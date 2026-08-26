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La gran noche de Allegra Cubero junto a Nicole Neumann: su debut en un desfile de alta costura

La modelo compartió el especial momento de su hija, quien sorprendió en la pasarela y vivió su primera experiencia en un evento benéfico de moda de autor

En medio del evento benéfico, Nicole Neumann tuvo la oportunidad de ver a su segunda hija con Fabián Cubero, Allegra, desplegar su talento como modelo (Instagram)

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La moda forma parte del ADN de Nicole Neumann, y en los últimos tiempos ese legado comenzó a brillar con luz propia en la vida de sus hijas. En la noche del martes, la modelo y conductora asistió a una gala benéfica que combinó solidaridad y alta costura, pero el verdadero foco del evento estuvo puesto en Allegra Cubero, una de las hijas que Nicole tuvo junto a Fabián Cubero. La joven sorprendió a todos al desfilar por primera vez en una pasarela de haute couture.

El evento se desarrolló en el marco de una gala solidaria organizada por la Fundación Paolini, una cita donde la ayuda social y la moda de autor se dieron la mano en un entorno exclusivo. Madre e hija eligieron para la ocasión diseños de Laurencio Adot, uno de los nombres más codiciados de la alta costura argentina. Juntas, acapararon todas las miradas y se convirtieron en el centro de atención de la velada. Nicole, orgullosa, compartió una foto abrazada a Allegra y escribió: “Noche de gala y solidaridad. Y el primer Haite couture de @cubero.allegra”.

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Para la gran noche, Nicole optó por un vestido largo verde, de corte strapless, con detalles entrelazados y apliques brillantes que resaltaban su figura. Allegra, en tanto, eligió un vestido celeste de falda amplia con volados y un gran lazo en la cintura, que le aportó un aire de cuento de hadas moderno. Ambas lucieron el cabello suelto con ondas definidas y posaron juntas, transmitiendo una imagen de complicidad, elegancia y coordinación perfecta.

Nicole Neumann acompañó a Allegra en su debut de alta costura en una gala solidaria
El orgullo de Nicole Neumann por el primer desfiel de alta costura de Allegra (Instagram)

Minutos antes del desfile, Nicole pudo registrar con su celular los preparativos de Allegra. La adolescente, además del look elegido para la noche, sumó dos hebillas laterales a su peinado, logrando una apariencia de laureles que también llevaron otras modelos en el evento. Las imágenes de la previa circularon rápidamente por redes sociales, sumando elogios a la joven debutante.

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El broche de oro llegó cuando Allegra posó junto al diseñador estrella de la noche, Laurencio Adot, caminando juntos por la pasarela detrás de otras figuras destacadas como Elina Costantini, fundadora de la Semana de la Alta Costura Argentina, y Barbie Simons, quienes acompañaron al diseñador Thiago Pinheiros. El momento marcó un hito en la incipiente carrera de la hija de Nicole, que no solo compartió la experiencia con su madre, sino que también fue reconocida y celebrada por referentes del mundo fashionista.

Este debut de Allegra Cubero en la alta costura viene a coronar un camino que Nicole acompaña de cerca desde hace tiempo. Ya en agosto de 2025, la modelo había celebrado los primeros pasos de su hija en el modelaje, cuando la acompañó en una colorida producción de fotos que marcó el inicio formal de su carrera. Desde entonces, Allegra ha participado en distintas sesiones juveniles donde explora el universo adolescente y se prueba en pasarelas con estilismos pensados para todas las edades. Sin embargo, esta gala solidaria fue especial: madre e hija compartieron el mismo evento, desdibujando cualquier barrera generacional y mostrando que la pasión por la moda atraviesa el linaje.

Nicole Neumann acompañó a Allegra en su debut de alta costura en una gala solidaria
La modelo y su hija eligieron diseños originales para deslumbrar en una gala que combinó la moda y la solidaridad (RSFotos)

Neumann, con décadas de experiencia en el rubro, sigue marcando tendencia tanto en las pasarelas como en el universo digital. Más de dos millones de seguidores la acompañan en cada uno de sus gestos, atentos a los consejos de estilo y a las producciones que comparte con naturalidad. Su figura, asociada a la frescura y a un aire bohemio, ha trascendido épocas y sigue vigente en la escena local.

El contraste y el diálogo entre el estilo de Nicole y el de Allegra se volvieron evidentes en la gala. Mientras la madre apostó, fiel a su esencia, por una silueta suelta y detalles que evocan su costado bohemio, la hija encarnó la vitalidad del presente, con cortes cómodos, originalidad y un toque de atrevimiento juvenil que transforma el acto de vestirse en un juego. Así, la diferencia de estilos no solo genera contraste, sino que potencia el vínculo y el aprendizaje mutuo.

Nicole Neumann acompañó a Allegra en su debut de alta costura en una gala solidaria
Nicole Neumann y su hija Allegra junto a los diseñadores Thiago Pinheiros y Laurencio Adot (RSFotos)

La gala solidaria fue mucho más que una noche de moda y beneficencia. Funcionó como un escenario donde Nicole Neumann pudo ver a su hija Allegra brillar por primera vez en el universo de la alta costura, acompañándola en cada paso y celebrando el inicio de una nueva etapa. El mensaje fue claro: la moda es una forma de expresión, de conexión y de herencia, y en la familia Neumann-Cubero ese legado ya se proyecta hacia el futuro.

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