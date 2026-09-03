Unidad Nacional llama a los militares nicaragüenses a ponerse del lado de la justicia

El mensaje de Unidad Nacional por el Día del Ejército cuestionó el papel de la institución bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La organización Unidad Nacional difundió este miércoles un mensaje dirigido a los integrantes del Ejército de Nicaragua, en el que cuestionó el papel de la institución bajo el régimen y pidió a los militares que acompañen una “transición ordenada y sin más violencia” en el país.

El pronunciamiento fue publicado con motivo del Día del Ejército, que se conmemora el 2 de septiembre. En su escrito, el grupo apeló a oficiales, clases y soldados y diferenció entre quienes, según sostiene, conservan el compromiso con la defensa de la patria y quienes han participado en acciones represivas.

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“Transmitimos nuestro saludo a los oficiales, clases y soldados que aún honran lo que significa ser militar: disciplina, sacrificio y lealtad a la Patria, no a un apellido ni a un partido”, señaló la nota publicada por Unidad Nacional en redes sociales.

La organización sostuvo que el régimen de Nicaragua subordinó la institución armada a los intereses del matrimonio dictatorial. “Ese decoro es precisamente lo que el régimen de Ortega y Murillo ha traicionado al desvirtuar la naturaleza de la institución armada y convertirla en un instrumento de represión política y de protección de un proyecto familiar”, destacó el documento.

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El mensaje de Unidad Nacional por el Día del Ejército cuestionó el papel de la institución bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Cortesía: Canal 6 Nicaragua)

De igual manera, el mensaje apuntó contra “muchos miembros de la cúpula militar”, a quienes acusó de haberse puesto al servicio de los intereses del régimen

Denuncian detenciones, desapariciones y muertes de militares

Además, el comunicado citó varios casos de militares retirados que fueron detenidos, condenados, expulsados o que murieron bajo custodia. Entre ellos, mencionó al general retirado Álvaro Baltodano, quien, de acuerdo con el documento, fue sometido junto con otros oficiales retirados a juicios sumarios y condenado por “traición a la patria”, sin garantías ni derecho a defensa.

El texto también denunció que el coronel retirado Carlos Brenes, el coronel retirado Víctor Boitano y el mayor retirado Eddie González permanecen “en condición de desaparecidos”.

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Al mismo tiempo, Unidad Nacional también recordó la muerte del general retirado Hugo Torres, uno de los fundadores del Ejército de Nicaragua. El documento afirma categoricamente que Torres murió en prisión, donde se encontraba detenido como preso político. Además, indicó que el general retirado Humberto Ortega permaneció bajo arresto hasta su fallecimiento.

El comunicado apuntó contra la cúpula militar por ponerse al servicio de los intereses de la familia gobernante. (Cortesía: Unidad Nacional)

El comunicado recordó el asesinato de Roberto Samcam en el exilio

A su vez, la organización incluyó entre sus acusaciones el asesinato del mayor retirado Roberto Samcam, ocurrido en el exilio. El comunicado atribuyó al régimen de Nicaragua la orden para matar al exmilitar, quien había integrado el Ejército y luego se convirtió en una voz crítica de la dictadura.

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“Ningún militar de honor debería sentir que ese es el trato que merece a cambio de una vida de servicio”, expresó la agrupación, que presentó esos casos como una advertencia para los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Por último, la nota planteó que el “verdadero honor militar” consiste en apartarse de quienes, según la organización, desprestigiaron a la institución. También llamó a los militares a ubicarse “del lado de la justicia y la dignidad” cuando llegue un “momento decisivo”.