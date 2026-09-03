US Open: Mariano Navone y Tomás Etcheverry avanzaron a la tercera ronda y habrá un argentino en los octavos de final

Tomás Etcheverry igualó su mejor actuación en Nueva York

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El tenis argentino tendrá un representante en los octavos de final del US Open. Mariano Navone y Tomás Etcheverry dieron otro paso y aseguraron la presencia de un argentino en los octavos de final del último Grand Slam del año: ambos se cruzarán en un duelo inédito por la tercera ronda tras eliminar este martes al italiano Matteo Berrettini y el británico Jacob Fearnley, respectivamente.

En el último turno de la Cancha 12, Navone -49° del ranking ATP- se impuso por 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (4) sobre el ex número 6 del mundo y finalista de Wimbledon, con lo que prolongó una semana soñada tras haber dado el gran golpe de la primera ronda en Nueva York al eliminar a Novak Djokovic.

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La Nave derrotó al serbio en un partido memorable de cinco sets por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1. El triunfo ante el 24 veces campeón de Grand Slam representó la victoria más importante de su carrera y lo instaló por primera vez en el centro de la escena en Flushing Meadows.

Ante Berrettini -hoy ubicado en el puesto 43 de la clasificación de varones-, el de 9 de Julio volvió a mostrar la templanza que había exhibido frente a Djokovic y construyó otra actuación de alto impacto al cabo de 3 horas y 28 minutos. Así sumó su segundo éxito en el año ante el italiano, a quien ya había derrotado hace un mes en la primera ronda del Masters 1000 de Montreal.

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Navone llegó a Nueva York en un buen momento. Tras una gira sobre polvo de ladrillo en la que ganó su primer título en el circuito -el ATP 250 de Bucarest- y venció al canadiense Felix Auger-Aliassime, número 4 del mundo, en el Masters 1000 de Roma, el argentino sumó triunfos en cemento ante rivales mejor ubicados en el ranking: superó al monegasco Valentín Vacherot (18°) en Montreal y al belga Raphael Collignon (38°) en el Masters 1000 de Cincinnati. Hasta que en su debut absoluto en el Arthur Ashe se dio el gran gusto de vencer a Djokovic.

“Juego al tenis para vivir estos momentos. Es una locura estar en la tercera ronda del US Open por primera vez, de noche, con este ambiente”, dijo Navone a ESPN una vez consumada la victoria. Y se refirió al cruce ante Etcheverry: “Es la primera vez que vamos a jugar y va a ser un partido muy lindo contra un amigo”.

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El duelo tendrá un significado especial para el tenis argentino: por primera vez en esta edición, dos jugadores nacionales se enfrentarán entre sí. Y el botín en juego será un lugar en los octavos de final.

La última vez que dos argentinos se enfrentaron en la tercera ronda de un Grand Slam fue justamente en el US Open. En la edición 2012, Juan Martín Del Potro venció a Leonardo Mayer por 6-3, 7-5 y 7-6 (9).

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La sonrisa de Mariano Navone, que disfruta de su mejor actuación en el US Open (Crédito: REUTERS/Jeenah Moon)

Tommy fue el primero en conseguir el pasaje. También en la Cancha 12, el 32° del ranking mundial derrotó al británico Fearnley -101° del escalafón de la ATP- por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3 en una jornada marcada por las interrupciones por lluvia. Después de un comienzo dominante, Etcheverry debió soportar la reacción de su rival, pero recuperó el control en el cuarto set y terminó sellando su clasificación en 3 horas y 19 minutos.

La victoria significó un paso importante para él en Nueva York. El platense había comenzado su participación con una contundente victoria ante el checo Vit Kopriva -69°- y ahora consiguió superar nuevamente las dos primeras rondas del torneo: ya lo había conseguido en 2024.

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Etcheverry se hizo fuerte desde el saque: sumó el 73% de los puntos contra un 61% de su rival, y exhibió un nivel sobrio que le permitió justificar el boleto a la siguiente fase.

“La verdad que estaba re cagado, pero bueno es parte del tenis, de encontrar esos momentos. Lo tenía bastante controlado y después de la lluvia él volvió a un nivel muy alto”, se sinceró el argentino en alusión a la interrupción por mal tiempo cuando iba 6-3 y 5-3 arriba en el marcador. En declaraciones a ESPN, agregó: “Hay que disfrutar, valorar lo que uno hace. Soy un privilegiado por estar en el circuito grande y trato de dar lo mejor. Vino un montón de familia: mi papá, que vino a verme desde Miami; mi novia, que vino con toda la familia. Somos bastantes y quiero jugar varios partidos para ellos”.

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En Flushing Meadows, Etcheverry recuperó la sonrisa tras una gira de cemento esquiva: venía de jugar el ATP 500 de Washington y los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati sin conseguir victorias. Ahora tendrá la chance de lograr la mejor actuación de su carrera en el US Open.

Etcheverry recuperó la sonrisa tras una sucesión de eliminaciones en primera ronda (Crédito: REUTERS/Lisi Niesner)