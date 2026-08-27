Comienza BADA, la feria de arte sin intermediarios con obras desde USD 100

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Desde hoy hasta el domingo 30 de agosto, el Pabellón Verde de La Rural reúne a más de 300 artistas en la 14° edición de feria BADA, que destaca por su modelo de venta directa y encuentro cara a cara entre artistas y público.

La fórmula que distingue a BADA desde su creación es la eliminación de intermediarios: cada espacio se convierte en el taller abierto del artista, permitiendo que los visitantes no solo adquieran obras originales, sino que interactúen con quienes las crearon, conozcan sus historias y se introduzcan en los procesos detrás de cada pieza. Esta experiencia personalizada de compra es la marca identitaria de la feria y explica su expansión tanto a nivel local como internacional.

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BADA se compromete con la democratización del arte al facilitar un espacio donde los artistas pueden ofrecer sus obras sin comisiones, mostrando una gran variedad de técnicas y precios. A esto se suma una propuesta accesible: en cada edición, todos los expositores presentan una serie de 10 obras originales en pequeño formato con un valor máximo de USD 100, reforzando la posibilidad de que nuevos compradores inicien su propia colección.

Desde hoy hasta el domingo 30 de agosto, el Pabellón Verde de La Rural reúne a más de 300 artistas

El crecimiento de BADA también se refleja en la diversidad de nacionalidades y disciplinas: este año, exponen artistas de Argentina, España, México, Rusia, Chile, Ecuador, Uruguay y Paraguay. Entre los nombres y especialidades confirmados figuran Bárbara Lanata y Paloma Montagne en fotografía; Oxana Lebedeva y Andrés Mornaghi en pintura; Alejandro Ábalo, Averni y Raquel Lagos en escultura; Ksusha Miloslavskii en collage; Humberto Juárez de la Cámara en joyería contemporánea; Fernanda Cohen en ilustración; Amalita Lociero y Lucía Ayerbe Rant en arte textil; Darío Fromer y Delfina Collazo en cerámica. La lista suma nuevas disciplinas incorporadas para este ciclo.

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La feria, que aspira a superar los 100 mil visitantes, no solo crece en cantidad y calidad de artistas. Suma aliados corporativos y culturales que amplifican la experiencia para el público, como una propuesta con la convocatoria artística “Sifonarte”, premiando a las mejores obras del certamen —con $14.000.000 en premios— y celebrando al sifón de soda como ícono cultural argentino.

Habrá una performance en vivo, con un artista creando una obra exclusivamente con bolígrafos, y se exhibirán productos dirigidos tanto a artistas como a aficionados, como degustaciones y activaciones sensoriales para quienes recorran la feria, a la vez que habrá un un espacio dedicado a los más pequeños con bastidores prediseñados por artistas como Milo Lockett.

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Todos los expositores presentan una serie de 10 obras originales en pequeño formato con un valor máximo de USD 100

La Secretaría de Cultura de la Nación patrocina el Concurso de Artistas Jóvenes, seleccionando a nueve ganadores para exponer en esta edición.

El impacto social también ocupa un lugar en la agenda de BADA. Proyecto Calle, iniciativa creada hace más de dos décadas que entrega cámaras descartables a personas en situación de vulnerabilidad, estará presente en la feria con la presentación de 20 participantes y sus fotografías urbanas. Esta organización ya ha distribuido más de 360 cámaras y ha convocado a más de 400 personas a lo largo de su historia.

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En el campo de la formación, se vuelve a desarrollar el programa de acompañamiento para artistas, a través del cual más de 100 estudiantes y egresados del Departamento de Arte y Curaduría asesorarán a los expositores sobre montaje y curaduría de sus obras.

La feria aspira a superar los 100 mil visitantes

En el plano internacional, BADA México ya tiene fecha para su 7ª edición: del 4 al 7 de febrero de 2027, en plena Semana del Arte de Ciudad de México. La última edición mexicana reunió a más de 200 artistas y 25.000 visitantes, señal de que el modelo directo de artista encuentra recepción en otros mercados de la región. Además, la convocatoria para participar en ese evento futuro ya está abierta, dando continuidad a una apuesta por la proyección global.

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El origen de BADA remonta al 2009, cuando Ana Spinetto implementó el modelo “directo de artista” con “Arte Sí – Supermercado de Arte”. En 2012, da forma a la feria bajo el nombre BADA en Pilar, con el objetivo de ampliar el público del arte contemporáneo en Argentina.

*BADA, del 27 al 30 de agosto en el Pabellón Verde, La Rural, Av. Sarmiento 2704. De 14:00 a 21:00. Entradas: $20.000. Solo en boletería, presentando certificación: Estudiantes y jubilados: $10.000; personas con discapacidad: ingresan sin cargo junto a un acompañante; menores de 12 años: sin cargo.

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