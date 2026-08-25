Cultura
Agregar Infobae enGoogle

China condenó a un artista a 3 años de prisión por esculturas que hizo antes de que existiera la ley que lo incrimina: apeló la sentencia

Un tribunal dictó el máximo castigo contra Gao Zhen, disidente acusado de “atentar contra la reputación y el honor de héroes y mártires” por piezas satíricas sobre el legado del régimen

Gao Brothers
Los "Gao Brothers" junto a una escultura que representa a un Mao con formas femeninas en postura de alumbramiento (Crédito: EFE/ Paloma Almoguera)
Guardar

China sentenció este martes al artista Gao Zhen, autor de esculturas irreverentes que satirizan al exlíder Mao Zedong, a tres años de prisión por atentar contra “el honor de héroes” nacionales, informó una organización de derechos humanos.

Zhen, de 70 años, y su hermano menor Gao Qiang, se hicieron famosos a inicios de los años 2000 por su arte que aborda temas políticos sensibles como la llamada “Revolución Cultural”, las protestas de la Plaza de Tiananmen y el legado de Mao, quien gobernó China desde 1949 hasta su muerte en 1976. Entre sus creaciones hay una escultura del líder comunista de rodillas titulada La culpabilidad de Mao, y otra llamada La ejecución de Cristo, en la que varias estatuas de bronce de Mao apuntan fusiles a un Jesús.

PUBLICIDAD

Gao Zhen, quien se radicó en Estados Unidos en 2022, fue detenido en su estudio en las afueras de Pekín durante una visita a China en agosto de 2024. El artista fue imputado en junio del año pasado por cargos de “atentar contra la reputación y el honor de héroes y mártires”, dijo a la ONG Chinese Human Rights Defenders (CHRD).

La CHRD dijo que Gao Zhen fue sentenciado a tres años de prisión en la corte de la ciudad de Sanhe, en la provincia norteña de Hebei. Se trata de la pena máxima para ese delito. Al parecer, las autoridades aplicaron retroactivamente una ley de 2021 para incluir obras que datan de 2005 a 2009. La “decisión de condenar a Gao Zhen y sentenciarlo al máximo de tres años de prisión bajo esta infracción ilustra la voluntad de las autoridades de disuadir a otros de toda expresión artística independiente”, declaró Sarah Brooks, directora de Amnistía Internacional para China.

PUBLICIDAD

Escultura de acero del busto de Lenin, realizada por los hermanos Gao (Zhen y Qiang), en Los Ángeles, EE.UU. (EFE/MICHAEL NELSON)
Escultura de acero del busto de Lenin, realizada por los hermanos Gao (Zhen y Qiang), en Los Ángeles, EE.UU. (EFE/MICHAEL NELSON)

“Ningún artista debe enfrentar una sanción penal por crear una obra que desafía la narrativa oficial o promueve una reflexión crítica de la historia”, agregó Brooks en un comunicado. Según Amnistía, Gao Zhen deberá completar su pena en agosto de 2027, aunque el artista decidió apelar la sentencia de prisión y la condena.

Quién es Gao Zhen, el artista chino que desafió el legado de Mao con sus esculturas

Gao Zhen (高兟), nacido en 1956 en Jinan, provincia de Shandong, se formó en la Academia de Bellas Artes de esa región antes de trasladarse a Pekín en 2002 junto a su hermano Gao Qiang. Su obra, que abarca escultura, pintura, fotografía y performance, está atravesada por una herida familiar: en 1968, durante la Revolución Cultural, su padre fue arrestado como “enemigo de clase” y murió bajo custodia. Esa experiencia marcó de forma permanente su mirada crítica sobre el poder y la historia oficial china. Sus trabajos integran las colecciones del Centro Pompidou de París y la Galería Saatchi de Londres.

A diferencia de muchos de sus contemporáneos que moderaron su discurso tras la represión de Tiananmen en 1989, Gao Zhen mantuvo una postura sin concesiones frente al régimen. Su fe cristiana, que describe como estrictamente personal y alejada de cualquier congregación, también permea parte de su producción. Dentro del dúo que conformó con su hermano, fue la figura más expuesta públicamente, lo que lo convirtió en blanco de las autoridades. La serie Señorita Mao —que caricaturiza al líder comunista con rasgos femeninos y nariz de Pinocho— figura entre las obras que motivaron los cargos en su contra.

