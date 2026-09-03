La broma mortal de la democracia: cómo Hitler usó las reglas del sistema para acabar con él

El libra del día: “53 Days”, del historiador Timothy W. Ryback

Guardar

Tendemos a recordar el fascismo en su apogeo, en la cima de su poder: sociedades marcadas por la dictadura, una maquinaria de guerra total y la ausencia de derechos individuales. Pero una característica irreductible del fascismo es que comienza como un fenómeno democrático. “La gran broma de la democracia”, escribió el ministro de Propaganda nazi Joseph Goebbels en mayo de 1928, “es que proporciona a sus enemigos mortales los medios para su propia destrucción”. El historiador de Harvard Peter E. Gordon coincide. La “marca distintiva” del fascismo, observó recientemente, es desplegar “procedimientos democráticos incluso mientras busca destruir desde dentro los valores sustantivos de la democracia”.

En el siglo XXI, mientras las sociedades liberales tambalean, periodistas y académicos se han interesado por momentos anteriores de sabotaje democrático. Hace dos años, el historiador Timothy W. Ryback publicó Takeover: Hitler’s Final Rise to Power (Toma del poder: el ascenso final de Hitler al poder), un relato — con un nivel de detalle minucioso y a menudo apasionante — de los seis meses previos al nombramiento de Adolf Hitler como canciller de Alemania en enero de 1933.

PUBLICIDAD

Su libro se centró especialmente en la hybris de dos de los facilitadores de Hitler: el general Kurt von Schleicher, ex canciller y conservador institucionalista que esperaba que las camisas pardas de Hitler aplastaran a la izquierda en su nombre; y Alfred Hugenberg, el magnate de los medios que publicó la propaganda de Hitler y terminó uniéndose a su gabinete. Ambos hombres esperaban contener y usurpar el movimiento nazi, suponiendo que serían ellos y su estirpe patricia — y no un matón vulgar como Hitler — quienes cosecharían las recompensas del asalto nazi contra la democracia.

Imagen de archivo de Adolf Hitler, en 1932 (Wikimmedia)

Estos temas y personajes regresan en 53 Days: How Hitler Dismantled a Democracy (53 días: Cómo Hitler desmanteló una democracia) también de Ryback. El nuevo libro funciona en cierto modo como una coda de Takeover, extendiendo la cronología hasta las primeras siete semanas de Hitler en el poder y ofreciendo, como escribe Ryback, “un relato paso a paso de cómo Hitler desactivó y luego desmanteló las estructuras y procesos democráticos de su país en menos de dos meses”.

PUBLICIDAD

En 53 Days, vemos la guerra de Hitler contra la prensa, su depuración del servicio civil, la eliminación de las libertades y el aplastamiento de la resistencia por parte de los estados federados alemanes. Todo culmina el 23 de marzo de 1933, con la aprobación por parte del Reichstag de la acertadamente llamada “Ley Habilitante”, que suspendió la Constitución de Weimar y entregó a Hitler un poder sin restricciones. Como resumió con oportunismo un titular de The New York Times al día siguiente: “Acción rápida en el Reichstag: votan la dictadura para el régimen de Hitler”.

En un grado notable, la ágil narrativa de Ryback dosifica con precisión la proporción exacta de detalle y contexto necesaria para dar vida a estos momentos y nunca se demora demasiado en ningún enfrentamiento en particular; el libro, que apenas tiene 244 páginas, realmente avanza. Aunque la prosa de Ryback es en su mayoría tensa e interesante, a veces incurre en adverbios innecesarios: Hitler es “ferozmente antidemocrático, beligerantemente nacionalista y brutalmente racista”; Goebbels, “feroz, posesivo y brutalmente leal”; y el Partido Nazi, “beligerantemente” nacionalista y “afirmativamente” socialista.

PUBLICIDAD

Sin embargo, esos tics ocasionales distraen menos que los frecuentes guiños — a veces gratuitos — al presente trumpiano. Para ser claros, el autor rara vez, o nunca, compara explícitamente a Donald Trump con Adolf Hitler. En cambio, convoca y resume detalles del pasado nazi que riman inequívocamente con el presente, dejando que sus lectores más perspicaces hagan la conexión.

