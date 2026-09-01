Cultura

“Principio de Éxtasis”: el Teatro Colón convierte a Borges en ballet con voz en off de Darín y música de Santaolalla

El director artístico Julio Bocca y el coreógrafo Goyo Montero presentaron una obra que nació tras años de charlas y que debutará en septiembre con una mirada escénica sobre “El Aleph”

“Principio de Éxtasis” en el Teatro Colón
“Principio de Éxtasis”: el Teatro Colón convierte a Borges en ballet con voz en off de Darín y música de Santaolalla (Juanjo Bruzza)
Guardar

El Teatro Colón presentó el ballet Principio de Éxtasis como nueva creación del Ballet Estable inspirada en El Aleph de Jorge Luis Borges, con estreno mundial el 10 de septiembre, durante un desayuno de prensa realizado por la institución.

La obra sumó un paquete creativo con nombres propios de alto perfil: Gustavo Santaolalla compuso la música original, Ricardo Darín participó con voz en off y el equipo anunció música adicional y diseño sonoro de Owen Belton, con diseño de iluminación de Nicolás Fischtel.

PUBLICIDAD

El encuentro reunió a la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Gabriela Ricardes, el director general Gerardo Grieco, el director artístico Julio Bocca, el coreógrafo y director Goyo Montero, la diseñadora residente Mariana Tirantte, el escenógrafo Eduardo Basualdo, además de bailarines y bailarinas del Ballet Estable involucrados en la puesta.

“Principio de Éxtasis” en el Teatro Colón
“Soy un enamorado de Borges desde mi adolescencia", dijo Goyo Montero (Juanjo Bruzza)

Gerardo Grieco dio la bienvenida y abrió la presentación. Luego, Julio Bocca tomó la palabra y ubicó el proyecto como un desarrollo sostenido en el tiempo, a partir de conversaciones con María Kodama y Goyo Montero a lo largo de varios años.

PUBLICIDAD

Julio Bocca explicó que impulsó una lógica de armado de equipo asociada a la identidad del material de origen. “Le dije a Goyo Montero que me gustaría que la música la hiciera Gustavo Santaolalla, porque es un gran compositor argentino y la historia es argentina: tenía que haber gente argentina trabajando en este proyecto”, dijo el director artístico.

En el mismo tramo, definió el objetivo de gestión artística detrás del título. “Uno viene a aportar, a hacer cosas diferentes, a llevar una compañía de ballet al futuro. Y llegamos a este momento en el que ya podemos decir: Principio de Éxtasis, inspirado en El Aleph de Jorge Luis Borges, con estos grandes artistas, es una realidad”, expresó.

“Principio de Éxtasis” en el Teatro Colón
Gustavo Santaolalla dijo que “el universo borgiano es algo con lo cual me siento muy identificado" (Juanjo Bruzza)

Goyo Montero situó su vínculo con el autor como un motor anterior a la producción. “Soy un enamorado de Borges desde mi adolescencia, lo he leído infinidad de veces y siempre encontré nuevas lecturas”, sostuvo el coreógrafo español.

También asignó a Julio Bocca un rol operativo para convertir la idea en montaje. “Sabía que Julio era la única persona que podía convocar y conseguir que este proyecto fuera realidad”, señaló.

Sobre el enfoque de adaptación, Goyo Montero delimitó el encuadre de la propuesta. “No se está intentando abarcar nada definitivo: es una mirada, un intento de acercarse desde el amor y el respeto, para que cada uno encuentre su propio Aleph, que es infinito, inabarcable, simultáneo”, afirmó.

Gustavo Santaolalla describió cómo buscó traducir el universo literario a un lenguaje musical. “El universo borgiano es algo con lo cual me siento muy identificado: esa relación con el infinito, con la memoria, con los espejos, la repetición y lo circular abunda mucho en mi música”, dijo el compositor.

“Principio de Éxtasis” en el Teatro Colón
“Principio de Éxtasis” en el Teatro Colón (Juanjo Bruzza)

En ese marco, puntualizó una línea de trabajo vinculada al tango y a la figura de Borges. “Fuimos también a buscar algo distinto dentro del tango, sabiendo las opiniones tan fuertes que tenía Borges sobre ese tema, y creo que llegamos a algo bastante original. Ha sido una experiencia realmente maravillosa trabajar con Goyo”, agregó.

Eduardo Basualdo, responsable de la escenografía, puso el foco en el proceso con la compañía y en los rituales del teatro. “Borges es como nuestra mitología, algo que todos leímos. Me fascina que en este ambiente haya rituales tan sólidos: ese momento en que se apagan las luces y todo empieza a suceder en el espacio, con el trabajo de todos”, sostuvo.