Con información de: AFP

Temas Relacionados

ChinaPartido Comunista ChinoGao ZhenArte contemporáneoUltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

50 años después de una grabación histórica, Jairo volvió a cantar los poemas de Borges ante un Auditorio Nacional colmado

El cierre de las Jornadas en homenaje al escritor reunió al intérprete con la Orquesta Nacional de Música Argentina y el Coro Polifónico Nacional, para recrear en vivo el álbum publicado en 1977

50 años después de una grabación histórica, Jairo volvió a cantar los poemas de Borges ante un Auditorio Nacional colmado

Murió el artista palestino Sliman Mansour, pintor y escultor con obra en el Museo Británico y el Guggenheim de Abu Dhabi

Su familia anunció el fallecimiento a través de Instagram: “Se ha escrito el capítulo final”, publicaron en su propio perfil. Tenía 79 años y vivía en Jerusalén

Murió el artista palestino Sliman Mansour, pintor y escultor con obra en el Museo Británico y el Guggenheim de Abu Dhabi

Brad Pitt regresará a San Sebastián para presentar la última película de David Ayer

El actor estadounidense presentará en septiembre la nueva cinta de David Ayer, un thriller ambientado en Alaska que completa la programación de la Sección Oficial fuera de concurso del certamen

Brad Pitt regresará a San Sebastián para presentar la última película de David Ayer

Louis Althusser, filósofo francés: “Una de las peores formas de ceguera política consiste en tomar los propios deseos por realidades”

A fines de los años setenta, el gran renovador del marxismo estructuralista lanzó una advertencia desesperada contra el dogmatismo y el autoengaño de las militancias. En tiempos de algoritmos, sesgos de confirmación y burbujas digitales, su diagnóstico adquiere una vigencia escalofriante

Louis Althusser, filósofo francés: “Una de las peores formas de ceguera política consiste en tomar los propios deseos por realidades”

Tips de ortografía: colección de preotoño, mejor que colección pre-fall

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Tips de ortografía: colección de preotoño, mejor que colección pre-fall

DEPORTES

“Max vs 100″: el alocado desafío que afrontará Verstappen en una carrera de Karting

“Max vs 100″: el alocado desafío que afrontará Verstappen en una carrera de Karting

El US Open 2026 ya está en marcha: qué es importante saber para asistir a los eventos del Grand Slam de tenis

El alarmante informe que sacude a la NFL: uno de cada cuatro ex jugadores tuvo una enfermedad cerebral

Crece la controversia por la sanción contra Colapinto en la F1: la reconstrucción de la maniobra que abre el debate sobre la penalización

Quién es Tito Petruzzella, el argentino que buscará ganar un contrato en UFC: qué necesita para ingresar a la máxima compañía de MMA del mundo

TELESHOW

Maxi López se subió a la tendencia viral de farmear aura con un insólito detalle: “A mi estilo”

Maxi López se subió a la tendencia viral de farmear aura con un insólito detalle: “A mi estilo”

El orgullo de Floppy Tesouro por el paso que dio su hija Moorea: “Es emocionante verte brillar”

Santiago del Moro habló de su continuidad en Telefe y del futuro de Gran Hermano

El refugio elegido por Liz Solari y Máximo Mazzocco para reconectar cuerpo y mente en el Caribe

Palito Ortega reveló el trabajo más extraño que tuvo y sorprendió a Mario Pergolini: “Hacía un poco de todo“

INFOBAE AMÉRICA

De escuelas públicas a la universidad: el modelo de Integración que busca transformar el futuro de la juventud salvadoreña

De escuelas públicas a la universidad: el modelo de Integración que busca transformar el futuro de la juventud salvadoreña

Putin decretó que permite al Kremlin tomar el control de infraestructura crítica dañada por ataques ucranianos

El 66 % de Cuba quedará sin electricidad durante el horario pico de este martes

Panamá revisa su ley de adopciones para cerrar vacíos que prolongan los trámites

Anuncian nuevo cierre del puente del Anillo Periférico en ciudad de Guatemala para evaluar si requiere refuerzo o rehabilitación