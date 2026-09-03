Cultura

Un día en el Colón: cuatro ejes de una misma estrategia

Gerardo Grieco, su director, abre las puertas del Monumento Histórico Cultural del país y cuenta cómo transcurren allí las jornadas. Desde los estudiantes que se acercan para conocer la vida artística desde adentro hasta el trabajo de quienes sostienen cada gran producción detrás de escena. Dar visibilidad al Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles es uno de sus objetivos principales

La institución recibe más de 1.700 alumnos por día (Foto: Teatro Colón)
La institución recibe más de 1.700 alumnos por día (Foto: Teatro Colón)
Guardar

Por Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón.

En una misma jornada, el Teatro Colón puede recibir a más de 1.700 alumnos de escuelas públicas, entregar los primeros diplomas oficiales de su Instituto Superior de Arte a Julio Bocca y Paloma Herrera, y cerrar la noche con una función de Otello. No es casualidad, es una estrategia que en un solo día se deja ver.

PUBLICIDAD

Esta estrategia consta de cuatro ejes —ampliar públicos, formar talento, trabajar en red con la Ciudad y para la Ciudad, y coproducir con excelencia y proyección internacional— que persiguen un solo objetivo: que el Colón sea de más personas y llegue más lejos.

Diez y media de la mañana. Las plateas, palcos y tertulias se llenan con estudiantes de toda la Ciudad. Muchos de ellos ven por primera vez la gran sala lírica encendida especialmente para ellos. El motivo es visibilizar el trabajo del Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles del Ministerio de Educación de la Ciudad y la idea que lo sostiene desde hace casi 28 años, que la educación pública a través de la música puede transformar vidas.

PUBLICIDAD

El motivo es visibilizar el trabajo del Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles del Ministerio de Educación de la Ciudad (Foto: Teatro Colón)
El motivo es visibilizar el trabajo del Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles del Ministerio de Educación de la Ciudad (Foto: Teatro Colón)

El programa tiene una escala que impresiona: 20 orquestas, más de 2.000 estudiantes, 18 sedes en distintos barrios y más de 25.000 chicos que ya pasaron por sus filas.

Pero lo más significativo de la mañana es otra cosa: la Orquesta TAM, que reúne a los estudiantes más avanzados, comparte escenario con la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte, el Coro de Niños del Teatro Colón —creado en 1908, el mismo año en que se inauguró la sala— y las voces del ISA (Instituto Superior de Arte).

La Orquesta TAM que reúne a los estudiantes más avanzados (Foto: Teatro Colón)
La Orquesta TAM que reúne a los estudiantes más avanzados (Foto: Teatro Colón)

Juntos hacen de la música un acto capaz de reunir en una misma sala a niños, jóvenes y artistas. La imagen más potente de la mañana es una sala entera, de pie, cantando “Aurora”. Después, el “Va, pensiero” de Verdi. Por una mañana, el Colón se vuelve una escuela. Las políticas públicas se explican con datos, pero se entienden con personas.

Dentro del teatro nacen grandes historias (Foto: Teatro Colón)
Dentro del teatro nacen grandes historias (Foto: Teatro Colón)

Entre la música, el encuentro dejó dos historias. La de Jessica Juárez, que creció en Villa Lugano. Quería tocar el violonchelo y terminó abrazando el contrabajo por sugerencia de su maestro, Carlos Vega. Fue profesora y solista, pasó por la Orquesta Sinfónica Nacional y hoy forma parte de la vida artística del Colón.

Y la de Joaquín Zanabria, que empezó con la trompeta a los 11 años en la Orquesta Escuela de Villa Lugano, giró por Uruguay, Brasil y Japón, se formó en la Universidad Nacional de las Artes y en el ISA, y el año pasado ganó por concurso su lugar en la Orquesta Estable del Teatro Colón como tercer trompeta y solista de piccolo.

Estudiantes en el Colón (Foto: Teatro Colón)
Estudiantes en el Colón (Foto: Teatro Colón)

Dos caminos que confirman lo mismo: una orquesta puede empezar en un barrio, lejos de un teatro y, aun así, su proyección no tiene techo.

Hacia el mediodía, en el Salón Dorado, se entregaron los primeros diplomas oficiales del Instituto Superior de Arte a Julio Bocca y Paloma Herrera, dos referentes universales de la danza que, tras alcanzar la cima de sus carreras, regresaron al primer coliseo para transmitir su experiencia a las nuevas generaciones de artistas. La ceremonia fue mucho más que un homenaje.

Los alumnos llegan de diferentes instituciones educativas (Foto: Teatro Colón)
Los alumnos llegan de diferentes instituciones educativas (Foto: Teatro Colón)

Hace unos meses, el Ministerio de Educación de la Ciudad reconoció oficialmente los títulos del ISA. Ese reconocimiento —un logro concreto de esta gestión— le da respaldo académico a una excelencia que el Colón construyó durante generaciones y la lleva a una nueva dimensión.

