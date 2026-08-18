33 fotos: la Gala Solidaria a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

Mirtha Legrand y Alejandro Veroutis en la Gala Anual Solidaria a beneficio del Hospital Gutiérrez, que cumple 70 años de trayectoria
18 Ago, 2026 03:38 a. m. EST
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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su mujer, la periodista María Belén Ludueña
Fernán Quirós, ministro de Salud porteño
En esta edición especial, la producción artística estuvo a cargo de Lito Vitale y Ezequiel Silberstein, quienes presentaron un espectáculo especialmente concebido para celebrar las siete décadas de la institución. Participaron Elena Roger, Sandra Mihanovich, Juan Carlos Baglietto, Hilda Lizarazu, Patricia Sosa, Jairo y Leo Sujatovich
El Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez atiende mas de 3 mil pacientes por día, realiza más de 7 mil cirugías y registra más de 22 mil internaciones anuales, brindando atención pública, gratuita y de excelencia a niños y adolescentes de todo el país
El Dr. Pablo Neira, director médico del Hospital Gutiérrez
El director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco
Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno porteño, y Alicia Garré, presidente de la Cooperadora del Hospital de Niños Dr Ricardo Gutiérrez
Bettina Saporiti, Claudia Aramburu, Endy Dain y Ana María Sozzani, integrantes de la Comisión Directiva
Juan Carlos Baglietto
El presidente de la DAIA, Mauro Berenstein
Jairo
El presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, Julio Crivelli
Evelyn Scheidl
Mauricio Zubiri, director musical de Plim Plim - Spiritum Entertainment
Lito Vitale
Verónica Varano estuvo a cargo de la conducción de la gala junto a Julián Weich
Endy Dain junto a la médica dermatóloga Rosi Flom y Pablo Neira, director médico del Hospital
Desde 1956, la Asociación Cooperadora trabaja de manera ininterrumpida junto al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, promoviendo proyectos que fortalecen la calidad de atención, impulsando obras de infraestructura, incorporando equipamiento médico de alta complejidad y brindando asistencia a miles de pacientes y sus familias
Gabriela Sobrado
El ministro de Salud, Fernán Quirós; la directora general de Cooperación Cultural del Ministerio de Cultura porteño, María Victoria Alcaraz; la periodista María Belén Ludueña y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el director del Hospital, Pablo Neira; y el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco
Claudio Destefano, integrante de la Comisión Directiva de la Cooperadora
La Cooperadora impulsa, junto al Gobierno porteño, la remodelación integral del histórico Pabellón Gómez, el proyecto de infraestructura más importante de su historia
Nequi Galotti
Gabriel Corrado y su mujer, Constanza Feraud
Rafael Escalante (Relaciones Institucionales y Comunicación de Grupo Olmos); Betina Saporiti, Claudia Aramburu y Alicia Garré; Andrea Falugi, directora médica nacional de Red BASA; Natalia Olmos, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Grupo Olmos; y Silvina Pérez Mautino
Julián Weich
Alejandro Veroutis
Mónica Freda, síndica general de la Ciudad, y Alicia Garré
Jairo y Juan Carlos Baglietto
El diseñador Laurencio Adato y su pareja, el actor Damián Romero
Silvina Pérez Mautino, directora ejecutiva de la Cooperadora, junto a Sol Rouch y Endy Dain
La Gala Anual Solidaria a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez /// Fotos: Jaime Olivos