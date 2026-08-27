Chubut: se derrumbó parte de una ruta por un aluvión de tierra cerca de la cordillera de los Andes

El impresionante socavón que se generó obligó a cortar la totalidad del tránsito

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Un aluvión de agua y lodo interrumpió la noche del miércoles la circulación en la Ruta Provincial 71 en Chubut, un camino clave que conecta la Ruta Nacional 40 con la localidad de Trevelin, penetra en el Parque Nacional Los Alerces y bordea los lagos Futalaufquen y Rivadavia. El desplazamiento de material generó un derrumbe y un profundo socavón que afectó la calzada de lado a lado, sin que se registraran personas lesionadas ni aisladas.

El episodio se produjo alrededor de las 20 horas del miércoles, en el sector comprendido entre Cume Hue y la Seccional Arrayanes, junto al lago Futalaufquen y el río Arrayanes, dentro del área protegida del parque nacional. La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Gobierno del Chubut lo comunicó oficialmente en el parte de estado de rutas a las 21.45 de ese mismo día, tras la interrupción dispuesta por la intendencia del Parque Nacional Los Alerces.

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Las primeras fotografías del lugar, conocidas con la llegada de la luz del jueves, permitieron dimensionar el alcance del daño: gran parte del ancho de la calzada quedó severamente destruida. En ese sector, al igual que en el trazado de la Ruta 71, el piso es de ripio, lo que agrava cualquier intervención ante condiciones climáticas adversas.

Eduardo Pérez atribuyó el deslizamiento en la Ruta 71 al agua que bajó de la cordillera hacia la calzada.

Eduardo Pérez, subsecretario de Protección Ciudadana de Chubut, explicó que el inconveniente fue producto de “la cantidad de agua que se deslizó de la cordillera hacia la ruta”. El funcionario señaló, en declaraciones a Canal 12, que la zona ya era considerada vulnerable por los efectos de un incendio ocurrido este año.

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Tras una recorrida nocturna junto con personal de Protección Ciudadana de Esquel, Pérez confirmó que la situación generó únicamente daños materiales sobre la calzada. “Se procedió a cortar el tránsito, interrumpir el tránsito de la Ruta 71”, afirmó el funcionario, quien precisó que desde la mañana del jueves personal de Vialidad Provincial —identificado como la Administración de Vialidad Provincial (AVP JZNO)— se encontraba en el lugar evaluando los daños y definiendo los trabajos necesarios para recuperar la transitabilidad.

La reparación, de acuerdo con las conversaciones mantenidas con Vialidad Provincial, podría demandar entre cinco días y una semana. No obstante, ese plazo es solo estimativo y depende en forma directa de las condiciones climáticas, un factor que complica el panorama de cara a los próximos días.

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Vialidad Provincial evalúa los daños en la Ruta 71 y estima que la reparación podría demorar entre cinco días y una semana, según el clima.

Y es que el tiempo no juega a favor. Casi toda la zona de la cordillera de Chubut —con excepción del sector más cercano a la provincia de Santa Cruz— se encontraba este jueves bajo alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por probabilidad de lluvias intensas. Para Trevelin, el pronóstico contempla lluvias y nevadas desde el jueves y hasta el domingo 30 de agosto, una proyección que podría extender considerablemente los tiempos de intervención.

Pérez aclaró que el corte no dejó a ningún poblador aislado, dado que la zona dispone de accesos alternativos a través de Cholila y por las portadas norte y centro del Parque Nacional Los Alerces. La medida alcanza a vehículos de cualquier tipo y se mantendrá mientras las autoridades evalúen las condiciones del sector afectado. Desde la intendencia del parque nacional solicitaron a quienes transiten en la zona que extremen las medidas de precaución y que, fundamentalmente, respeten el corte dispuesto sin intentar atravesar el área comprometida. Las autoridades y los equipos técnicos también reiteraron el pedido de respetar la señalización instalada en los puntos de control.

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En paralelo, otro episodio se registró ese mismo miércoles en la costa de Rada Tilly, donde se produjo un desplazamiento de piedras y tierra en la zona de Punta Norte. Pérez fue directo al respecto: “Nada grave, un desplazamiento de piedras y algo de tierra, pero sin daños”, indicó, y aclaró que el material se deslizó hacia el mar sin generar daños materiales de ningún tipo.