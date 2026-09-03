“Un templo para el arte pop”: así es el nuevo museo de George Lucas en Los Ángeles, donde ‘Star Wars’ ocupa un porcentaje sorprendente

El jardín exterior del Museo Lucas de Arte Narrativo recibe a los visitantes con una figura de Yoda, uno de los pocos guiños directos a Star Wars en un recorrido dedicado en su mayoría al arte popular e ilustrativo

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El nuevo Museo Lucas de Arte Narrativo ofrecerá a los fanáticos de Star Wars aquello que desean, pero la saga creada por George Lucas representa solo un pequeño rincón de la galaxia de obras creativas dentro de las paredes de la institución angelina que él llama un “templo para el arte pop”. El propósito del palacio, que se ha convertido en la obra de su vida desde que vendió Lucasfilm a Disney en 2012, es llevar el trabajo de pintores populares, ilustradores comerciales, artistas de cómics y creadores de portadas de libros de bolsillo y tratarlo con una reverencia normalmente reservada para los Rembrandt.

“Esa es realmente la misión, que existen estas piezas increíblemente familiares que no han tenido la oportunidad de ser expuestas de esta manera, de ser ubicadas así, de ser curadas de este modo, para que la gente realmente vea el genio detrás de ellas”, dijo la directora ejecutiva del museo, Tracey Bates.

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El nuevo museo abre al público el 22 de septiembre. Y los visitantes serán recibidos por un brillante Naboo N-1 Starfighter amarillo de La amenaza fantasma (1999) que cuelga en el vestíbulo de la biblioteca pública de investigación. La exposición inaugural, Star Wars en movimiento, muestra versiones de producción del deslizador terrestre de Luke Skywalker de la película original y motos deslizadoras de El regreso del Jedi (1983). Pero Bates señala que Star Wars solo ocupa el 7% del museo, en realidad”. Y entre las principales tareas de la directora y su equipo en los días finales antes de la apertura está difundir todo lo que la institución tiene para ofrecer.

Casi todo lo que hay en los 9.290 metros cuadrados de galerías del vasto museo proviene de la colección personal de George Lucas, de 82 años, o de la de su esposa, la empresaria Mellody Hobson. El cineasta comenzó a coleccionar arte original de cómics de tiras de periódicos como Alley Oop cuando estaba en la universidad y se podía conseguir por poco dinero. Cuando empezaron a llegar sumas millonarias por grandes recaudaciones de sus películas, comenzó a comprar pinturas de artistas comerciales, como Norman Rockwell y Maxfield Parrish, que en ese momento eran considerados lo menos sofisticado. Bromeó en una mesa redonda de la Comic-Con de San Diego el año pasado diciendo que necesitaba un museo simplemente para tener dónde ponerlo todo.

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Rockwell como Renoir y Parrish como Picasso

Tracey Bates, quien se unió al proyecto en 2020, habló sentada en la galería dedicada a Rockwell, el pintor e ilustrador del siglo XX que encarna el espíritu del museo más que Luke Skywalker o C-3PO. “Es uno de los mejores narradores de nuestra época, realmente”, dijo. “El nivel de matiz y profundidad en una obra de Rockwell, me pierdo en ellas constantemente”.

"El problema con el que todos vivimos", la pintura de Norman Rockwell que retrata a Ruby Bridges escoltada por alguaciles federales en 1960, ocupa un lugar central en la galería dedicada al artista dentro del museo

Conocido principalmente por sus portadas semanales de The Saturday Evening Post, con imágenes de Boy Scouts y cenas familiares de Acción de Gracias, las pinturas de Rockwell eran la quintaesencia del Estados Unidos rural, lo que las hizo tremendamente populares, pero también objeto de desprecio por su sencillez. El curador principal Ryan Linkof dijo que cuando se unió al museo en 2018, solo conocía la visión consensuada del pintor. “Trabajando aquí aprendí a amar absolutamente la obra y a verlo como creador de imágenes, como artista, como figura, como icono cultural, simplemente alguien increíblemente sofisticado”, dijo Linkof.

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La galería de Rockwell da especial protagonismo a una pintura que demuestra que tenía mucha más profundidad de la que muchos imaginan: su representación de Ruby Bridges, una niña negra de 6 años rodeada de alguaciles mientras entra en una escuela exclusivamente para blancos en Nueva Orleans en 1960. Se titula El problema con el que todos vivimos. La galería también cuenta con una escultura del artista, recientemente encargada para el museo, que recrea un famoso retrato cómico suyo pintándose a sí mismo.

