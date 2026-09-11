La CDC lanza una alerta por el aumento de exposiciones a la rabia en EEUU: estos son los animales que más preocupan

La CDC emitió una alerta sanitaria nacional por el aumento de exposiciones humanas a la rabia y de tratamientos preventivos en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron el 10 de septiembre de 2026 una alerta sanitaria nacional ante el aumento de exposiciones humanas a la rabia y de la demanda de tratamientos preventivos en Estados Unidos. El organismo pidió a médicos, departamentos de salud y población general que evalúen con rapidez los contactos con animales que puedan transmitir el virus. La rabia puede prevenirse antes de que aparezcan síntomas, pero la enfermedad es casi siempre mortal cuando ya se manifestó, según la alerta de la Red de Alerta Sanitaria de la CDC.

La advertencia fue distribuida por la Red de Alerta Sanitaria, conocida como HAN por sus siglas en inglés, el canal que la CDC utiliza para difundir información urgente entre profesionales sanitarios, hospitales y autoridades estatales. Entre julio y agosto de 2026, la agencia recibió 17% más consultas sobre rabia que durante el mismo período de 2025. Además, ocho departamentos estatales de salud o más informaron un mayor uso de profilaxis posexposición, errores en su aplicación o ambas situaciones, de acuerdo con la alerta HAN sobre el aumento nacional de exposiciones humanas a la rabia.

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La rabia es una infección viral zoonótica que puede transmitirse por mordeduras, arañazos o por el contacto entre secreciones infecciosas y heridas abiertas o mucosas. En Estados Unidos, más del 90% de los casos de rabia identificados en animales corresponde a fauna silvestre. Los murciélagos, mapaches, zorrillos y zorros son las especies que aparecen con mayor frecuencia en las evaluaciones de riesgo, según la guía Acerca de la rabia de la CDC.

¿Por qué la CDC emitió una alerta por más exposiciones humanas a la rabia?

La CDC señaló que durante el verano de 2026 se registró un aumento de incidentes vinculados a animales potencialmente infectados y de tratamientos posteriores a posibles exposiciones. La agencia no informó una cifra nacional consolidada de nuevos casos animales, aunque advirtió sobre una mayor actividad reciente de la rabia en animales y sus consecuencias para las personas. El aviso busca que los profesionales sanitarios examinen cada episodio con criterios clínicos y epidemiológicos, según la declaración de la CDC sobre el aumento de la actividad de rabia en animales y las exposiciones humanas.

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La evaluación debe considerar el tipo de animal, la forma de contacto, la localización de la lesión, la conducta del ejemplar y la presencia del virus en el área. La CDC aclara que una interacción con un animal no implica de manera automática que una persona deba vacunarse. La decisión sobre la profilaxis posexposición debe surgir de una consulta con un profesional de salud o con las autoridades sanitarias locales, de acuerdo con la alerta HAN de la CDC.

“La rabia es una enfermedad viral zoonótica casi 100% mortal, pero prevenible cuando la profilaxis posexposición se administra de forma adecuada antes de que comiencen los síntomas”, indicó la CDC. El organismo pidió aplicar las recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, conocido como ACIP, para asegurar que quienes requieran tratamiento lo reciban de forma correcta y que no se indiquen intervenciones innecesarias, según la alerta sobre profilaxis posexposición antirrábica.

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La rabia se transmite por mordeduras, arañazos o contacto de secreciones infecciosas con heridas o mucosas, y en Estados Unidos más del 90% de los casos animales corresponde a fauna silvestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto aumentaron las vacunas y la inmunoglobulina contra la rabia en 2026?

Los datos semanales de farmacias analizados por la CDC hasta el 2 de septiembre reflejaron un incremento estimado de 33% en el uso de vacunas antirrábicas respecto del mismo período de 2025. El uso de inmunoglobulinas antirrábicas humanas autorizadas en Estados Unidos subió un estimado de 76%, de acuerdo con la alerta HAN sobre el aumento de exposiciones humanas a la rabia.

La agencia identificó además problemas relacionados con la administración de la PEP. El tratamiento debe ajustarse a los antecedentes de vacunación de cada paciente. La CDC indicó que la inmunoglobulina antirrábica humana y la primera dosis de vacuna no deben aplicarse en la misma jeringa ni en el mismo sitio anatómico, porque esa práctica puede afectar la respuesta prevista del esquema, según la guía de profilaxis posexposición contra la rabia de la CDC.

