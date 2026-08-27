Cultura

‘Eye y yo’, el biodrama sobre una historia familiar del Holocausto, vuelve este fin de semana con tres funciones en el Palacio Libertad

La obra de Dennis Smith y Julieta Cayetina, ganadora del Premio Trinidad Guevara, se presenta el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 en la Sala Argentina, con entrada gratuita y reserva previa

Una mujer con anteojos y saco negro junto a un hombre con camiseta de mangas largas y chaleco negro ante un fondo azul
Julieta Cayetina y Dennis Smith presentan 'Eye y yo' este fin de semana en la Sala Argentina del Palacio Libertad (Foto: Ale Guyot)
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Eye y yo se presenta este fin de semana con tres funciones en las que Laura Oliva revisita el biodrama que le valió el Premio Trinidad Guevara: viernes 28 y sábado 29 a las 20 h, y domingo 30 a las 19 h. La entrada es gratuita, pero requiere reserva previa. La obra, escrita y dirigida por Dennis Smith a partir de una idea original de Julieta Cayetina, explora el vínculo entre una nieta y su abuela Eye, una mujer que sobrevivió a siete campos de concentración, entre ellos Auschwitz, y que eligió seguir viviendo. A través de diálogos íntimos y momentos de humor inesperado, la pieza indaga en la identidad, el peso del silencio y lo que se hereda —sin saberlo— de quienes sufrieron antes.

El elenco lo completan la propia Cayetina y Smith, con diseño de luces original de Adrián Grimozzi. Desde su estreno en 2018, la producción acumuló elogios del público y de la crítica especializada.

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Cómo reservar entradas

La actividad es gratuita y requiere entradas. La reserva virtual se habilitará en esta publicación dos días antes de cada función, a las 14 h, hasta agotar el cupo. Se pueden solicitar hasta dos entradas por persona; los menores de edad deben ingresar acompañados por un adulto.

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Quienes retiren entradas de forma presencial podrán hacerlo en la boletería (mostradores de planta baja) a partir de las 14 h del día de cada función.

Ilustración de dos mujeres sobre fondo azul con el título EYE Y YO en letras rojas y una franja inferior del mismo color
El libro «Eye y Yo», escrito por Julieta Cayetina y Dennis Smith, aborda la historia de una sobreviviente del Holocausto y su nieta. (Foto: Editorial Planeta)

La historia íntima de ‘Eye y yo’

La obra que se presenta en escena tuvo también su vida en el papel. Eye y yo es ya una novela literaria firmada por Dennis Smith y Julieta Cayetina, que expande el relato original con la misma ternura y el mismo humor sutil que caracterizaron a la pieza teatral.

La protagonista de la novela es Mariana, quien, tras la muerte de su abuela Eye —sobreviviente de una familia judía polaca arrasada por el nazismo—, se obsesiona con un enigma preciso: descubrir cuál era el número que le tatuaron en el brazo en Auschwitz. Esa búsqueda desencadena un viaje por la memoria propia, que es también la reconstrucción de un vínculo entre abuela y nieta.

Uno de los pasajes más intensos del libro transcurre en el cementerio de La Tablada, en la sección reservada a los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, donde las tumbas son negras o marrones —salvo la de Eye, que eligió la suya blanca—. Allí, mientras el rabino habla y los nietos se forman en fila para tapar el pozo, Mariana carga con preguntas que nunca llegó a hacer: “Tantas veces te aferraste a la vida. Y me duele tanto que no puedo entenderlo. Con vos se van las respuestas a las mil preguntas que no te hice”. Cuando su hermano le pasa la pala, cierra los ojos y grita. “Cuánto te voy a extrañar, Baba”, son las últimas palabras que le dice. Desde esa pérdida, la narración despliega la historia de muchos sobrevivientes del Holocausto que llegaron a la Argentina, y muestra de qué modo el legado de quienes se fueron puede persistir si alguien se anima a escuchar su eco.

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