicaragua es el único país de Centroamérica que no publica desde 2021 los anuarios de la Policía y el Ejército con cifras de violencia y crimen organizado.

La criminóloga costarricense Tania Molina describió la consecuencia regional: “Desaparecen las comparaciones regionales porque no hay cómo identificar tendencias, prioridades, buenas prácticas. Es un punto ciego en el mapa del crimen organizado de Centroamérica, que es exactamente uno de los corredores más activos del hemisferio”.

El gobierno de Ortega y Murillo sostiene que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica y que su estrategia constituye un muro de contención frente al narcotráfico, pese a los decomisos de cargamentos de droga procedentes del país que han reportado naciones vecinas.

El Ejército afirmó en un comunicado de enero de 2026: “Reiteramos que somos el país más seguro de la región y uno de los más seguros del continente. No somos puente del narcotráfico, tenemos fronteras seguras y nuestras tropas con sus patrullajes continuos evitan el ingreso de migrantes ilegales, mareros, pandillas y terroristas, no existiendo estas expresiones en nuestro país. No existe el sicariato; no somos bodega del narcotráfico, no tenemos pistas clandestinas”.

La Policía y las Fuerzas Armadas difunden de manera esporádica comunicados con algunos datos sobre decomisos de drogas, accidentes de tránsito y homicidios. Las cifras de siniestros viales, que antes se comunicaban semanalmente, pasaron a expresarse como aumentos o descensos porcentuales y en 2026 dejaron de incluir cantidades absolutas.

La opacidad coincide con la liberación de más de 69,000 reos comunes entre 2014 y septiembre de 2026. Organizaciones feministas han cuestionado las excarcelaciones antes del cumplimiento de las penas porque vinculan esa política con el incremento de femicidios y de la delincuencia general.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua, en conmemoración de revolución sandinista
Un sondeo de Hagamos Democracia indicó que el 76,1% de los nicaragüenses cree que la criminalidad aumentó en Nicaragua. (Photo by Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / EL 19 DIGITAL / Cesar PEREZ " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Más presupuesto y menos información pública

Un especialista nicaragüense en seguridad, consultado bajo reserva de identidad, atribuyó la falta de anuarios a dos factores: la reducción de la cooperación externa que financiaba su publicación y la decisión política de ocultar información sobre escenarios negativos.

“La mayoría de los anuarios estadísticos se publicaban con fondos de cooperación externa y contraparte nacional. Es probable que hayan recortado la publicación como un efecto de la reducción de la cooperación externa. Otra razón puede ser la política gubernamental de ocultar la información que presente escenarios negativos”, señaló.

Las partidas asignadas a ambas instituciones crecieron durante ese período. La Policía pasó de recibir 3.654,7 millones de córdobas en 2018 a 5.622,3 millones en 2026, mientras que el Ejército elevó su presupuesto de 2.577,6 millones a 5.322,8 millones de córdobas.

La ausencia de estadísticas se extendió a otras entidades estatales. El Instituto Nacional de Información del Desarrollo, conocido como Inide, incorporaba cifras policiales sobre violencia en sus anuarios y compendios de estadísticas vitales, pero sus publicaciones más recientes datan de 2023.

El Banco Central de Nicaragua también dejó de publicar ese año su anuario estadístico de cooperación externa, sin una explicación pública. La legislación nicaragüense obliga a las instituciones a sistematizar y divulgar información: el artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que “cada entidad pública deberá sistematizar la información para facilitar el acceso de las personas a la misma, así como su publicación a través de los medios disponibles utilizando sistemas computacionales e información en línea en Internet”.

Obstáculos para la cooperación y las investigaciones regionales

Los organismos internacionales necesitan estadísticas públicas, desagregadas y comparables para identificar necesidades y financiar programas de seguridad. Molina explicó que “la información verificable es una condición para operar, no una preferencia”.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua.
Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

Los fondos multilaterales destinados a seguridad ciudadana dependen de diagnósticos sobre homicidios, violencia contra las mujeres, robos, violaciones y mercados internos de drogas. Sin esos parámetros, los financiadores no pueden comprobar la dimensión de los problemas ni justificar proyectos específicos.

El experto nicaragüense indicó que el régimen tampoco entrega esos datos a organismos multilaterales. Nicaragua mantiene desde 2020 la misma tasa de siete homicidios por cada 100 mil habitantes, sin información pública sobre otros delitos.