Un hombre sostiene una pancarta con una imagen del presidente de EE. UU., Donald Trump, representado como Adolf Hitler, durante una protesta bajo el lema "No Kings" (Sin reyes) contra las políticas del mandatario estadounidense, en Times Square, Nueva York (EE. UU.), el 18 de octubre de 2025 (REUTERS/Shannon Stapleton)

Entre Takeover y 53 Days, Ryback ha convertido en una especie de pasatiempo esas alusiones en artículos que escribió para The Atlantic, el primero de los cuales, titulado “Cómo Hitler desmanteló la democracia en 53 días”, inspiró el nuevo libro. Otras entregas incluyen “Qué ocurrió cuando Hitler se enfrentó al banco central de Alemania”, “La obsesión de Hitler por Groenlandia” y “El complejo de edificaciones de Hitler”, esta última sobre la obsesión de Hitler por “agregar una costosa ala nueva a la Cancillería del Reich”.

PUBLICIDAD

Parece que estas viñetas históricas lograron el efecto buscado: nos enteramos en los agradecimientos de que el gobernador de California, Gavin Newsom, le dio a Ryback un “impulso inesperado” para escribir 53 Days cuando le dijo al exrepresentante texano Beto O’Rourke que el artículo original del autor en The Atlantic “lo había asustado muchísimo”.

Que este recurso pueda ejecutarse tan eficazmente, una y otra vez — por un historiador competente — es prueba suficiente de que la analogía no es del todo tendenciosa.

PUBLICIDAD

Como Trump, Hitler era conocido por sus modales groseros, su “vanidad hipersensible” y su necesidad de ser el centro de atención. Como Trump, hizo campaña contra el “pantano parlamentario”. Demandó para anular los resultados de las elecciones de abril de 1932, sometió al servicio civil a una depuración de lealtad al estilo DOGE, justificó sus acciones más extremas como “retribución” y concedió amnistías masivas a agitadores violentos nacionalsocialistas, tal como Trump hizo con los insurrectos del 6 de enero.

Una carroza de carnaval representa al presidente de EE. UU., Donald Trump, y a la Estatua de la Libertad con una mordaza que lleva la inscripción "MAGA" cubriéndole la boca, durante el tradicional desfile de carnaval del "Rosenmontag" (Lunes de las Rosas) en Maguncia, Alemania, el 16 de febrero de 2026.(REUTERS/Heiko Becker)

Pero al leer 53 Days, el flujo incesante de analogías casi demasiado perfectas despertó mi sospecha: ¿son estos detalles los más relevantes desde el punto de vista histórico? ¿O fueron elegidos solo por su resonancia con el presente? Peor aún, la cautela de Ryback — combinada con el ritmo arrollador de su narrativa — priva a sus lectores del reverso igualmente valioso de la analogía histórica: es decir, la desanalogía, la oportunidad de contrastar nuestras dos épocas y extraer algo de sus diferencias.

PUBLICIDAD

Por mencionar solo una disparidad potencialmente esclarecedora: el ascenso de Hitler no fue posible sin violencia paramilitar. Los nazis fueron una banda asesina antes de convertirse en una fuerza parlamentaria significativa, y las SA y las SS desempeñaron un papel indispensable en la consolidación del dominio sobre la sociedad. Estados Unidos hoy es, desde luego, un lugar violento; para muchos observadores, el ICE se parece a una policía secreta, y las fantasías de violencia retributiva sin duda animan a ciertas facciones sórdidas de la coalición de Trump. Pero no existe en la vida contemporánea un análogo de la violencia política organizada que impregnó la sociedad alemana en los años de entreguerras. Trump logró sus fines por otros medios.

Sin duda hay mucho que aprender del ascenso del Tercer Reich. En 53 Days, Ryback nos presenta a Emil Gumbel, un socialdemócrata que observó que “los nazis sabían cómo movilizar sentimientos y sobrecompensar los complejos de inferioridad”, lo que constituye la esencia del MAGA. Y en 1933, Hitler instó a sus violentos matones de las camisas pardas a “mantener la calma y la disciplina”, lo que Ryback — cargando la mano un poco más de lo habitual — describe como un “tibio llamado a retroceder y permanecer a la espera”, evocando el mensaje de Trump de 2020 a los Proud Boys.

PUBLICIDAD

Los lectores que comparten la suposición de semejanza reciben la deliciosa oportunidad de asentir con complicidad. Pero la escritura histórica debería aspirar a fines más elevados y argumentos más arriesgados que aquellos que simplemente halagan los sentimientos de los partidarios anti-Trump que, abrumados por el presente, encuentran un desagrado satisfactorio en los ecos del pasado.

Fuente: The New York Times