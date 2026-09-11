Costa Rica

Usuarios de banca digital se duplicaron en Costa Rica en seis años y ya superan los 2.5 millones

El uso de plataformas financieras mantiene un crecimiento sostenido en el país: durante 2025 se contabilizaron 689.5 millones de accesos, equivalentes a casi 1.9 millones de ingresos diarios.

Una mano sostiene una tarjeta bancaria frente a un ordenador portátil con pantalla desenfocada. Un teléfono móvil con el logo de un banco está sobre una mesa.
Más de 2.5 millones de clientes de ocho entidades financieras privadas en Costa Rica tienen acceso a plataformas bancarias digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La cantidad de usuarios con acceso a servicios de banca digital en Costa Rica prácticamente se duplicó en seis años, reflejando un cambio acelerado en la manera en que los clientes interactúan con las entidades financieras y realizan sus operaciones cotidianas.

Entre 2019 y 2025, la cantidad de clientes con acceso a plataformas web o aplicaciones móviles de ocho entidades financieras privadas pertenecientes a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) pasó de 1.28 millones a 2.55 millones.

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El crecimiento no se limitó únicamente al número de personas habilitadas para utilizar estos servicios. Los registros muestran que cada vez más clientes efectivamente recurren a los canales digitales para efectuar sus operaciones bancarias.

Solo entre 2024 y 2025, la cantidad de clientes que utilizan plataformas digitales aumentó 12%, prolongando una tendencia que se ha mantenido de manera constante durante los últimos años.

La evolución es todavía más marcada cuando se analiza a los llamados usuarios digitales activos, definidos como aquellos que registraron actividad durante los últimos 90 días.

Este grupo pasó de 659,000 personas en 2019 a 1.68 millones en 2025, lo que representa un crecimiento acumulado aproximado de 154%.

“El comportamiento es todavía más significativo cuando se analiza el número de usuarios que efectivamente utilizan estos servicios”, explicó Daniela Gutiérrez, economista de la Asociación Bancaria Costarricense.

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Dos de cada tres clientes digitales ya son usuarios activos

Las cifras también muestran que no solamente creció la cantidad absoluta de usuarios, sino la proporción de clientes que utilizan regularmente las herramientas digitales disponibles.

En 2019, el 52% de los clientes digitales había registrado actividad reciente. Para 2025, ese porcentaje había aumentado hasta el 66%.

Esto significa que aproximadamente dos de cada tres clientes con acceso a canales digitales los utilizan de manera activa, de acuerdo con los parámetros empleados por la ABC.

El comportamiento evidencia una mayor incorporación de las plataformas web y móviles dentro de las operaciones financieras cotidianas, en momentos en que las entidades han ampliado las posibilidades de efectuar transacciones sin necesidad de acudir físicamente a una sucursal.

El aumento de usuarios también se refleja directamente en la frecuencia con la que los clientes ingresan a sus cuentas.

Cyber Days 2026: empresas de tecnología, turismo y banca protagonizan la mayor feria digital del año| Foto: Canva
La cantidad de clientes con acceso a aplicaciones móviles o plataformas web pasó de 1.28 millones en 2019 a 2.55 millones en 2025.| Foto: Canva

Casi 690 millones de ingresos durante 2025

Durante 2025, las ocho entidades financieras participantes contabilizaron 689.5 millones de ingresos o inicios de sesión en sus canales digitales.

La cifra contrasta con los 281.2 millones registrados en 2019 y supone un crecimiento acumulado de 145% en seis años.

Frente a 2024, los accesos aumentaron otro 15%.

Los números equivalen a un promedio cercano a 1.9 millones de ingresos diarios durante 2025, una señal de que las plataformas digitales se han convertido en una herramienta recurrente dentro de la relación entre clientes y entidades bancarias.

Para la Asociación Bancaria Costarricense, las estadísticas muestran que los canales digitales ya no representan únicamente una alternativa a la atención presencial, sino un componente cada vez más importante del sistema financiero.

“Este cambio ha sido posible gracias al esfuerzo sostenido de las entidades bancarias por invertir en infraestructura tecnológica, seguridad, innovación y desarrollo de canales digitales cada vez más accesibles y eficientes”, señaló Gutiérrez.

Vista trasera de una persona ingresando datos de una tarjeta de crédito azul en una laptop, mientras sostiene un teléfono fijo en su oído.
La Asociación Bancaria Costarricense atribuye el crecimiento a inversiones en tecnología, seguridad, innovación y desarrollo de canales digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menos desplazamientos y operaciones más ágiles

La ABC sostiene que la digitalización también ha producido beneficios para hogares y empresas al permitir que una cantidad creciente de operaciones pueda desarrollarse de forma remota.

Entre los efectos señalados se encuentran la reducción de tiempos y costos asociados con los desplazamientos, una mayor agilidad en los medios de pago y mayores facilidades para efectuar transacciones entre diferentes actores económicos.

Hombre de espaldas con camisa de mezclilla revisa celular con pantalla oscura. Un portátil, calculadora, documentos y taza de café sobre mesa de madera.
Un hombre revisa sus cuentas bancarias en un teléfono móvil, con un ordenador portátil y documentos financieros en un escritorio de madera, simbolizando la gestión moderna de finanzas personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de los servicios digitales se ha producido además acompañado por inversiones en infraestructura tecnológica y seguridad, dos áreas que adquieren mayor importancia conforme aumenta el número de personas que realizan operaciones financieras desde computadoras y dispositivos móviles.

“La posibilidad de realizar una parte creciente de las operaciones de manera remota ha generado beneficios importantes para hogares y empresas, al reducir tiempos y costos de desplazamiento, agilizar los medios de pago y facilitar las transacciones entre distintos agentes económicos”, explicó la economista.

Para la ABC, este proceso trasciende la relación individual entre los bancos y sus clientes y tiene implicaciones para el funcionamiento de la economía.

“La digitalización bancaria no solo ha transformado la relación de los clientes con las entidades financieras, sino que también ha contribuido a una economía más eficiente, conectada y moderna”, concluyó Daniela Gutiérrez.

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