Lo que antes era prestigio, hoy es también título con validez oficial. Cada vez que el Colón premia la excelencia de sus artistas reafirma el compromiso centenario de sus fundadores, que es formar y recibir a los mejores del mundo.

El Ministerio de Educación de la Ciudad reconoció oficialmente los títulos del ISA (Foto: Teatro Colón)
El Ministerio de Educación de la Ciudad reconoció oficialmente los títulos del ISA (Foto: Teatro Colón)

Desde sus aulas, salas y escenarios se han proyectado miles de bailarines, músicos, cantantes, directores, escenógrafos y técnicos. Una multitud de trayectorias que cuentan la misma historia que la de Julio y Paloma, una formación que les permitió alcanzar la excelencia y hoy recibe a cambio su regreso para enseñar, dirigir y transmitir.

Formar talento y sostener al Colón como cuna de artistas es el principal pilar de esta gestión. No se trata de administrar una herencia, sino de renovar una convicción. Como resumió la ministra de Cultura Gabriela Ricardes, “el honor es nuestro”. En esa misma línea crece la expectativa por la nueva sede del ISA, con obras que tienen fecha de inauguración para fin de año.

Al caer la noche se hace una función de Otello (Foto: Teatro Colón)
Al caer la noche se hace una función de Otello (Foto: Teatro Colón)

Por la tarde, nada se detiene. Hay capacitaciones internas, ensayos del ballet y de los próximos estrenos, y el trabajo a pleno de los talleres de vestuario, escenografía, utilería, maquinaria. Todo eso se traduce en resultados extraordinarios. Más tarde, el preestreno de “La Ópera de Tres Centavos” en el Teatro Alvear. Y al caer la noche, una función de Otello.

La ópera Otello es una coproducción con el Auditorio de Tenerife y representa buena parte del nuevo rumbo del Teatro, impulsado por el jefe de Gobierno Jorge Macri. Se trata de entender al Colón no solo como una plataforma para mostrar nuestro talento al mundo, sino también para trabajar junto a grandes teatros, compartir los costos y la titularidad para hacer que la obra viaje.

La estrategia apunta a ampliar y formar públicos, abriendo la sala a quienes nunca habían entrado (Foto: Teatro Colón)
La estrategia apunta a ampliar y formar públicos, abriendo la sala a quienes nunca habían entrado (Foto: Teatro Colón)

A partir del año próximo esta producción recorrerá Europa y se convertirá, así, en un activo del Teatro —cultural y económico— que multiplica su alcance y fortalece su matriz de financiamiento. Buenos Aires deja de ser solo una sala que recibe. Pasa a ser un teatro que produce para el mundo.

La crítica acompaña el rumbo ubicando esta producción entre las grandes del Colón, un Verdi imponente que —escribió— “confirma… el buen rumbo en que está embarcado el primer coliseo”.

El Teatro trabaja a la par con el Gobierno de la Ciudad, articulando con sus políticas públicas de educación y cultura (Foto: Teatro Colón)
El Teatro trabaja a la par con el Gobierno de la Ciudad, articulando con sus políticas públicas de educación y cultura (Foto: Teatro Colón)

Una jornada así es la expresión de una misma estrategia: ampliar y formar públicos, abriendo la sala a quienes nunca habían entrado; formar talento, sosteniendo al Colón como cuna de artistas y dándole respaldo académico a esa tarea; trabajar en red con la Ciudad, articulando con sus políticas públicas de educación y cultura; y alcanzar la máxima excelencia artística con proyección internacional, haciendo de cada gran producción un activo que fortalece al Teatro.

Los talleres y los equipos de escenotecnia alcanzan resultados excepcionales (Foto: Teatro Colón)
Los talleres y los equipos de escenotecnia alcanzan resultados excepcionales (Foto: Teatro Colón)

Son cuatro ejes que persiguen una sola cosa: que el Colón sea de más personas y llegue más lejos. Pero, ¿quiénes sostienen todo esto? Detrás de una producción de la magnitud de Otello —y detrás de cualquier jornada— hay una comunidad de trabajo que la institución quiere reconocer especialmente.

Los talleres y los equipos de escenotecnia superaron todas las dificultades y alcanzaron un resultado excepcional. Los equipos de Archivo Musical, Servicios Auxiliares y escenario hicieron posible, además, la gala a beneficio del Hospital de Niños y resolvieron cada cambio con profesionalismo.

Hay capacitaciones internas, ensayos del ballet y de los próximos estrenos (Foto: Teatro Colón)
Hay capacitaciones internas, ensayos del ballet y de los próximos estrenos (Foto: Teatro Colón)

El personal de Sala recibió a públicos tan distintos —los niños de la mañana, el de la gala, el de la ópera— con la misma excelencia y la misma dedicación de siempre.

