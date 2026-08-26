Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: el músico se quedó dormido y el tribunal le llamó la atención

La cuarta audiencia del juicio a “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz incluirá hoy un elemento adicional, más allá de la declaración de los cuatro testigos citados. Según pudo saber Infobae, la nueva defensa del músico tiene previsto presentar trece planteos técnicos ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.
Si bien algunos podrían ser desestimados —como la solicitud de juicio por jurados—, uno de los ejes principales de la estrategia se centrará en el estado de salud mental de Álvarez y en su capacidad para comprender el desarrollo del proceso.
Una vez más, la defensa pidió suspender el juicio
Baños continuó con una serie de planteos y volvió sobre el eje central de la estrategia de la nueva defensa: pidió suspender el juicio hasta que cese la presunta incapacidad de Álvarez para afrontar el proceso. También reclamó al TOC N°29 que analice el informe médico presentado este miércoles. “No estamos pidiendo una simple concesión, sino un juicio válido”, sostuvo el abogado.
Hacia el final de su exposición, Baños volvió sobre el reclamo para que el caso sea juzgado por un jurado popular y se dirigió directamente a los integrantes del tribunal. “Con perdón de vuestras excelencias, y me dirijo con todo respeto al tribunal: más temprano o más tarde saben que el juicio por jurados se va a imponer en CABA, como se está imponiendo en todo el país. En ustedes está ser los magistrados que cumplan con esta gravísima deuda constitucional o pasar al anonimato de la mayoría que fomentó la vulneración de este mandato constitucional”, cerró.
Cuarto planteo: la defensa cuestionó dos declaraciones testimoniales
El cuarto planteo de Baños apuntó contra las condiciones en las que se produjo parte de la prueba testimonial durante las tres audiencias anteriores. El abogado hizo especial hincapié en las declaraciones de Agustina Inbernoz y C.U.S. y pidió que ambos vuelvan a comparecer ante el tribunal.
Respecto de Inbernoz, Baños cuestionó que durante buena parte de su declaración no se hubiera transmitido su imagen, pese a que compareció de manera remota. “Advertimos que no se habría reflejado la imagen mientras se producía la declaración. Esto implica una imposibilidad real de confrontar esa declaración con la realidad”, sostuvo.
También señaló que la testigo manifestó en distintas oportunidades no recordar aspectos sustanciales y consideró que sus dichos no pudieron ser sometidos adecuadamente al interrogatorio de la defensa. “Nadie podía verla hasta que en un momento se prendió la cámara”, afirmó.
Baños remarcó además que la declaración se extendió durante aproximadamente una hora y media y que, mientras las partes pudieron seguirla, Álvarez permaneció en una sala separada y no pudo presenciarla.
La defensa pidió, por esos motivos, la nulidad de lo actuado y que Invernoz vuelva a declarar. También solicitó una nueva convocatoria de C.U.S., el amigo de Cristian Díaz que presenció el crimen, con el objetivo de **confrontarlo con declaraciones anteriores.
Mientras Baños continuaba con su exposición, el mánager del músico, Santiago Ríos, y su hermana le acercaron un café que fueron a comprarle.
Tercer pedido de nulidad: la capacidad actual de Álvarez
El tercer planteo de Baños se centró directamente en el estado actual de “Pity” Álvarez y su capacidad para continuar afrontando el juicio. Según sostuvo, las filmaciones de las audiencias anteriores muestran una “multiplicidad de episodios de desconexión” que, para la defensa, permiten advertir una probabilidad “altísima” de que exista una incapacidad sobreviniente.
“Está permanentemente desconectado de lo que sucede en esta sala de audiencias”, afirmó el abogado.
Baños también cuestionó uno de los argumentos utilizados anteriormente para sostener que el músico estaba en condiciones de afrontar el proceso: su actividad artística. “Consideramos que tocar en un recital no equivale ni por asomo a tener competencia para afrontar un juicio de estas características. Son capacidades totalmente diferentes”, planteó.
A partir de esas circunstancias, la defensa pidió suspender el debate y realizar una evaluación neuropsicológica que determine cuál es actualmente la denominada “reserva cognitiva” de Álvarez. “Lo que estamos requiriendo es que se valore si Álvarez tiene la capacidad hoy para sostener esta audiencia”, explicó Baños.
El abogado insistió en que el pedido “no es un capricho ni una maniobra dilatoria ni reeditar cuestiones ya resueltas”, sino que, según su postura, se trata de una diligencia necesaria para garantizar los derechos del acusado.
En ese punto, Baños recordó una frase pronunciada anteriormente por el presidente del tribunal acerca de que los jueces no son médicos y no pueden determinar si Álvarez se duerme o simula hacerlo. Entonces reveló que la defensa acababa de presentar el informe elaborado por el psiquiatra Rafael Herrera Milano, quien se encontraba en la puerta del tribunal y, según ofreció, podía declarar este mismo miércoles.
“En la puerta del tribunal está un médico que puede explicarlo. Sería imprescindible y muy serio escucharlo”, sostuvo. Y agregó: “Es importante que se lea este informe que acabamos de presentar porque es la explicación científica y médica de por qué el señor Álvarez se duerme en las audiencias”.
Durante la exposición, Gustavo Goerner le pidió a Baños que bajara el tono de voz: “Lo estamos escuchando, no necesita gritar”. Mientras tanto, Sebastián Queijeiro cambió de lugar y se sentó junto a Álvarez para asistirlo, luego de que minutos antes el músico se hubiera quedado dormido y comenzara a roncar durante la audiencia.
