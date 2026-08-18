Agregar Infobae enGoogle

33 fotos: la Gala Solidaria a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

En una nueva edición, el tradicional evento contó con la presencia de destacadas personalidades en el Teatro Colón

12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
Mirtha Legrand y Alejandro Veroutis en la Gala Anual Solidaria a beneficio del Hospital Gutiérrez, que cumple 70 años de trayectoria
Guardar
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su mujer, la periodista María Belén Ludueña
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
Fernán Quirós, ministro de Salud porteño
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
En esta edición especial, la producción artística estuvo a cargo de Lito Vitale y Ezequiel Silberstein, quienes presentaron un espectáculo especialmente concebido para celebrar las siete décadas de la institución. Participaron Elena Roger, Sandra Mihanovich, Juan Carlos Baglietto, Hilda Lizarazu, Patricia Sosa, Jairo y Leo Sujatovich
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
El Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez atiende mas de 3 mil pacientes por día, realiza más de 7 mil cirugías y registra más de 22 mil internaciones anuales, brindando atención pública, gratuita y de excelencia a niños y adolescentes de todo el país
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
El Dr. Pablo Neira, director médico del Hospital Gutiérrez
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
El director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno porteño, y Alicia Garré, presidente de la Cooperadora del Hospital de Niños Dr Ricardo Gutiérrez
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
Bettina Saporiti, Claudia Aramburu, Endy Dain y Ana María Sozzani, integrantes de la Comisión Directiva
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
Juan Carlos Baglietto
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
El presidente de la DAIA, Mauro Berenstein
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
Jairo
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
El presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, Julio Crivelli
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
Evelyn Scheidl
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
Mauricio Zubiri, director musical de Plim Plim - Spiritum Entertainment
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
Lito Vitale
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
Verónica Varano estuvo a cargo de la conducción de la gala junto a Julián Weich
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
Endy Dain junto a la médica dermatóloga Rosi Flom y Pablo Neira, director médico del Hospital
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
Desde 1956, la Asociación Cooperadora trabaja de manera ininterrumpida junto al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, promoviendo proyectos que fortalecen la calidad de atención, impulsando obras de infraestructura, incorporando equipamiento médico de alta complejidad y brindando asistencia a miles de pacientes y sus familias
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
Gabriela Sobrado
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
El ministro de Salud, Fernán Quirós; la directora general de Cooperación Cultural del Ministerio de Cultura porteño, María Victoria Alcaraz; la periodista María Belén Ludueña y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el director del Hospital, Pablo Neira; y el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
Claudio Destefano, integrante de la Comisión Directiva de la Cooperadora
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
La Cooperadora impulsa, junto al Gobierno porteño, la remodelación integral del histórico Pabellón Gómez, el proyecto de infraestructura más importante de su historia
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
Nequi Galotti
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
Gabriel Corrado y su mujer, Constanza Feraud
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
Rafael Escalante (Relaciones Institucionales y Comunicación de Grupo Olmos); Betina Saporiti, Claudia Aramburu y Alicia Garré; Andrea Falugi, directora médica nacional de Red BASA; Natalia Olmos, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Grupo Olmos; y Silvina Pérez Mautino
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
Julián Weich
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
Alejandro Veroutis
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
Mónica Freda, síndica general de la Ciudad, y Alicia Garré
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
Jairo y Juan Carlos Baglietto
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
El diseñador Laurencio Adato y su pareja, el actor Damián Romero
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
Silvina Pérez Mautino, directora ejecutiva de la Cooperadora, junto a Sol Rouch y Endy Dain
12ª Gala anual solidaria - 70 años Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Guitiérrez
La Gala Anual Solidaria a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez /// Fotos: Jaime Olivos

Temas Relacionados

Fotos al 100

Últimas noticias

Hasta cuándo seguirá el mal tiempo en el AMBA: hay 11 provincias bajo alerta

Hasta cuándo seguirá el mal tiempo en el AMBA: hay 11 provincias bajo alerta

El Gobierno amplió el secreto militar sobre el sistema de armas de la Fuerza Aérea

Passalacqua buscará beneficios concretos para Misiones en la negociación con la Casa Rosada por la eliminación de las PASO

El Gobierno vuelve a reunirse para analizar la estrategia legislativa y mira con cautela la actitud del PRO

Nueva etapa de Kicillof: señales sobre su sucesión, agenda paralela y guardia alta frente a los Kirchner

Infobae América

Milei volvió a tensar la relación con Brasil al cuestionar su “gramática” bilateral

Milei volvió a tensar la relación con Brasil al cuestionar su “gramática” bilateral

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente: Irán amenaza con nuevos ataques mientras EEUU descarta extender el alto el fuego

La agencia marítima británica informó que un proyectil impactó contra un buque frente a las costas de Omán

Erdogan instó a Trump a mantener el diálogo con Irán y ofreció el apoyo de Turquía para reducir las tensiones entre ambos países

El método más eficaz para el desarrollo del habla en bebés, según un reciente estudio

TELESHOW

Mario Pergolini recordó una foto de su juventud junto a Charly García: “No pensaba que iba a tener hijos”

Mario Pergolini recordó una foto de su juventud junto a Charly García: “No pensaba que iba a tener hijos”

Quién fue la última eliminada de la casa de Gran Hermano

El video más tierno de Arturo, el hijo menor de Jimena Barón, con su hermano Morrison: “Lo más lindo”

La gran fiesta de cumpleaños de Maru Botana: “Me hicieron un hermoso festejo de cumple y fui muy feliz”

Estefi Berardi anunció su embarazo: “Viviendo el momento más importante de nuestras vidas”