Y el equipo de Producción coordinó con precisión una multiplicidad de acciones simultáneas. Cada integrante del Colón hace posible el día a día. Bertolt Brecht distinguía a quienes luchan un día, a quienes luchan un año y a quienes luchan toda la vida. A estos últimos los llamaba los imprescindibles.

El trabajo está a pleno en los talleres de vestuario, escenografía, utilería, maquinaria (Foto: Teatro Colón)
El trabajo está a pleno en los talleres de vestuario, escenografía, utilería, maquinaria (Foto: Teatro Colón)

En cada costura, en cada escena, en cada nota, en cada ensayo y en cada función, el Teatro Colón está hecho de imprescindibles. Por ellos, donde empieza una orquesta, un ballet, una ópera —y donde empieza el trabajo de todos— empieza un futuro.

Temas Relacionados

Teatro ColónCiudad de Buenos AiresÓperaMúsica clásicaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Me entristece que la mayoría de las películas se basen en la experiencia de otras ya hechas”: Wim Wenders y su crítica al cine actual

El director alemán reflexiona sobre el estado actual de la industria audiovisual, durante una entrevista sobre su documental sobre el arquitecto Peter Zumthor que se estrena en Venecia

“Me entristece que la mayoría de las películas se basen en la experiencia de otras ya hechas”: Wim Wenders y su crítica al cine actual

César Paternosto, el artista que revolucionó la tradición geométrica con su sensibilidad prehispánica

El Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires presenta ‘La imaginación geométrica’, una gran retrospectiva del creador que redefinió la abstracción regional

César Paternosto, el artista que revolucionó la tradición geométrica con su sensibilidad prehispánica

“Un templo para el arte pop”: así es el nuevo museo de George Lucas en Los Ángeles, donde ‘Star Wars’ ocupa un porcentaje sorprendente

El icónico director y productor reunió durante décadas una vasta colección, que se exhibirá a partir del 22 de septiembre en un edificio de más de 9 mil metros cuadrados diseñado por el arquitecto Ma Yansong

“Un templo para el arte pop”: así es el nuevo museo de George Lucas en Los Ángeles, donde ‘Star Wars’ ocupa un porcentaje sorprendente

La broma mortal de la democracia: cómo Hitler usó las reglas del sistema para acabar con él

En ’53 Days’, el historiador estadounidense Timothy W. Ryback narra cómo el régimen nazi aprovechó los mecanismos legales de Alemania para desmantelar sus instituciones y concentrar un poder absoluto

La broma mortal de la democracia: cómo Hitler usó las reglas del sistema para acabar con él

El magnate Rupert Murdoch está “muy contento” de que Guy Pearce lo interprete en una nueva película

El artista australiano dijo en el Festival de Cine de Venecia que intercambió mensajes con Elisabeth, la hija del empresario, quien le transmitió que su padre estaba conforme pese a no haber visto el filme

El magnate Rupert Murdoch está “muy contento” de que Guy Pearce lo interprete en una nueva película

DEPORTES

Los dos penales que atajó Álvaro Montero y lo convirtieron en el héroe de Boca ante Vélez por la Copa Argentina

Los dos penales que atajó Álvaro Montero y lo convirtieron en el héroe de Boca ante Vélez por la Copa Argentina

La polémica en el último penal del triunfo de Boca ante Vélez: el debate sobre la posición del arquero Álvaro Montero

US Open: Mariano Navone y Tomás Etcheverry avanzaron a la tercera ronda y habrá un argentino en los octavos de final

Tras la victoria de Boca Juniors por penales, así quedó el cuadro de los cuartos de final en la Copa Argentina

Así fue el homenaje a Messi a los 10 minutos del duelo entre Boca Juniors y Vélez por la Copa Argentina

TELESHOW

Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

Pergolini y Rada recordaron un escándalo de pareja que nunca salió al aire: “Él se había separado hacía poco”

El comunicado del equipo de Emilia Mernes tras una polémica versión que la relacionó con Rodrigo de Paul

Laetitia d’Arenberg celebró sus 85 años: “En mi día solo pido salud”

Vero Lozano se desnudó en su programa para entrevistar a Pincoya de Gran Hermano: las imágenes

INFOBAE AMÉRICA

Extradiciones, narcotráfico y cooperación en Centroamérica: la gira de Robert S. Allison en Guatemala tras 32 capturas rumbo a tribunales de Estados Unidos

Extradiciones, narcotráfico y cooperación en Centroamérica: la gira de Robert S. Allison en Guatemala tras 32 capturas rumbo a tribunales de Estados Unidos

“No tenemos empatía por criminales”: Ministro Gustavo Villatoro defiende en Argentina el plan de Bukele contra pandillas

Panamá mantiene gestiones diplomáticas por los siete ciudadanos detenidos en Cuba

El Salvador: Ormusa registró 17 feminicidios hasta agosto y alertó sobre la violencia en vínculos afectivos

La zona costera de El Salvador enfrenta casi un mes sin lluvia: sequía devasta cultivos, ganado y pesca