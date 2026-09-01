“Principio de Éxtasis”: el Teatro Colón convierte a Borges en ballet con voz en off de Darín y música de Santaolalla (Juanjo Bruzza)

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El Teatro Colón presentó el ballet Principio de Éxtasis como nueva creación del Ballet Estable inspirada en El Aleph de Jorge Luis Borges, con estreno mundial el 10 de septiembre, durante un desayuno de prensa realizado por la institución.

La obra sumó un paquete creativo con nombres propios de alto perfil: Gustavo Santaolalla compuso la música original, Ricardo Darín participó con voz en off y el equipo anunció música adicional y diseño sonoro de Owen Belton, con diseño de iluminación de Nicolás Fischtel.

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El encuentro reunió a la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Gabriela Ricardes, el director general Gerardo Grieco, el director artístico Julio Bocca, el coreógrafo y director Goyo Montero, la diseñadora residente Mariana Tirantte, el escenógrafo Eduardo Basualdo, además de bailarines y bailarinas del Ballet Estable involucrados en la puesta.

“Soy un enamorado de Borges desde mi adolescencia", dijo Goyo Montero (Juanjo Bruzza)

Gerardo Grieco dio la bienvenida y abrió la presentación. Luego, Julio Bocca tomó la palabra y ubicó el proyecto como un desarrollo sostenido en el tiempo, a partir de conversaciones con María Kodama y Goyo Montero a lo largo de varios años.

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Julio Bocca explicó que impulsó una lógica de armado de equipo asociada a la identidad del material de origen. “Le dije a Goyo Montero que me gustaría que la música la hiciera Gustavo Santaolalla, porque es un gran compositor argentino y la historia es argentina: tenía que haber gente argentina trabajando en este proyecto”, dijo el director artístico.

En el mismo tramo, definió el objetivo de gestión artística detrás del título. “Uno viene a aportar, a hacer cosas diferentes, a llevar una compañía de ballet al futuro. Y llegamos a este momento en el que ya podemos decir: Principio de Éxtasis, inspirado en El Aleph de Jorge Luis Borges, con estos grandes artistas, es una realidad”, expresó.

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Gustavo Santaolalla dijo que “el universo borgiano es algo con lo cual me siento muy identificado" (Juanjo Bruzza)

Goyo Montero situó su vínculo con el autor como un motor anterior a la producción. “Soy un enamorado de Borges desde mi adolescencia, lo he leído infinidad de veces y siempre encontré nuevas lecturas”, sostuvo el coreógrafo español.

También asignó a Julio Bocca un rol operativo para convertir la idea en montaje. “Sabía que Julio era la única persona que podía convocar y conseguir que este proyecto fuera realidad”, señaló.

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Sobre el enfoque de adaptación, Goyo Montero delimitó el encuadre de la propuesta. “No se está intentando abarcar nada definitivo: es una mirada, un intento de acercarse desde el amor y el respeto, para que cada uno encuentre su propio Aleph, que es infinito, inabarcable, simultáneo”, afirmó.

Gustavo Santaolalla describió cómo buscó traducir el universo literario a un lenguaje musical. “El universo borgiano es algo con lo cual me siento muy identificado: esa relación con el infinito, con la memoria, con los espejos, la repetición y lo circular abunda mucho en mi música”, dijo el compositor.

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“Principio de Éxtasis” en el Teatro Colón (Juanjo Bruzza)

En ese marco, puntualizó una línea de trabajo vinculada al tango y a la figura de Borges. “Fuimos también a buscar algo distinto dentro del tango, sabiendo las opiniones tan fuertes que tenía Borges sobre ese tema, y creo que llegamos a algo bastante original. Ha sido una experiencia realmente maravillosa trabajar con Goyo”, agregó.

Eduardo Basualdo, responsable de la escenografía, puso el foco en el proceso con la compañía y en los rituales del teatro. “Borges es como nuestra mitología, algo que todos leímos. Me fascina que en este ambiente haya rituales tan sólidos: ese momento en que se apagan las luces y todo empieza a suceder en el espacio, con el trabajo de todos”, sostuvo.

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La producción informó que Principio de Éxtasis incluyó, además de la música original, música adicional y diseño sonoro de Owen Belton, voz en off de Ricardo Darín y diseño de iluminación de Nicolás Fischtel. Las funciones se programaron para los días 10, 11, 15, 16, 17, 18 y 19 de septiembre a las 20h, y el 13 y 20 de septiembre a las 17h, en la Sala Principal del Teatro Colón.