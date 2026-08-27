Crimen y Justicia

Cayó “La Gitana”, acusada de estafar a una peluquera que luego se suicidó: estaba prófuga en Salta y seguía haciendo “trabajos espirituales”

Marta Noemí Mitrovich tenía pedido de captura por estafar por 14 millones de pesos a Merlín Díaz Silva, quien terminó quitándose la vida

Una agente policial escolta a una mujer custodiada entre dos pancartas azules con el escudo de la Policía Federal Argentina
La estafadora fue detenida en Salta
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La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán a Marta Noemí Mitrovich, una líder de la comunidad gitana que permanecía prófuga y sobre quien pesaba un pedido de captura por los delitos de estafa e instigación al suicidio.

La causa se inició en enero de este año, cuando Merlín Díaz Silva, una peluquera de Lomas de Zamora, fue abordada por tres mujeres de la comunidad gitana que le ofrecieron realizar una supuesta “limpieza espiritual” para eliminar un presunto “maleficio económico”.

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Según la investigación, para llevar adelante el ritual las sospechosas le pidieron que entregara la totalidad de sus ahorros, una suma millonaria que le prometieron devolver una vez finalizado el supuesto trabajo. En total fueron 14 millones de pesos y joyas.

Sin embargo, el dinero nunca fue restituido. Con el paso de las semanas, la mujer comenzó a sospechar que había sido víctima de una estafa e intentó comunicarse con las acusadas.

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“Mari, ¿ya vienen? Por favor, no me hagas sufrir. Te di mi confianza, te di todo de mí. ¿Me mintieron?”, fue uno de los mensajes que la víctima les escribió por WhatsApp. Ante la falta de respuestas, advirtió: “Si no vienen, van a cargar con mi vida”.

Frente a esto, una de ellas respondió: “Me extraña que por tan poca cosa querés hacer eso. Es tu problema”. Y continuó: “No te pongas así, porque lo que está sabiendo Dios, te va a castigar si no sacás esas palabras de la boca. Yo te voy a llevar la plata, no seas pelotuda”.

Dos personas con rostros borrosos. Una viste sudadera naranja, la otra campera azul. Fondo blanco con escudo de Policía Federal Argentina y tabla de altura
Los dos familiares de la gitana estafadora que fueron detenidos por encubrimiento

En ese contexto, Silva dejó una carta en la que aportó datos y pidió que se investigara a las responsables del engaño. Finalmente, tomó la decisión de quitarse la vida.

Por el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°19 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Ignacio Gabriel Torrigino, quien delegó en la División Búsqueda de Prófugos de la PFA las tareas destinadas a localizar y detener a Mitrovich, que ya había sido identificada como una de las sospechosas.

La investigación expuso la modalidad utilizada por las acusadas: convencían a sus víctimas de que estaban bajo un maleficio y les pedían importantes sumas de dinero para realizar supuestos “trabajos espirituales”. El avance de las averiguaciones permitió, además, detectar la existencia de otras presuntas damnificadas.

En mayo, la búsqueda de Mitrovich sumó un episodio insólito. Pese a que tenía un pedido de captura vigente, se presentó en una oficina del RENAPER para tramitar un nuevo DNI y no fue detenida porque el sistema no arrojó una alerta en tiempo real. El organismo explicó posteriormente que la notificación judicial ingresó después de que la mujer se había retirado del lugar.

Era buscada por una millonaria estafa que derivó en un suicidio, tramitó un nuevo DNI y desapareció

En julio, a partir de tareas de campo y del análisis de la información reunida durante la pesquisa, la Policía Federal detuvo en Temperley a dos hombres familiares de la prófuga, quienes habrían actuado como encubridores al facilitar tanto su desplazamiento como su posterior ocultamiento de las autoridades judiciales.

Luego de esas detenciones, los investigadores continuaron con el procesamiento de la información vinculada a un teléfono celular que presuntamente utilizaba Mitrovich. El análisis de distintas redes sociales y de los impactos de antena permitió establecer que la mujer se encontraría en San Ramón de la Nueva Orán, en Salta.

Según informó la PFA, allí continuaba realizando sus “trabajos espirituales” para quitar supuestos maleficios.

Una agente policial con uniforme azul y chaleco permanece junto a una mujer vestida de negro, ambas con los rostros difuminados
"La Gitana" quedó a disposición de la Justicia

Con esa información, la División Búsqueda de Prófugos solicitó la colaboración de la División Antidrogas San Ramón de la Nueva Orán para localizarla. Los investigadores lograron identificar un domicilio en el que sospechaban que se encontraba la mujer.

Con la autorización del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Orán, a cargo del juez Gustavo Ramiro Morizzio, los efectivos irrumpieron en la finca y detuvieron a Mitrovich.

La acusada quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Laura Verónica Ninni.

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