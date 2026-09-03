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Tras la victoria de Boca Juniors por penales, así quedó el cuadro de los cuartos de final en la Copa Argentina

El Xeneize superó a Vélez desde los 12 pasos y enfrentará a Racing por un lugar en la semifinal

Boca vs. Vélez, Copa Argentina
La formación con la que el Xeneize inició el partido (FOTOBAIRES)
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El partido de este miércoles entre Boca Juniors y Vélez en Córdoba dictaminó el final de los octavos de final en la Copa Argentina y confirmó cuáles serán los ocho equipos que avanzaron a cuartos para buscar la gloria en la competencia que brinda un boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso 4-3 por penales luego de la igualdad 0-0 en los 90 minutos. Los remates desde los 12 pasos fueron determinantes. En tiempo de descuento, el delantero Dilan Godoy dilapidó un penal al disparar al palo. Y en la tanda Álvaro Montero se convirtió en la gran figura al contener los intentos de Elías Gómez y Thiago Silvero.

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El colombiano pasó de potencial villano a héroe. Es que el portero fue quien le cometió la falta dentro del área a Simón Escobar. Pero el fallo de Godoy le dio la chance de reivindicarse.

En vísperas del cruce entre Xeneizes y Fortineros, había dos equipos clasificados a los cuartos de final que ya sabían cómo era levantar este trofeo: Independiente Rivadavia es el vigente campeón y Estudiantes de La Plata se lo quedó en 2023.

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Ambos equipos van por el mismo lado de la llave y podrían encontrarse en una hipotética semifinal, pero antes la Lepra deberá superar a Atlético Tucumán, una de las sorpresas del certamen tras vencer 4-0 a Independiente en la ronda previa. Por otro lado, el Pincha se cruzará con el Platense de Martín Palermo en un choque de equipos coperos porque los dos también competirán en los cuartos de la Copa Libertadores.

En el otro lado del cuadro, Boca Juniors se enfrentará en un atractivo duelo al Racing de Juan Pablo Vojvoda, que apuesta por este frente como vía más cercana para clasificar a una copa internacional, debido a que está en el antepenúltimo lugar entre 15 equipos de la Zona B y en la 22° ubicación de la Tabla Anual.

El vencedor de ese cotejo esperará en las semifinales por el ganador de la eliminatoria entre Deportivo Riestra y Banfield. El Malevo es otra de las sorpresas del torneo porque atraviesa su mejor rendimiento en la historia de la Copa Argentina, mientras que el Taladro quiere soñar con repetir las semifinales alcanzadas en 2022, cuando cayó contra Talleres en esa instancia.

Un detalle particular de la competición radica en que no se repitió el campeón de una edición a otra en las últimas siete temporadas. Desde el bicampeonato de River Plate en 2016 y 2017, se repartieron los títulos en este orden: Rosario Central, River Plate, Boca Juniors, Patronato, Estudiantes (LP), Central Córdoba de Santiago del Estero e Independiente Rivadavia.

Así quedaron los cuartos de final de la Copa Argentina

Lado superior del cuadro

Deportivo Riestra vs. Banfield

Racing vs. Boca Juniors

Lado inferior del cuadro

Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán

Platense vs. Estudiantes

*El campeón clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027

Todos los campeones de la Copa Argentina

4 - Boca Juniors

3 - River Plate

1 - Rosario Central, Central Córdoba de Santiago del Estero, Arsenal, Huracán, Patronato, Estudiantes (LP), Independiente Rivadavia

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