La producción informó que Principio de Éxtasis incluyó, además de la música original, música adicional y diseño sonoro de Owen Belton, voz en off de Ricardo Darín y diseño de iluminación de Nicolás Fischtel. Las funciones se programaron para los días 10, 11, 15, 16, 17, 18 y 19 de septiembre a las 20h, y el 13 y 20 de septiembre a las 17h, en la Sala Principal del Teatro Colón.

Temas Relacionados

Teatro ColónJorge Luis BorgesBalletCulturaarte

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Centro Cultural Recoleta arranca septiembre entre Hitchcock, Borges y shows gratis

El espacio de Junín 1930 reúne cine, música y literatura con entrada libre para residentes y argentinos, en una programación que mezcla clásicos del suspenso, charlas sobre autores clave y recitales durante todo el mes

El Centro Cultural Recoleta arranca septiembre entre Hitchcock, Borges y shows gratis

Catulo, poeta romano: “Conviene que el poeta sea casto y piadoso, pero sus versos no tienen ninguna necesidad de serlo”

Dos mil años antes del debate moderno sobre la cultura de la cancelación y la separación entre el artista y su obra, un joven aristócrata de la República romana desató un escándalo literario. El origen salvaje de una máxima que inventó la autonomía del arte y transformó la poesía para siempre

Catulo, poeta romano: “Conviene que el poeta sea casto y piadoso, pero sus versos no tienen ninguna necesidad de serlo”

Cómo se escribe: operación despensa, en minúscula

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Cómo se escribe: operación despensa, en minúscula

El deseo no tiene edad: Silvia Plager desafía los mandatos y rescata el erotismo en la madurez

En su nueva novela "Sin canje", la escritora propone una historia sobre aquello que permanece intacto cuando todo alrededor parece negociable. Dos mujeres, dos generaciones y algunas preguntas incómodas: ¿cuánto de lo que somos lo elegimos y cuánto fue por mandato social? ¿Y qué permanece fuera de toda negociación?

El deseo no tiene edad: Silvia Plager desafía los mandatos y rescata el erotismo en la madurez

Cuando los hijos de quienes fueron apropiados durante la dictadura tienen sus propios hijos: “El mar vacío”, una novela sobre la identidad heredada

Una larga investigación sobre un tema muy delicado para nuestro país concluyó en esta ficción. En este texto, el autor cuenta el detrás de escena

Cuando los hijos de quienes fueron apropiados durante la dictadura tienen sus propios hijos: “El mar vacío”, una novela sobre la identidad heredada

DEPORTES

Qué revela la letra de Messi según un grafólogo: las señales detrás de su escritura

Qué revela la letra de Messi según un grafólogo: las señales detrás de su escritura

La imponente rutina de una fisicoculturista en Rumania que le permitió clasificarse a Ms Olympia 2026

La decisión que tomó Julián Álvarez en el cierre del mercado de pases

Impacto en el cierre del mercado: Manchester City acordó la compra de Enzo Fernández en uno de los pases más caros de la historia

Francisco Cerúndolo debuta en el US Open: rival, hora y cómo ver en vivo

TELESHOW

Cuál fue el rating de la gala de eliminación de Gran Hermano con el esperado versus entre Pincoya y Yipio

Cuál fue el rating de la gala de eliminación de Gran Hermano con el esperado versus entre Pincoya y Yipio

Mario Pergolini habló del retiro de Lionel Messi de la Selección: “¿Alguien pensaba que iba a seguir?”

Yipio versus Pincoya en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue eliminada y quién se convirtió en finalista

Luisana Lopilato presentó Pepita La Pistolera acompañada por Michael Bublé: todas las fotos de la avant premiere

Mario Pergolini rechazó a Nicolás Repetto como conductor de Otro día perdido: “¡No quiero que lo haga él!”

INFOBAE AMÉRICA

Centroamérica ha ganado espacio en las rutas de celebridades por su mezcla de naturaleza, lujo y privacidad

Centroamérica ha ganado espacio en las rutas de celebridades por su mezcla de naturaleza, lujo y privacidad

Un dron registró el interior oscuro de uno de los túneles inundados donde quedaron atrapados los obreros en Nepal

El Salvador celebró los 104 años de las bolas de fuego de Nejapa

Alimentación mixta de mascotas se consolida en Centroamérica y República Dominicana

Salvadoreño se graduó de periodista tras cursar con materiales en braille y audio y le apostará al contenido en favor de la inclusión