La defensa pidió suspender el juicio hasta que se expida Casación
Baños continuó su exposición con un segundo planteo de nulidad, esta vez vinculado con el trámite del expediente y con un recurso que había presentado la defensa anterior sobre la capacidad de Álvarez para afrontar el proceso.
Según explicó, ese recurso fue denegado y posteriormente se presentó una queja ante la Cámara de Casación, que todavía debe pronunciarse. Para el abogado, continuar con el debate antes de que exista una decisión implica el riesgo de que todo lo actuado deba ser anulado posteriormente si el tribunal superior hace lugar al planteo.
“Sería un verdadero absurdo hacer el juicio antes para ver si después Casación dice si se podía o no”, sostuvo Baños, quien consideró que avanzar de esa manera “va contra todas las reglas de la lógica y el sentido común”.
Por ese motivo, la nueva defensa pidió la nulidad de lo actuado y la suspensión del proceso hasta que Casación se expida sobre el planteo formulado por la defensa anterior.
“Pity” permanece en la sala
Tras el llamado de atención, el músico se reincorporó en su asiento, tomó agua y se llevó una pastilla a la boca. Luego permaneció en la sala mientras continuaba la exposición de su defensa.
El tribunal advirtió por el estado de Álvarez
Mientras Baños desarrollaba los planteos de la nueva defensa, Pity permanecía recostado contra la pared y comenzó a roncar. La situación fue advertida por el presidente tribunal, que interrumpió la exposición del abogado.
“Yo ya lo he dicho en audiencias anteriores: si no puede estar en condiciones adecuadas, lo invito a que se retire y quede representado por sus defensores”, señaló el presidente del TOC N°29.
Y advirtió: “No vamos a continuar en estas condiciones”.
La escena se produjo, precisamente, mientras la nueva defensa cuestionaba la capacidad del músico para afrontar el proceso. Y sostenía que el debate no debería haber comenzado sin acreditar con certeza que se encontraba en condiciones de hacerlo.
Comenzó la cuarta audiencia
A las 11.20 comenzó la cuarta audiencia del juicio contra “Pity” Álvarez. El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 anunció los testigos previstos para la jornada y, antes de avanzar, consultó a la defensa por la llegada tardía del músico, ya que el inicio estaba previsto para las 10.30.
Javier Baños explicó que Álvarez contaba con autorización para no concurrir. Sin embargo, ante el reciente cambio de abogados, el tribunal decidió esperarlo. El presidente del TOC pidió a la defensa que en las próximas jornadas “intentaran llegar a horario para evitar demoras en el debate”.
Luego, Baños pidió la palabra y comenzó a desarrollar los planteos de la nueva defensa. Mientras hablaba, Pity permanecía recostado en su silla con la cabeza contra la pared, los ojos cerrados y la boca abierta, como entredormido.
“Pity está siendo sometido a un proceso para el cual entendemos que no tiene la capacidad suficiente”, sostuvo el abogado. Aclaró que la presencia del músico en la audiencia no implica consentir ni convalidar los actos anteriores.
Baños avanzó entonces sobre otro de los cuestionamientos que había anticipado la defensa: el juicio por jurados.
“Más allá del respeto que sentimos por la magistratura y por este excelentísimo tribunal, consideramos que Cristian nunca debería haber comenzado este debate hasta acreditar con certeza si estaba en condiciones y no creemos que ustedes sean los jueces naturales para hacerlo”, planteó.
Llegó “Pity” al tribunal
El músico arribó al palacio judicial en compañía de su hermana y su otro abogado, Sebastián Queijeiro.
Los fans de siempre
Con Johana a la cabeza, la fanática que acompañó al músico desde la primera audiencia, un grupo de seguidores volvió a acercarse este miércoles hasta la puerta del tribunal. Como hicieron otras veces, llegaron con banderas para expresar su apoyo a “Pity” Álvarez, mientras aguardaban su llegada.
La presencia de los fans se produjo horas después de que el músico hiciera un anuncio a través de sus redes sociales: “Gracias a todos los que me vienen a hacer la segunda ahí al tribunal. Y por ese motivo tuvimos que suspender muchas fechas, como Tucumán, Neuquén, Potrero de los Funes, Corrientes, Salta. Teníamos todo para fin de año cubierto. Las tuvimos que suspender y es un bajón”.
Luego, el músico adelantó que está grabando canciones nuevas y, en el cierre del envío, mostró un fragmento de dicho material. Y agradeció el acompañamiento y el apoyo que recibe de sus seguidores.
“Pity” Álvarez no llega y la audiencia se demora
La cuarta audiencia del juicio todavía no comenzó. En la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 ya se encuentran Javier Baños, uno de los nuevos abogados de “Pity” Álvarez, y el médico psiquiatra y especialista en Medicina Legal Rafael Herrera Milano. Por la querella llegaron Fabián Améndola y Alejandro Díaz. El músico, en tanto, está demorado, según confirmaron desde su entorno a Infobae.
En diálogo con este medio, Herrera Milano confirmó que llegó al tribunal con un informe de 31 páginas elaborado a partir de los estudios médicos de Álvarez que constan en el expediente, que la defensa pretende presentar ante los jueces. Según adelantó el especialista, el análisis le permite sostener con un “alto grado de probabilidad de certeza” cuál es el estado de salud del músico y que no se encontraría en condiciones de afrontar el debate.