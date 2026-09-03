“Me entristece que la mayoría de las películas se basen en la experiencia de otras ya hechas”: Wim Wenders y su crítica al cine actual

Wim Wenders aprovecha su amor infantil por la arquitectura con una nueva película: “Realmente pensaba que dedicarme a eso era el trabajo más genial” (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

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Cuando Wim Wenders era un niño de 12 años que crecía en Alemania, dibujaba edificios en su tiempo libre. Su habitación estaba llena de recortes de prensa y fotografías de Brasilia, la capital de Brasil, que fue diseñada desde cero, principalmente por el arquitecto Oscar Niemeyer. “Esa ciudad futurista construida en la selva: ese era mi sueño. Quería ir allí”, recordó el cineasta en una reciente entrevista en video. “Realmente pensaba que dedicarme a la arquitectura era el trabajo más genial”.

En su nueva película, Wenders retoma esa pasión de su infancia. From Inside Out: The Architecture of Peter Zumthor (De adentro hacia afuera: La arquitectura de Peter Zumthor) rodada en 3D y estreno en el Festival de Cine de Venecia, es un documental de dos horas sobre el arquitecto suizo ganador del Premio Pritzker. La película culmina con la obra más ambiciosa de Zumthor: las Galerías David Geffen del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), con un costo de 724 millones de dólares. El nuevo espacio abrió sus puertas este año, casi dos décadas después de que se le encargara su diseño.

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Wim Wenders cuenta con más de dos docenas de películas en su haber, incluyendo las multipremiadas París, Texas (1984) y Las alas del deseo (1987). En las últimas tres décadas, se ha dedicado principalmente a los documentales, obteniendo nominaciones al Premio de la Academia por tres de ellos: Buena Vista Social Club (1999); Pina (2011), sobre la coreógrafa alemana Pina Bausch; y La sal de la tierra (2014, codirigida con Juliano Ribeiro Salgado), sobre el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado.

Durante la entrevista, que fue editada y condensada, el director habló de su fascinación por la arquitectura, el futuro del cine y sus próximos planes.

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—¿Cómo surgió esta película?

—En 2012, rodé un cortometraje con Peter Zumthor. Tuve la oportunidad de ver su taller. Aunque solo trabajamos juntos durante dos días, nos hicimos amigos y acordamos colaborar en un proyecto más extenso. Comenzamos la primera sesión de fotos ese mismo año, cuando él iba a construir lo que más tarde se convertiría en el Retiro Secular Chivelstone House en Devon, Inglaterra. Reveló que le habían encargado el proyecto para el LACMA, pero que aún estaba lejos de estar terminado.

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Le dije: “Peter, espera. Si no empiezas con el LACMA hasta dentro de cuatro o cinco años, ¿Qué pasará con mi película? Vas a construir tu edificio más grande cuando la película esté terminada. No podemos permitir eso". Así que acordamos interrumpir el rodaje y esperar a que se confirmara el LACMA.

El arquitecto suizo Peter Zumthor, ganador del Premio Pritzker, protagonista del nuevo documental dirigido por Wim Wenders (Foto: Festival de Venecia)

—Tu película Perfect Days, nominada al Óscar en 2023, es una mezcla de documental y ficción. Narra la historia de un japonés que dedica su vida al cuidado de los baños diseñados por arquitectos en Tokio. ¿Qué relación existe entre ambas películas?

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—Perfect Days comenzó como una propuesta documental: realizar una serie de cortos sobre los diminutos baños diseñados para los Juegos Olímpicos de Tokio por arquitectos japoneses que habitualmente construían estadios, hoteles o rascacielos. Me sentí tentado, pero luego me di cuenta de que nadie iba a ver una serie de cortometrajes sobre estas diminutas maravillas arquitectónicas, por muy bellas que fueran.

Le dije al productor que podía imaginar algo completamente diferente, en el que aparecieran todos esos inodoros. Él respondió: «Si con la misma cantidad de tiempo y dinero puedes hacer una película, estoy totalmente de acuerdo».

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—Si te preocupaba que nadie viera cortometrajes sobre esas obras arquitectónicas, ¿qué te hizo pensar que un documental de dos horas sobre Peter Zumthor atraería espectadores?

