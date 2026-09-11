Murió un agricultor durante un fuerte temporal que afectó a Misiones: casas destruidas y familias evacuadas

En San Pedro, el temporal arrasó una franja de 300 metros entre Cruce Caballero y Piñalito Sur y causó la muerte de un agricultor de 42 años

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Un temporal que azotó distintos puntos de la provincia de Misiones este jueves dejó un saldo de un agricultor muerto, viviendas destruidas, más de 150 familias damnificadas y varios evacuados, con daños en la infraestructura eléctrica que afectaron a múltiples localidades de manera simultánea.

La tragedia más grave se registró en San Pedro, donde un fenómeno meteorológico de alta intensidad barrió una franja de aproximadamente 300 metros entre Cruce Caballero, a la altura del kilómetro 1072, y Piñalito Sur.

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La fuerza del viento alcanzó y destruyó la vivienda de un agricultor de 42 años, quien fue hallado sin vida en una plantación de yerba mate cercana. Al menos cinco casas del sector sufrieron voladuras de techos, según las primeras constataciones de las autoridades.

El fenómeno en San Pedro destruyó la vivienda del agricultor, voló techos de al menos cinco casas y cortó el tendido eléctrico y las comunicaciones

El fenómeno también dañó el tendido eléctrico en la zona y generó cortes en las comunicaciones telefónicas, lo que dificultó la coordinación de los primeros auxilios. En la zona desplegaron tareas de manera conjunta efectivos de la Policía de Misiones a través de la Unidad Regional XIV, personal del municipio de San Pedro y organismos dependientes del Gobierno provincial, con el objetivo de asistir a las familias damnificadas, relevar viviendas y caminos, y evaluar la magnitud de los daños.

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En Eldorado, el temporal se desató cerca de las 20 y, en un lapso de entre 10 y 15 minutos, dejó a su paso intensas lluvias, ráfagas de viento y una caída de granizo con piedras de grandes dimensiones, según informó Misiones Online. Como resultado, se produjeron voladuras de techos, caída de árboles y ramas de gran porte, postes de madera y hormigón, cables sobre las calles y anegamientos en distintos sectores.

La zona oeste de la ciudad, especialmente entre los kilómetros 1 y 5, fue una de las áreas más comprometidas, aunque los daños se extendieron a otros puntos del ejido urbano.

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En Eldorado, el temporal duró entre 10 y 15 minutos y provocó lluvias intensas, ráfagas de viento, granizo, árboles caídos y anegamientos

Ante la magnitud del impacto, la Municipalidad de Eldorado desplegó un operativo que llegó a asistir a más de 150 familias. Los equipos de Acción Social comenzaron los relevamientos durante la propia noche del jueves y continuaron durante la mañana del viernes, con una cifra de afectados que fue en aumento a medida que avanzaron los recorridos.

La mayoría de los daños se concentró en techos de viviendas, por lo que se distribuyeron lonas, coberturas plásticas y chapas para evitar que las condiciones se agravaran. El operativo contó con cinco móviles y entre 30 y 40 personas desplegadas, además de referentes barriales que colaboraron en la identificación de las familias con mayor necesidad de asistencia, de acuerdo con lo publicado por el medio.

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El intendente Rodrigo “Pipo” Durán participó de las tareas de manera directa, recorrió las zonas afectadas y colaboró con el traslado de materiales destinados a los vecinos damnificados.

La Municipalidad de Eldorado asistió a más de 150 familias con lonas, coberturas plásticas y chapas tras los daños en los techos de las viviendas

En paralelo, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos mantuvo cuadrillas en distintos puntos de la ciudad para retirar árboles, ramas, postes y otros elementos que obstruían las calles. El secretario del área, Fabián González, señaló que “la gran cantidad de árboles caídos representa una de las principales dificultades” para llegar a todos los sectores afectados, según consignó Misiones Online.

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La caída de postes y árboles también dañó el tendido eléctrico de Eldorado y generó cortes del servicio en distintos barrios. La Cooperativa de Electricidad de Eldorado (CEEL) trabajó durante toda la madrugada para restablecer el suministro. El jefe técnico del Sector Energía, Fabián Gauler, describió al fenómeno como una tormenta de gran intensidad y explicó que varias líneas de alimentación resultaron afectadas.

Uno de los sectores más comprometidos fue la zona oeste, donde árboles de grandes dimensiones derribaron postes y dañaron líneas de media tensión. También se registraron inconvenientes en Parque Schwelm, Félix Bogado, Lomas del Paraná y hacia Salto Küppers. Energía de Misiones y la CEEL coordinaron tareas para avanzar con la recuperación del servicio, y este viernes continuaban los trabajos sobre dos alimentadores de media tensión afectados.

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La caída de árboles y postes dañó el tendido eléctrico de Eldorado y obligó a la CEEL y a Energía de Misiones a trabajar sobre líneas de media tensión

En San Antonio, las condiciones meteorológicas del jueves provocaron la caída de ocho postes de alta tensión a la vera de la Ruta Nacional 101, a la altura del paraje Villa Unión. Pese a la envergadura del daño, la circulación sobre la ruta no fue interrumpida y no se registraron viviendas afectadas, personas evacuadas, lesionadas ni fallecidas. Efectivos de la Unidad Regional XII mantienen tareas preventivas en el sector, mientras personal de Energía de Misiones trabaja para restablecer las instalaciones.

El temporal también golpeó al barrio 5 Bocas de Campo Viera, donde el aumento del caudal del arroyo Viera afectó una vivienda y obligó a la evacuación preventiva de siete personas, cuatro adultos y tres niños. La intervención tuvo lugar cerca de las 12:35. Tras las tareas de limpieza y retiro de residuos que obstruían el curso del arroyo, el nivel del agua descendió con rapidez y las familias pudieron regresar a sus hogares sin registrarse heridos ni otros daños de consideración. La Unidad Regional II continúa con recorridas preventivas y relevamientos en sectores considerados vulnerables.

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