Tiktoker Yendry Quirós es condenada por amenazar al exdiputado costarricense Ariel Robles durante una protesta en San José

Yendry Patricia Quirós Conejo, conocida como “La Colocha”, fue condenada a un mes de prisión por amenazas contra Ariel Robles. Credito: Diario Extra

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La frase “sacarle el sirope de la nariz”, pronunciada con un megáfono frente a la Asamblea Legislativa hace más de tres años, terminó este miércoles con una condena penal contra la creadora de contenido Yendry Patricia Quirós Conejo, conocida en redes sociales como “La Colocha”.

El Juzgado Penal de San José declaró a Quirós culpable del delito de amenaza contra funcionario público, en perjuicio del entonces diputado del Frente Amplio Ariel Robles Barrantes, y le impuso una pena de un mes de prisión.

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La mujer, sin embargo, no deberá ingresar a un centro penitenciario, pues la jueza le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena, aplicable en determinadas circunstancias a personas que reciben condenas menores y cumplen con los requisitos establecidos por la legislación costarricense.

Además, se le advirtió que deberá abstenerse de cometer nuevamente este delito durante el periodo establecido para ese beneficio.

La resolución representa un giro completo respecto al desenlace que había tenido inicialmente el expediente: Quirós fue absuelta en marzo de 2025, pero aquella sentencia fue posteriormente anulada por un tribunal de apelación, que ordenó repetir el juicio con una integración judicial diferente.

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Las expresiones investigadas ocurrieron durante una protesta frente a la Asamblea Legislativa en junio de 2023, cuando Robles todavía era diputado. (Cortesía Ariel Robles)

“Que se haga un Churchill con el sirope”

Los hechos se remontan a junio de 2023, cuando Quirós participaba en una manifestación realizada en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa.

En ese momento, Ariel Robles era diputado del Frente Amplio, y la protesta se desarrollaba en medio de un clima de confrontación política alrededor de la entonces legisladora oficialista Pilar Cisneros.

Fue allí donde Quirós tomó un megáfono y dirigió una serie de expresiones contra Robles.

Entre ellas señaló que al legislador le iban a “sacar el sirope”, expresión coloquial utilizada en Costa Rica para hacer referencia a provocar una lesión que genere sangrado.

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La acusación fiscal recogió una manifestación todavía más extensa pronunciada durante aquella protesta.

“Le aseguro que a uno como a Ariel le conoceremos el sirope, se lo conoceremos, porque él cree que toda la vida va a tener inmunidad”, manifestó Quirós en aquella ocasión.

Después agregó que Robles podía hacerse “un Churchill con el sirope que le van a sacar de la nariz”, según la reconstrucción del caso publicada por medios nacionales.

Para el Ministerio Público, aquellas palabras no podían interpretarse simplemente como una crítica política o una expresión coloquial, sino como una amenaza de violencia física contra un funcionario a raíz de las labores que desempeñaba.

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Ese criterio terminó siendo acogido en el segundo juicio.

La jueza consideró acreditado que Quirós efectivamente pronunció las expresiones, hecho que la propia acusada reconoció durante el debate, y descartó que las palabras hubieran sido extraídas de contexto de una manera que modificara su significado.

Fiscalía pidió tres meses de cárcel

Durante las conclusiones del segundo juicio, el Ministerio Público solicitó una condena de tres meses de prisión contra Quirós.

La Fiscalía argumentó que las manifestaciones tenían como objetivo incitar o promover violencia contra Robles, y sostuvo que utilizar expresiones populares o coloquiales no eliminaba su carácter amenazante dentro del contexto en el que fueron pronunciadas.

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El tribunal terminó imponiendo una pena menor: un mes de prisión, correspondiente al mínimo establecido para el delito.

La legislación costarricense contempla penas de un mes a dos años de cárcel para quien amenace a una persona funcionaria pública debido al ejercicio de sus funciones.

La defensa, por su parte, sostuvo durante el proceso que las expresiones debían analizarse dentro de un contexto de protesta política y como parte del ejercicio de la libertad de expresión.

También argumentó que se trataba de palabras espontáneas y coloquiales, y cuestionó que pudieran configurarse como una amenaza penal contra Robles.

Ese planteamiento había resultado exitoso en el primer juicio.

Ariel Robles llegó con chaleco antibalas

Uno de los elementos que llamó especialmente la atención al inicio del nuevo juicio fue la manera en la que Ariel Robles llegó a los tribunales.

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El exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio se presentó utilizando un chaleco antibalas y acompañado por dos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Robles sostuvo durante su declaración que las amenazas tuvieron consecuencias reales sobre su vida y seguridad, y que modificaron la forma en la que realizaba actividades públicas.

Según explicó, la denuncia no se produjo únicamente por una diferencia política, sino debido a lo que consideró amenazas constantes contra su integridad física.

La defensa de Quirós intentó incorporar como testigo a Pilar Cisneros, al argumentar que la protesta de 2023 debía entenderse dentro del contexto de una actividad en defensa de la entonces diputada oficialista frente a lo que sus simpatizantes consideraban violencia política.

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Ariel Robles llegó al segundo juicio utilizando un chaleco antibalas y acompañado por dos agentes del OIJ. (Cortesía)

La jueza rechazó esa solicitud al considerar que el testimonio de Cisneros no tenía relación directa con el objeto del proceso.

Fuera de los tribunales, además, un grupo de personas llegó para mostrar su apoyo a Quirós y algunas repitieron la expresión “sacarle el sirope” mientras el proceso se desarrollaba.

Finalmente, este 2 de septiembre, el segundo juicio produjo un resultado contrario al primero y estableció que las manifestaciones sí configuraron el delito de amenaza contra funcionario público.

Aunque la sentencia contempla un mes de prisión, Quirós permanecerá en libertad gracias a la ejecución condicional de la pena.

El fallo integral, en el que se conocerán de manera más detallada los argumentos jurídicos utilizados por la jueza para sustentar la condena, está previsto para ser comunicado el 9 de septiembre a las 3:00 p. m.

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