Quiénes serán los conductores del Martín Fierro de la Radio 2026

Infobae transmitirá los Martín Fierro de la Radio 2026 con cobertura de la alfombra roja, las nominaciones y la consagración de los ganadores

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Julieta Prandi y Luis Novaresio serán los conductores de la ceremonia de los Martín Fierro de la Radio 2026, prevista para el martes 6 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires. La entrega distinguirá a los programas y profesionales de la radiofonía argentina que se destacaron durante la temporada 2025.

La gala estará organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) en conjunto con la productora Red Cube. Periodistas, conductores, productores y representantes de las emisoras se reunirán en el predio de Parque Norte para conocer a los ganadores de las categorías que integrarán la próxima edición.

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Prandi y Novaresio tendrán a su cargo la conducción del escenario principal y el anuncio de las estatuillas. La elección de ambos configura una dupla para el acto central de una ceremonia que reúne cada año a figuras de las señales de amplitud modulada (AM), frecuencia modulada (FM) y medios digitales vinculados a la actividad radial.

Para Luis Novaresio, la cita representará su segunda conducción consecutiva de los Martín Fierro de la Radio. El periodista ya había estado al frente de la edición realizada en julio de 2025, cuando compartió la presentación con Pamela David. En aquella oportunidad se reconocieron las producciones emitidas durante 2024.

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Los Martín Fierro de la Radio 2026 distinguirán a los programas y profesionales de la radiofonía argentina que se destacaron durante la temporada 2025. (Infobae en Vivo)

La previa tendrá una conducción diferente. Guido Záffora y Paula Varela serán los responsables de la alfombra roja, desde donde recibirán a los invitados y dialogarán con los nominados antes del inicio de la ceremonia. Su participación estará enfocada en la llegada de las figuras, las entrevistas y los detalles que surjan en las horas previas a la entrega.

Infobae transmitirá la gala y dispondrá de móviles en vivo para acompañar la jornada. La cobertura incluirá tanto la alfombra roja como la entrega de los Martín Fierro de la Radio, con seguimiento de la llegada de los invitados, las nominaciones y la consagración de los ganadores.

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De este modo, la organización dividirá la cobertura entre el ingreso al evento y el desarrollo de la premiación. Mientras Záffora y Varela seguirán el movimiento de los invitados en la alfombra roja, Prandi y Novaresio conducirán la gala en el salón principal y presentarán cada una de las instancias previstas para la noche.

Julieta Prandi y Luis Novaresio conducirán los Martín Fierro de la Radio 2026 el 6 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires

Antes de la ceremonia, APTRA deberá definir las ternas. La votación de las nominaciones se llevará a cabo entre el 14 y el 24 de septiembre, período en el que los integrantes de la entidad elegirán a los candidatos de las distintas categorías. Una vez terminado ese proceso, se conocerá qué ciclos, equipos y figuras competirán por los premios.

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La elección de los nominados abrirá la etapa final hacia la entrega del 6 de octubre. La ceremonia pondrá el foco en la producción correspondiente a 2025 y volverá a reunir a referentes de un medio que mantiene una presencia cotidiana en la información, el entretenimiento y el análisis de la actualidad.

La edición de 2026 llegará después de una ceremonia que dejó definiciones en las dos principales franjas de la radio. En julio de 2025, los Martín Fierro de Radio reconocieron a Nadie nos para, el programa de Beto Casella en Rock & Pop, con el Oro de FM. El Oro de AM fue para Un buen momento, el ciclo deportivo de Radio La Red que conduce Marcelo Palacios.

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Casella recibió la estatuilla junto a su equipo y se refirió a la dimensión del reconocimiento. “Me da vergüenza y me parece que es desmesurado este premio, sin falsa modestia”, dijo el conductor de Bendita durante la gala.

Luego evocó su vínculo con la radio desde la infancia y nombró a varias de las voces que escuchaba. “Le pedí a mi viejo que me regalen una Spica, una usada porque no había plata para una nueva. Yo, a los nueve o diez añitos, escuchaba Radio Rivadavia”, recordó. En esa enumeración incluyó a Antonio Carrizo, Cacho Fontana, Héctor Larrea, Lucha Mengual, Graciela Mancuso y Betty Elizalde, entre otros referentes del medio.

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El equipo de Un buen momento celebró su premio con una referencia al fútbol, eje central de su programación. Palacios sostuvo que la radio acompaña de manera permanente a los hinchas y definió a la emisora como “una forma de vida”.

La entrega de 2025 también inauguró el Martín Fierro de Platino, que recibió FM Aspen. La estatuilla fue entregada a Gisela Marziotta, coordinadora de las radios del Grupo Octubre, quien dedicó el premio a las distintas personas que formaron parte de la emisora. “Aspen se lo merece”, afirmó, y destacó la trayectoria de la señal musical.

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Aquella ceremonia distinguió a las producciones correspondientes a 2024. La próxima entrega, que tendrá a Prandi y Novaresio en el escenario principal, reconocerá el trabajo realizado por las radios argentinas durante 2025.