George Lucas también acumuló la obra de Maxfield Parrish, otro pintor e ilustrador comercial cuyas imágenes ayudaron a definir el siglo XX, pero que podría haber sido descartado por sentimental. Su trabajo es etéreo y angelical, caracterizado por un tono distintivo de azul, y la luminosidad de las pinturas les da un brillo que parece hecho para un museo, aunque una de las obras más ornamentadas de la colección fue realizada para una caja de bombones. La galería de Parrish es una de las favoritas de muchos de los primeros visitantes, y la directora del museo la describe como “un pequeño santuario, una pequeña capilla en cierto modo, dedicada a la obra”. “Era conocido por estos hermosos efectos de luz y por crear estos paisajes atmosféricos”, agregó el curador. “Queríamos respetar eso y crear un espacio que realmente permitiera a las pinturas generar esa sensación de tranquilidad”.

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Muchas galerías no están organizadas por artista, época o género, sino por aspectos de la vida cotidiana, fusionando épocas y estilos. Una examina el deporte. Otra, el activismo cívico. “Nos interesan las historias que cuentan, en vez de estas categorías, un tanto artificiales, definidas por la disciplina”, dijo Linkof. “La maravillosa idea de estos mitos, mitos de la vida cotidiana, las historias que nos contamos”. El museo también alberga artistas de mayor prestigio, con obras de Frida Kahlo, Diego Rivera y Andy Warhol. Si cuenta una historia, tiene un lugar.

El robot R2-D2, diseñado por el escenógrafo Norman Reynolds, y el traje de C-3PO, creado por el diseñador de vestuario John Mollo, forman parte de la exposición inaugural "Star Wars en movimiento"

Cómo es el museo de George Lucas

El edificio del Museo Lucas de Arte Narrativo evoca una nave espacial, el dosel de un árbol y una nube. Los visitantes caminarán por el edificio diseñado por el arquitecto Ma Yansong ocho años después de su inauguración en Exposition Park, junto a la alma mater de Lucas: la Universidad del Sur de California. Ma y su firma fueron elegidos en 2014, y una galería de arquitectura en el museo muestra sus modelos propuestos para versiones en San Francisco y Chicago antes de que Lucas se decidiera por Los Ángeles.

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Por el nombre externo, es difícil no pensar en una nave espacial al mirar el edificio. El arquitecto lo reconoce, y dice que los visitantes lo sentirán especialmente al situarse frente a las amplias ventanas ovaladas que dan vistas de Los Ángeles desde los espacios de las galerías. Pero el estilo de Ma es más orgánico que mecánico, y el museo da la sensación de flotar sobre el vecino Coliseo Memorial de Los Ángeles y los edificios circundantes como el California Science Center. “Para mí es como una nube o como la copa de un árbol flotando sobre ti”, dijo el arquiteto. “Parece casi sin forma. Pero quieres descubrir. Así que tienes que empezar un viaje. Tienes que empezar a caminar”. Mientras miraba a su alrededor dentro del museo, dijo que no podía esperar a ver a la gente fluir por él. “Diseñamos un espacio arquitectónico con emoción”, dijo. “Queremos ver la reacción de la gente ante esos espacios”.

El museo alberga tanta ciencia ficción y fantasía de la colección de Lucas como de su propio trabajo. El arte de cómic y de portadas de libros de fantasía heroica del artista Frank Frazetta tiene un espacio dedicado. Cerca están los enormes cuadros épicos de imágenes de J.R.R. Tolkien pintados por Paul Raymond Gregory, completos con marcos decorados con calaveras. Una sección infantil incluye una pintura de Eloise, famosa por Eloise at the Plaza de la ilustradora Hilary Knight, una pintura de Pikachu inspirada en un autorretrato de Van gogh de la ilustradora de Pokémon Naoyo Kimura, y salas llenas de imágenes de anime y manga. Y el arte de cómic que inició la colección de Lucas tiene varias salas dedicadas, con algunos de los primeros dibujos de Flash Gordon, fuente de inspiración de Star Wars, en exhibición, junto con la inspiración de Flash Gordon, Buck Rogers, y paneles proto-Snoopy de Charles Schulz, junto a obras alternativas y arriesgadas de artistas como Robert Crumb.

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Fuente: AP

[Fotos: AP/Chris Pizzello]