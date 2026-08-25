China condenó a un artista a 3 años de prisión por esculturas que hizo antes de que existiera la ley que lo incrimina: apeló la sentencia

Los "Gao Brothers" junto a una escultura que representa a un Mao con formas femeninas en postura de alumbramiento (Crédito: EFE/ Paloma Almoguera)

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China sentenció este martes al artista Gao Zhen, autor de esculturas irreverentes que satirizan al exlíder Mao Zedong, a tres años de prisión por atentar contra “el honor de héroes” nacionales, informó una organización de derechos humanos.

Zhen, de 70 años, y su hermano menor Gao Qiang, se hicieron famosos a inicios de los años 2000 por su arte que aborda temas políticos sensibles como la llamada “Revolución Cultural”, las protestas de la Plaza de Tiananmen y el legado de Mao, quien gobernó China desde 1949 hasta su muerte en 1976. Entre sus creaciones hay una escultura del líder comunista de rodillas titulada La culpabilidad de Mao, y otra llamada La ejecución de Cristo, en la que varias estatuas de bronce de Mao apuntan fusiles a un Jesús.

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Gao Zhen, quien se radicó en Estados Unidos en 2022, fue detenido en su estudio en las afueras de Pekín durante una visita a China en agosto de 2024. El artista fue imputado en junio del año pasado por cargos de “atentar contra la reputación y el honor de héroes y mártires”, dijo a la ONG Chinese Human Rights Defenders (CHRD).

La CHRD dijo que Gao Zhen fue sentenciado a tres años de prisión en la corte de la ciudad de Sanhe, en la provincia norteña de Hebei. Se trata de la pena máxima para ese delito. Al parecer, las autoridades aplicaron retroactivamente una ley de 2021 para incluir obras que datan de 2005 a 2009. La “decisión de condenar a Gao Zhen y sentenciarlo al máximo de tres años de prisión bajo esta infracción ilustra la voluntad de las autoridades de disuadir a otros de toda expresión artística independiente”, declaró Sarah Brooks, directora de Amnistía Internacional para China.

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Escultura de acero del busto de Lenin, realizada por los hermanos Gao (Zhen y Qiang), en Los Ángeles, EE.UU. (EFE/MICHAEL NELSON)

“Ningún artista debe enfrentar una sanción penal por crear una obra que desafía la narrativa oficial o promueve una reflexión crítica de la historia”, agregó Brooks en un comunicado. Según Amnistía, Gao Zhen deberá completar su pena en agosto de 2027, aunque el artista decidió apelar la sentencia de prisión y la condena.

Quién es Gao Zhen, el artista chino que desafió el legado de Mao con sus esculturas

Gao Zhen (高兟), nacido en 1956 en Jinan, provincia de Shandong, se formó en la Academia de Bellas Artes de esa región antes de trasladarse a Pekín en 2002 junto a su hermano Gao Qiang. Su obra, que abarca escultura, pintura, fotografía y performance, está atravesada por una herida familiar: en 1968, durante la Revolución Cultural, su padre fue arrestado como “enemigo de clase” y murió bajo custodia. Esa experiencia marcó de forma permanente su mirada crítica sobre el poder y la historia oficial china. Sus trabajos integran las colecciones del Centro Pompidou de París y la Galería Saatchi de Londres.

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A diferencia de muchos de sus contemporáneos que moderaron su discurso tras la represión de Tiananmen en 1989, Gao Zhen mantuvo una postura sin concesiones frente al régimen. Su fe cristiana, que describe como estrictamente personal y alejada de cualquier congregación, también permea parte de su producción. Dentro del dúo que conformó con su hermano, fue la figura más expuesta públicamente, lo que lo convirtió en blanco de las autoridades. La serie Señorita Mao —que caricaturiza al líder comunista con rasgos femeninos y nariz de Pinocho— figura entre las obras que motivaron los cargos en su contra.

Con información de: AFP