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Jacob Elordi confirma oficialmente su próxima película, que protagonizará junto a Scarlett Johansson bajo la dirección de Ari Aster: “Estoy muy emocionado”

El actor también confirmó que está preparando una adaptación de ‘Outer Dark’ de Cormac McCarthy junto al director húngaro László Nemes (’Son of Saul’)

Jacob Elordi en la premiere de 'La constelación del perro'. REUTERS/Corey Rudy
Jacob Elordi en la premiere de 'La constelación del perro'. REUTERS/Corey Rudy
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El conocido actor Jacob Elordi confirmó durante una entrevista en el marco del estreno de La constelación del perro que sus próximos trabajos en el cine ya tienen nombre y directores. El actor detalló que primero participará en lo nuevo de Ari Aster y luego en un proyecto dirigido por László Nemes, el celebrado autor húngaro. Al referirse a ambos proyectos, Elordi expresó su entusiasmo y anticipó la adaptación de la novela Outer Dark como uno de los retos más importantes de su carrera.

Durante la reciente promoción de La constelación del perro, Jacob Elordi confirmó oficialmente que será el protagonista masculino de la próxima película de Ari Aster, titulada provisionalmente Scapegoat, donde compartirá cartel con Scarlett Johansson, confirmada desde hace algunos meses para el proyecto. Además, el actor australiano reveló su participación en la adaptación de Outer Dark, la novela de Cormac McCarthy, bajo la dirección de László Nemes. Elordi afirmó: “Voy a hacer la próxima película de Ari Aster y luego voy a hacer esta película con László Nemes, que es el director de El hijo de Saul, que estoy muy emocionado. Vamos a hacer una adaptación de Outer Dark, la novela de Cormac McCarthy. Estoy muy emocionado”.

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La declaración de Elordi pone punto final a los rumores que circulaban en torno a su posible participación en el nuevo largometraje de Ari Aster para A24, estudio responsable de algunos de los títulos más influyentes del cine independiente reciente. La noticia adquiere relevancia por la presencia confirmada de Scarlett Johansson en el reparto principal de Scapegoat, junto con la firma autoral de Aster, conocido por títulos como Hereditary y Midsommar y quien se ha convertido en estos años en una de las voces más singulares de Hollywood.

Jacob Elordi en 'La constelación del perro', de Ridley Scott
Jacob Elordi en 'La constelación del perro', de Ridley Scott

El actor con el que todos quieren trabajar

La combinación de Johansson y Elordi genera altas expectativas en la industria, tanto por la trayectoria de ambos actores como por la identidad creativa de Ari Aster, quien ha mantenido en secreto la trama de Scapegoat. Aunque la sinopsis oficial no ha sido divulgada, diversas fuentes especulan sobre el enfoque del filme, que podría oscilar entre el thriller, la ciencia ficción y el drama más convencional. La producción ha mantenido un estricto hermetismo respecto al argumento de Scapegoat. Algunas versiones sugieren que la historia podría girar en torno a un médico que interviene quirúrgicamente a una celebridad de internet, mientras que otras apuntan a una posible trama de romance de ciencia ficción o a un drama clásico. Hasta el momento, ni Ari Aster ni A24 han confirmado detalles sobre el guion.

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Jacob Elordi atraviesa un periodo de consolidación artística y mediática. Su labor en La constelación del perro, que acaba de llegar a los cines, marca el inicio de una nueva etapa tras su paso por Euphoria, serie que finalizó recientemente con su tercera y última temporada. Recientemente Elordi también fue nominado al Oscar y al Globo de Oro por su interpretación en Frankenstein de Guillermo del Toro para Netflix y obtuvo una segunda nominación al Globo de Oro por la serie limitada The Narrow Road to the Deep North.

Durante el último año, Elordi participó en la adaptación cinematográfica de Cumbres borrascosas dirigida por Emerald Fennell, película que logró una recaudación superior a los 240 millones de dólares frente a un presupuesto de 80 millones. La constelación del perro, en la que ha podido trabajar con el gran director Ridley Scott, es su último proyecto hasta la fecha, en el cual da vida a un piloto en un mundo apocalíptico en el que la población se ha visto diezmada y solo unos pocos sobreviven. Después de curtirse con todo un gran cineasta como es el hombre detrás de Blade Runner o Gladiator, parece que Elordi está preparado más que de sobra para afrontar esos dos nuevos retos en el horizonte.

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