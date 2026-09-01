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Arturo Pérez-Reverte se despide de su columna en XLSemanal: “Mi libertad fue siempre respetada, incluso con artículos agresivos”

Tras más de 33 años y miles de artículos publicados, el escritor deja su puesto, aunque asegura que continuará por otros canales y publicaciones

Arturo Pérez Reverte portada
Arturo Pérez-Reverte deja su columna XLSemanal
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Arturo Pérez-Reverte ha puesto fin a su histórica colaboración con el suplemento dominical XLSemanal del diario ABC, donde firmó la columna Patente de corso durante más de tres décadas. El escritor español anunció su despedida con un mensaje dirigido a sus lectores, en el que expresó gratitud y nostalgia por este cambio en su trayectoria. “Siempre dije que un lector habitual de mis novelas o artículos es mi amigo, y eso me produce una natural tristeza en el momento de decir adiós a estas páginas que han sido tanto tiempo mi confortable hogar”

Durante 33 años, Pérez-Reverte publicó casi mil 600 artículos en el suplemento considerado el más leído de España. Su labor comenzó cuando aún ejercía como reportero, una etapa que terminó en 1994. A lo largo de este tiempo, el autor exploró en sus columnas recuerdos personales, episodios históricos, escenas de guerra, viajes y reflexiones sobre la actualidad, aunque los textos de opinión fueron minoría. “Fui muy feliz contando todo eso, y espero haber contribuido también, con mi trabajo, a la felicidad o el interés de algunos lectores, cuya lealtad me ata a ellos con una deuda imposible de compensar por mi parte”. La columna Patente de corso se consolidó como uno de los espacios más reconocidos del periodismo de opinión en español. La diversidad temática y el enfoque personal marcaron el tono de sus entregas, que encontraron un público fiel entre los lectores habituales de la revista. El escritor manifestó su agradecimiento a quienes siguieron su obra, afirmando que considera amigos a sus lectores habituales y que la despedida de estas páginas le produce tristeza.

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El propio Pérez-Reverte explicó los motivos de su retiro del suplemento, dejando claro que no responde a conflictos internos ni a diferencias con el medio. “Pasa el tiempo, pasan los años y pasa la vida. Dentro de dos meses cumpliré 75, y hay cosas que la edad y el mundo en el que vivo hacen que me replantee y considere con otra mirada”. El escritor subrayó que su decisión obedece a la necesidad de reorganizar su tiempo entre la actividad periodística y la literaria. Indicó que la despedida no implica una ruptura definitiva con la prensa escrita, sino una pausa para reflexionar sobre futuros proyectos y ajustar su agenda a nuevos intereses.

El novelista Arturo Pérez-Reverte. (Adrian Escandar)
El novelista Arturo Pérez-Reverte. (Adrian Escandar)

Libertad editorial y experiencias personales

En su mensaje de despedida, Pérez-Reverte reconoció el respeto absoluto a su libertad de expresión durante toda su etapa en XLSemanal. Resaltó que nunca sufrió censura, incluso cuando algunos de sus textos generaron controversias o incomodidad entre lectores y anunciantes. Según relató, la empresa enfrentó dificultades con lectores disconformes y clientes irritados, e incluso se vieron amenazados ingresos publicitarios, pero su libertad fue respetada y absoluta.

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El autor valoró el apoyo del equipo editorial y la confianza recibida a lo largo de los años. También reconoció la lealtad de los lectores, a quienes considera parte fundamental de su recorrido en la prensa. “Mi libertad fue siempre respetada y absoluta, incluso cuando algunos artículos especialmente agresivos, religiosa, social o políticamente incorrectos—lo que ocurría con cierta frecuencia—pusieron a la empresa en dificultades con lectores disconformes y clientes irritados, amenazando incluso sus ingresos publicitarios” Pese a dejar de publicar en XLSemanal, Pérez-Reverte aclaró que no tiene intención de abandonar la escritura periodística. Señaló que ha dejado de colaborar en otros medios impresos, pero ha recibido propuestas para continuar con sus artículos en diferentes espacios. Explicó que está evaluando esas ofertas con calma y que tomará decisiones al respecto en los próximos días.

El escritor aprovechó el descanso periodístico para finalizar y corregir su próxima novela, cuya publicación está prevista para octubre. Los lectores podrán seguir accediendo a sus textos a través de redes sociales y de la revista digital Zenda, donde continuará activo. La salida de Arturo Pérez-Reverte de XLSemanal marca el cierre de una etapa relevante para el periodismo de opinión en España. Su legado queda reflejado tanto en la cantidad como en la diversidad de temas tratados y en la relación construida con sus lectores, que seguirán su rastro en nuevos formatos y plataformas.

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