—Las películas tienen la capacidad de cautivar al público que no quiere verlas. Cuando hice la película sobre la coreógrafa Pina Bausch, todos, excepto mi esposa, decían: “Esto es una locura. Las películas sobre danza no funcionan. Olvídalo”. Al final, Pina fue una de mis películas más exitosas. Sabía que incluso quienes no estaban interesados ​​en el ballet o la danza querrían verla, porque les abriría los ojos, como me había sucedido a mí.

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Tuve que ser arrastrada para ver mi primera representación de una obra de Pina Bausch. Pero cuando vi su Café Müller y La consagración de la primavera en Venecia en la década de 1980, nos hicimos muy amigos, vi todas sus obras a partir de entonces y decidimos hacer una película. Pensé: si yo lloraba en una función de danza, todos los demás también lo harían. Quería que personas a las que no les interesaba la danza vieran Pina. Lo mismo ocurre con Zumthor. Me gustaría que la gente que no se interesa por la arquitectura viera From Inside Out. La arquitectura es fundamental para la vida contemporánea, y la mayoría de la gente no sabe nada al respecto. Les sería muy útil saber un poco más. Peter era el arquitecto idóneo para introducirlos en ese terreno.

—¿Por qué?

—En primer lugar, es un gran pensador. Reflexiona profundamente sobre las condiciones de la arquitectura. En segundo lugar, posee un gran respeto por el espacio y un profundo sentido del lugar, y solo construye lo que considera necesario. No construye mucho. Cada uno de sus edificios es excepcional por su propósito y por el emplazamiento donde se ubica.

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El documental de Wim Wenders se estrena en el Festival de Cine de Venecia 2026

—El punto culminante de la película es la inauguración del LACMA, que generó controversia por sobrecostos y reducción del espacio de exhibición. ¿Qué opinas de ese proyecto?

—Una cualidad singular del trabajo de Peter es que los edificios tienen un efecto en el espectador, y creo que el LACMA también lo tiene en el visitante. La idea de que todo esté en un mismo nivel es genial. El director del LACMA, Michael Govan, y Peter hicieron algo revolucionario. Construyeron la arquitectura para una forma diferente de ver el arte: un espacio sin jerarquías, sin arte culto ni arte popular, donde el público crea su propio camino.

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—Has dicho que hacer películas se ha vuelto caro y complicado. ¿Por qué?

—Tal como se hacen las películas ahora, incluso si eres un viejo guionista como yo, nadie te da financiación a menos que el guion esté realmente escrito. Así que ya no tienes que hacer la película. Para cuando terminas el décimo borrador, sientes que ya la has rodado.

La dirección cinematográfica en la que soy realmente bueno depende un poco más de poder cambiar las cosas y darles un giro mientras estoy haciendo la película. Eso, en la ficción, se está volviendo muy difícil, a menos que hagas una película de muy bajo presupuesto como Perfect Days, donde te dejan hacer lo que quieras. Si quieres contar con un mayor presupuesto, estás atado a una película completamente prediseñada. No mucha gente se toma la libertad de reinventar la película mientras la hacen. Esa es mi especialidad.

Me encantaría volver a escribir ficción. Tendría que reinventarla, porque hace mucho que no lo hago. Mi próxima película será de ciencia ficción, ambientada dentro de 20 o 30 años. Solo he dirigido una película de ciencia ficción: Hasta el fin del mundo (1991).

—¿Qué opinas del estado actual del cine, con las plataformas de streaming y las interminables secuelas de Hollywood?

—Creo firmemente en el arte de contar historias. Considero que narrar historias es uno de los mayores inventos de la humanidad. Homero fue uno de los primeros, y vemos lo bien que sigue resonando su historia.

Pero la narración de historias es una especie en peligro de extinción, porque su esencia radica en la improvisación. Hoy en día quedan muy pocas películas que presenten una narración original y auténtica. Me entristece que la mayoría se basen en la experiencia de otras películas. Hoy en día hay muchísimas construcciones prefabricadas.

Fuente: The New York Times