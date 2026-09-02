El magnate Rupert Murdoch está “muy contento” de que Guy Pearce lo interprete en una nueva película

"Ink" se centra en la llegada de Rupert Murdoch a Gran Bretaña a fines de los años 60 y en la compra del tabloide The Sun

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El magnate de los medios de comunicación de origen australiano Rupert Murdoch está “muy contento” de que su compatriota Guy Pearce lo interprete en una nueva película, en gran parte favorable, sobre sus inicios en el mundo de los negocios, según declaró el actor el miércoles.

Pearce, conocido por su papel de apuesto detective en L.A. Confidential y, más recientemente, en The Brutalist, fue elegido por el director británico ganador del Oscar Danny Boyle para interpretar a Murdoch en su nueva película, Ink.

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“Intercambié algunos mensajes con Elisabeth, la hija de él (Murdoch), y ella me dijo: ‘Mi papá está muy contento de que lo interpretes’”, contó Pearce a los periodistas en el Festival de Cine de Venecia, donde Ink es la película de apertura.

“Pero él aún no había visto la película en ese momento, así que ya veremos”, agregó Pearce.

La exitosa serie de HBO Succession se inspiró en la familia Murdoch, y el despiadado y cruel patriarca Logan Roy ofrece un retrato muy poco halagador del multimillonario de la vida real.

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Boyle, a pesar de sus propias ideas políticas de izquierda, dijo que no se había propuesto hacer una película negativa sobre Murdoch, quien ahora tiene 95 años.

El imperio mediático de derecha del magnate sigue siendo una fuerza política importante en Gran Bretaña, Estados Unidos y su Australia natal, donde respalda a una serie de políticos nacionalistas conservadores y sus agendas.

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En Ink, Boyle se centra en la llegada de Murdoch a Gran Bretaña a finales de la década de 1960, cuando compró el tabloide The Sun, que atravesaba dificultades, y lo transformó en un éxito arrollador con una dosis diaria de sexo, deporte y escándalos.

"Ink" adapta la obra de James Graham y narra la relación entre Rupert Murdoch y Larry Lamb, el primer editor de The Sun

Se trata de una adaptación de una obra del dramaturgo británico James Graham, que se presentó en el West End y en Broadway entre 2017 y 2019.

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“La obra de teatro no... convierte a Rupert Murdoch en un monstruo, algo que, por supuesto, mucha gente hace ahora”, dijo Boyle.

“Creo que es porque él representaba en ese momento… un soplo de aire fresco en lo que era una sociedad británica muy rígida. Y tiene que lidiar con muchos prejuicios en su contra por ser australiano, lo cual puedo entender”, agregó el director de Trainspotting y Slumdog Millionaire.

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“Sentía un especial desprecio por la clase dirigente británica, algo que yo personalmente también comparto”.

Ink narra la relación entre Murdoch y su primer editor de The Sun, Larry Lamb, y este último es el personaje principal de la película, explicó Boyle a los periodistas.

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Magnate de los medios

Murdoch, su imperio empresarial y sus disputas con sus seis hijos se han convertido en una fuente inagotable de inspiración para autores, guionistas y directores.

Además de Succession, el magnate, que se ha casado cinco veces, ha sido objeto de una avalancha de biografías, así como de un nuevo documental de Netflix, Dynasty: The Murdochs, estrenado en marzo de este año.

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Este último se centró en la lucha de Murdoch con sus hijos por intentar colocar a su hijo mayor, Lachlan, como su sucesor elegido para dirigir un imperio que incluye a Fox News, The Wall Street Journal, The Sun y la editorial HarperCollins.

Danny Boyle eligió a Guy Pearce (foto) para interpretar a Rupert Murdoch en Ink, la película de apertura del Festival de Cine de Venecia

Todo eso terminó con un acuerdo multimillonario y un juicio que sacó a la luz pública algunos de los secretos de la familia.

Murdoch ha transformado los periódicos sensacionalistas, la televisión por cable y las transmisiones satelitales en las últimas décadas, al tiempo que ha enfrentado acusaciones de avivar el populismo nacionalista en todo el mundo angloparlante.

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La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y el ascenso de Donald Trump se atribuyen, al menos en parte, a Murdoch, mientras que sus medios de comunicación han promovido desde hace tiempo una agenda a favor de las empresas y se han mostrado escépticos respecto al cambio climático.

Fuente: AFP.

Fotos: StudioCanal vía AP y Reuters/ Yara Nardi.