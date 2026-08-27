Cultura

Gabriela Radice presenta ‘Renegadas’: la novela que arranca el día de los inocentes y pregunta cuántos disfraces podemos usar

El encuentro se realiza este jueves a las 17 en el espacio cultura de la Biblioteca del Congreso de la Nación, dentro del ciclo “Gabriel García Márquez, libros escritos por periodistas”

Renegadas, de Gabriela Radice
"Renegadas", la novela de Gabriela Radice, se presenta este jueves en el Café Piglia del Espacio Cultural BCN
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Renegadas, la novela de Gabriela Radice que pregunta quiénes somos cuando los disfraces caen, se presenta este jueves en el Café Piglia del Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación en el marco del ciclo Gabriel García Márquez, libros escritos por periodistas. La presentación, este jueves 27 de agosto a las 17 horas, con entrada libre con DNI, e inscripción en el momento, incluirá cierre musical con invitados y firma de ejemplares.

La periodista y locutora Gabriela Radice, conductora de Hay que salir al sol en Mega 98.3 y de Vida de sábado en Radio 10, escribió Renegadas, una novela que arranca el 28 de diciembre —día de los inocentes y, en su acepción medieval, de la transposición de roles— y sigue a tres personajes que comparten sangre y una infancia que cada uno recuerda a su manera. Eros, Lola y Clementina son los frutos de un árbol matriarcal: los une el origen, los separa el tiempo, y lo que los reúne es el libro de la memoria familiar, ese que cada cual reescribe con la tinta de sus propios caprichos. Tres voces fragmentadas narran una historia de infortunios en la que la pregunta de fondo es cuántos disfraces podemos usar antes de perder de vista quiénes somos.

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Para conversar sobre la novela, la autora estará acompañada por Carlos Ulanovsky, con quien compartió el ciclo radial El ventilador, y por Andrea Álvarez Mujica, escritora que debutó en la narrativa con Mugre o mil formas de estrellarme, también publicada por Hormigas Negras, en 2024, y que describió a Radice como alguien que “se introduce en la piel y el alma de las caídas”.Renegadas integra la colección Puro Barullo de Hormigas Negras, sello que ya publicó el trabajo anterior de Radice en la ficción.

* Renegadas, de Gabriela Radice, se presenta el jueves 27 de agosto a las 17 en Café Piglia del Espacio Cultural BCN (Alsina 1835, C. A. B. A.)

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[Foto: Alejandra López]

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