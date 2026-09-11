“Tenemos que ganar en primera vuelta”: se reactiva el operativo reelección del Gobierno con una fecha clave para las PASO

Lule Menem, Diego Santilli, Ignacio Devitt y Martín Menem en el Senado

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Los integrantes de la Mesa Política de la Casa Rosada creen que en las próximas semanas pueden conseguir las adhesiones necesarias para poder firmar el dictamen de la Reforma Política, para así estar más cerca de la media sanción. Son lecturas que se repiten en bucle desde hace meses, pero el panorama se va haciendo cada vez más urgente con el pasar de los días, porque faltan dos meses y medio para que se cierren las sesiones ordinarias y, en el medio, estará el importante debate por el Presupuesto 2027.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) dictó el martes una Acordada Extraordinaria en la que instó al Congreso de la Nación a tener en cuenta que los estándares internacionales sobre las modificaciones electorales deben realizarse antes de iniciar el año de los comicios. Una forma de apurar a la política a que, si tienen que acelerar gestiones, las hagan cuanto antes.

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Las urgencias de los dirigentes oficialistas varían según el caso. Hay quienes creen que tienen un margen suficiente, pero hay otros que miran la próxima fecha clave y esperan que se produzcan gestos contundentes. Ese día es el 15 de septiembre, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado volverá del cuarto intermedio que impuso el mes pasado para reanudar el debate por el proyecto electoral del Gobierno.

“Estamos todos los días avanzando un poco más para lograr la suspensión de las PASO”, indicó a Infobae una voz de peso en la mesa política del Gobierno.

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La foto que difundieron desde el oficialismo, para destacar el empoderamiento que tuvo Karina Milei

Los alfiles del Presidente que llevan adelante la negociación creen que no hace falta definir las alianzas electorales por estas semanas. Al menos no para convencer a los gobernadores y bloques restantes que son determinantes para que el proyecto consiga su media sanción. “No hay por qué hacerlo ahora. Sí que haya un principio de entendimiento. Hay gobernadores que ya dijeron que están de acuerdo con la suspensión. Y hay otros que nos pueden acompañar de cualquier manera”, sintetiza una de las figuras libertarias que está en las tratativas.

La confianza de ciertos despachos violetas reside en los “fierros” que tiene a mano el Gobierno para poder satisfacer algunas necesidades de los distritos subnacionales, aun cuando se esté hablando de pocos fondos. Infobae reveló esta semana que después de un mes y medio de pausa comenzaron a reactivarse los fondos discrecionales (denominados formalmente Aportes del Tesoro Nacional) hacia diferentes provincias, aliadas y no tanto.

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Más difícil de ver en el corto plazo es la promesa que hacen desde el Ministerio de Economía de que se reactivará la recaudación y los fondos coparticipables producto de la mayor liquidación de exportaciones y un mayor dinamismo de la actividad que podría haber hacia fin de año. Al menos eso es lo que le han hecho saber a varios de los jefes provinciales.

Hay varios motivos por los que el Gobierno está obsesionado por suspender las PASO. Al margen del menor costo que aparejaría la quita de las primarias del calendario electoral del 2027, esto implicará que la incertidumbre electoral se postergue por al menos dos meses. “Las elecciones ya comenzaron, pero hace que la hora pico de la ansiedad por las elecciones se atrase un poquito más. Eso le da alivio a la economía y, por ende, a nosotros”, explican en la Casa Rosada.

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El Gobierno no tiene los votos para eliminar las PASO. Incluso, hay integrantes del propio oficialismo que creen que es una instancia valiosa para dirimir liderazgos partidarios. La posibilidad más realista es que aspiren a suspenderla y volver a intentar eliminarla dentro de dos años con un Congreso más favorable tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Aunque el oficialismo se mantiene optimista, todavía persiste una marcada mesura en aliados circunstanciales como el PRO. Después de reunirse ayer por la tarde en Casa Rosada con la cúpula de La Libertad Avanza, el jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, evitó pronunciarse sobre una eventual suspensión de las PASO y remarcó que la discusión debe darse “en el marco de la ley” enviada al Congreso, sin anticipar el sentido del voto de su bloque. En ese espacio prefieren guardarse esa carta para negociar, por ejemplo, la continuidad de Jorge Macri al frente de la Ciudad y evitar el desembarco de los libertarios en las elecciones locales.

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La Libertad Avanza busca que en el calendario del año próximo queden solamente las elecciones generales a los fines de propiciar las chances de una victoria. Los estrategas electorales son claros: “Tenemos que ganar en primera vuelta y con la suspensión de las PASO creemos que vamos a incrementar nuestras chances”.

Aun así, el camino no sería lineal. El oficialismo cree que el peronismo tendrá incentivos para unificarse haya primarias o no. Incluso, no son pocos los que analizan que el sostenimiento de las primarias podría favorecer a Javier Milei. Quienes lo ven de esa manera ponen el ejemplo de lo que pasó en la interna de Juntos por el Cambio en 2023, la cual se caracterizó por el fuerte enfrentamiento entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los dos precandidatos del espacio.

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