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Para una persona que no recibió vacunas antirrábicas previamente, la PEP incluye tres medidas: limpieza de la herida, una dosis de inmunoglobulina antirrábica humana y una serie de cuatro dosis de vacuna. Las inyecciones se administran los días 0, 3, 7 y 14. Las personas con inmunodepresión pueden requerir una quinta dosis el día 28 y un control de laboratorio para verificar la respuesta inmunitaria, de acuerdo con la guía clínica de profilaxis posexposición.

Quienes fueron vacunados antes de la posible exposición siguen un esquema diferente. Deben recibir dos dosis de vacuna, los días 0 y 3, y no corresponde administrar inmunoglobulina antirrábica humana. La CDC precisa que la inmunoglobulina se utiliza una sola vez al comienzo del tratamiento en pacientes que no fueron vacunados anteriormente, según la guía de productos biológicos para la rabia.

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La CDC recomienda lavar de inmediato las mordeduras y los arañazos con abundante agua y jabón. Después, la persona debe comunicarse con un proveedor de salud o con el departamento local de salud pública para determinar si existió una exposición que requiera PEP. La agencia subraya que el tratamiento puede ser efectivo si se aplica antes de que aparezcan síntomas, aun cuando hayan transcurrido días desde el contacto, según la ficha de información sobre la vacuna contra la rabia de la CDC.

“Una vez que comienzan los síntomas, la vacuna antirrábica ya no ayuda a prevenir la rabia”, establece la CDC en ese documento. Por ese motivo, el organismo solicita que las personas no esperen a tener signos de enfermedad para consultar. La evaluación es especialmente relevante cuando existe contacto directo con murciélagos, cuando no se puede descartar una mordedura o un arañazo, o cuando intervienen especies consideradas de alto riesgo, según la descripción clínica de la rabia para profesionales sanitarios.

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La CDC añade que algunos episodios requieren atención inmediata por la gravedad de la lesión, en especial las mordeduras múltiples o aquellas ubicadas en la cabeza y el cuello. Los niños pequeños también deben recibir una evaluación rápida si hubo contacto con animales de riesgo, debido a que pueden no identificar o comunicar una mordedura o un arañazo menor, de acuerdo con la guía de evaluación clínica para la PEP antirrábica.

La evaluación de una posible exposición a la rabia debe considerar el animal, el tipo de contacto, la lesión, la conducta del ejemplar y la circulación del virus en el área. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué animales transmiten rabia con mayor frecuencia en Estados Unidos?

En Estados Unidos, se notifican cerca de 4.000 casos de rabia en animales cada año, y más del 90% corresponde a especies silvestres. Los murciélagos representan el 35% de los casos informados, los mapaches el 29%, los zorrillos el 17% y los zorros el 8%, según el informe Rabia en Estados Unidos y protección de la salud pública de la CDC.

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Los murciélagos con rabia han sido detectados en todos los estados excepto Hawái, de acuerdo con la CDC. El organismo recomienda no acercarse a animales silvestres, heridos, enfermos o muertos. La misma recomendación se aplica ante animales nocturnos que estén activos durante el día, como murciélagos o mapaches, ya que ese comportamiento puede requerir una evaluación por parte de control animal o de autoridades de salud pública, según la guía de prevención y control de la rabia.

La CDC calcula que unos 1,4 millones de habitantes reciben cada año atención médica y evaluación tras contactos con animales. Cerca de 100.000 personas reciben PEP después de una posible exposición. Otra estimación de la agencia señala que más de seis millones de estadounidenses informan mordeduras de animales anualmente y que alrededor de 1,6 millones buscan atención médica por esos hechos, según el informe Rabia en Estados Unidos y protección de la salud pública.

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La prevención de la rabia incluye vacunas para mascotas y consulta médica temprana

La CDC recomienda mantener al día las vacunas antirrábicas de perros y gatos, evitar que las mascotas tengan contacto con fauna silvestre y llamar a los servicios locales de control animal ante animales callejeros o ejemplares que aparenten estar enfermos. Estas medidas buscan reducir las oportunidades de transmisión del virus entre animales y personas, según la guía de prevención y control de la rabia de la CDC.

La alerta de septiembre no modifica el esquema de vacunación ni las pautas clínicas aprobadas por el ACIP. El cambio está dado por la advertencia ante un mayor número de consultas, tratamientos y exposiciones registradas durante el verano de 2026. Para quienes sufran una mordedura, un arañazo o contacto con un animal de riesgo, la CDC mantiene la misma indicación: lavar la zona y solicitar orientación médica o de salud pública antes de la aparición de síntomas, de acuerdo con la alerta HAN de la CDC.