El país figura junto a Venezuela y Haití entre los tres más corruptos y opacos del continente americano, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Para la especialista costarricense, la ausencia de estadísticas suele coincidir con el uso excesivo de la fuerza o la militarización de la seguridad ciudadana.

La falta de transparencia también dificulta operativos coordinados, como el que permitió capturar a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, el narcotraficante más buscado de Costa Rica. Molina sostuvo que el acusado entró y salió de Nicaragua durante una década y que, según sus propios dichos, pagaba a policías y militares nicaragüenses: “Cuando hay un sistema donde no hay transparencia, eso incentiva la corrupción. Entonces, eso literalmente se vuelve tierra de nadie”.

Temas Relacionados

NicaraguaCentroaméricatransparenciaNarcotráfico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La expulsión de 135 nicaragüenses y el inicio de dos años de exilio

La Asociación Memoria y Justicia afirmó que el exilio, la pérdida de nacionalidad y las separaciones familiares mantienen las consecuencias de la persecución sobre quienes fueron reprimidos por el régimen

La expulsión de 135 nicaragüenses y el inicio de dos años de exilio

Nicaragua: Un joven de 20 años aparece muerto a tiros en un predio de León

Habitantes de un sector próximo al Parque Forestal alertaron por la presencia de la víctima, que presentaba varios impactos provocados por arma de fuego

Nicaragua: Un joven de 20 años aparece muerto a tiros en un predio de León

Nicaragua prevé habilitar la portabilidad numérica entre noviembre y diciembre de 2027

Telcor iniciará en octubre de 2026 la ruta técnica para permitir el cambio de operador móvil sin perder la línea, con un plazo de preparación de 14 meses

Nicaragua prevé habilitar la portabilidad numérica entre noviembre y diciembre de 2027

El régimen de Nicaragua acusó a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia por su apoyo militar a Israel

En La Haya, Managua acusa a Berlín de incumplir deberes internacionales vinculados a la Convención contra el Genocidio. La discusión se cruza con la crisis humanitaria y el suministro de material de defensa. El tribunal ya tomó una decisión clave y el expediente sigue abierto

El régimen de Nicaragua acusó a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia por su apoyo militar a Israel

Exparamilitar nicaragüense detenido por ICE podría ser deportado de Estados Unidos y quedar sin nacionalidad

El expediente enfrenta dos principios difíciles de conciliar y abre una posibilidad inesperada si se otorga una medida limitada, en un contexto de cambios recientes y advertencias de Human Rights First

Exparamilitar nicaragüense detenido por ICE podría ser deportado de Estados Unidos y quedar sin nacionalidad

TECNO

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Oracle dispara sus ingresos en infraestructura en la nube un 121% de la mano de la IA

Starlink elimina el límite de 5 TB que reducía la velocidad de internet a los usuarios

Jensen Huang afirma que Nvidia crecerá 70% el próximo año y explica por qué

Inversión social empresarial cae 16% en Colombia: la tecnología aparece como respuesta

ENTRETENIMIENTO

25 años del 11-S: 9 documentales que revisan los atentados y sus consecuencias

25 años del 11-S: 9 documentales que revisan los atentados y sus consecuencias

Oasis iluminó el cielo de Manchester con un show de drones: cuándo será el anuncio de su nueva gira

Series y películas que fueron modificadas tras los atentados a las Torres Gemelas

Disney+ presentó el tráiler de American Horror Story: 13

Andrew Garfield y su versión rebelde de Robin Hood en The Uprising: “Confío en que esta película encontrará a su público”

MUNDO

Benjamin Netanyahu recordó a las víctimas del 11-S con una analogía al 7 de octubre: “La pura maldad”

Benjamin Netanyahu recordó a las víctimas del 11-S con una analogía al 7 de octubre: “La pura maldad”

Los rebeldes hutíes de Yemen tomaron una isla clave que da acceso al mar Rojo

El Gobierno yemení definió una “zona de eliminación” contra los hutíes que amenazan el estrecho de Bab el Mandeb

Los líderes del BRICS se reúnen en India mientras las guerras y las rivalidades ponen a prueba al bloque

El régimen chino condenó a tres líderes activistas de las vigilias por la represión de Tiananmen por “incitación a la subversión”