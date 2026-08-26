Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: el músico se quedó dormido y el tribunal le llamó la atención

Hacia el final de su exposición, Baños volvió sobre el reclamo para que el caso sea juzgado por un jurado popular y se dirigió directamente a los integrantes del tribunal. “ Con perdón de vuestras excelencias, y me dirijo con todo respeto al tribunal: más temprano o más tarde saben que el juicio por jurados se va a imponer en CABA, como se está imponiendo en todo el país. En ustedes está ser los magistrados que cumplan con esta gravísima deuda constitucional o pasar al anonimato de la mayoría que fomentó la vulneración de este mandato constitucional ”, cerró.

Baños continuó con una serie de planteos y volvió sobre el eje central de la estrategia de la nueva defensa: pidió suspender el juicio hasta que cese la presunta incapacidad de Álvarez para afrontar el proceso. También reclamó al TOC N°29 que analice el informe médico presentado este miércoles. “No estamos pidiendo una simple concesión, sino un juicio válido ”, sostuvo el abogado.

Mientras Baños continuaba con su exposición, el mánager del músico, Santiago Ríos, y su hermana le acercaron un café que fueron a comprarle .

La defensa pidió, por esos motivos, la nulidad de lo actuado y que Invernoz vuelva a declarar. También solicitó una nueva convocatoria de C.U.S., el amigo de Cristian Díaz que presenció el crimen, con el objetivo de **confrontarlo con declaraciones anteriores .

Baños remarcó además que la declaración se extendió durante aproximadamente una hora y media y que, mientras las partes pudieron seguirla, Álvarez permaneció en una sala separada y no pudo presenciarla .

También señaló que la testigo manifestó en distintas oportunidades no recordar aspectos sustanciales y consideró que sus dichos no pudieron ser sometidos adecuadamente al interrogatorio de la defensa. “ Nadie podía verla hasta que en un momento se prendió la cámara ”, afirmó.

Respecto de Inbernoz, Baños cuestionó que durante buena parte de su declaración no se hubiera transmitido su imagen, pese a que compareció de manera remota. “Advertimos que no se habría reflejado la imagen mientras se producía la declaración. Esto implica una imposibilidad real de confrontar esa declaración con la realidad ”, sostuvo.

El cuarto planteo de Baños apuntó contra las condiciones en las que se produjo parte de la prueba testimonial durante las tres audiencias anteriores. El abogado hizo especial hincapié en las declaraciones de Agustina Inbernoz y C.U.S. y pidió que ambos vuelvan a comparecer ante el tribunal.

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Tercer pedido de nulidad: la capacidad actual de Álvarez

El tercer planteo de Baños se centró directamente en el estado actual de “Pity” Álvarez y su capacidad para continuar afrontando el juicio. Según sostuvo, las filmaciones de las audiencias anteriores muestran una “multiplicidad de episodios de desconexión” que, para la defensa, permiten advertir una probabilidad “altísima” de que exista una incapacidad sobreviniente.

“Está permanentemente desconectado de lo que sucede en esta sala de audiencias”, afirmó el abogado.

Baños también cuestionó uno de los argumentos utilizados anteriormente para sostener que el músico estaba en condiciones de afrontar el proceso: su actividad artística. “Consideramos que tocar en un recital no equivale ni por asomo a tener competencia para afrontar un juicio de estas características. Son capacidades totalmente diferentes”, planteó.

A partir de esas circunstancias, la defensa pidió suspender el debate y realizar una evaluación neuropsicológica que determine cuál es actualmente la denominada “reserva cognitiva” de Álvarez. “Lo que estamos requiriendo es que se valore si Álvarez tiene la capacidad hoy para sostener esta audiencia”, explicó Baños.

El abogado insistió en que el pedido “no es un capricho ni una maniobra dilatoria ni reeditar cuestiones ya resueltas”, sino que, según su postura, se trata de una diligencia necesaria para garantizar los derechos del acusado.

En ese punto, Baños recordó una frase pronunciada anteriormente por el presidente del tribunal acerca de que los jueces no son médicos y no pueden determinar si Álvarez se duerme o simula hacerlo. Entonces reveló que la defensa acababa de presentar el informe elaborado por el psiquiatra Rafael Herrera Milano, quien se encontraba en la puerta del tribunal y, según ofreció, podía declarar este mismo miércoles.

“En la puerta del tribunal está un médico que puede explicarlo. Sería imprescindible y muy serio escucharlo”, sostuvo. Y agregó: “Es importante que se lea este informe que acabamos de presentar porque es la explicación científica y médica de por qué el señor Álvarez se duerme en las audiencias”.