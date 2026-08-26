Costa Rica

Costa Rica: autoridades alertan sobre menores reclutados para el sicariato por bandas criminales en Cartago

El repunte de la violencia en la provincia coincide con la detención de dos adolescentes de 16 y 17 años y con la advertencia oficial sobre su captación para actividades de sicariato

Seis homicidios en tres días en Cartago encendieron la preocupación por la violencia y el crimen organizado. (Cortesía: Semanario Universidad)
Seis homicidios en tres días en Cartago encendieron la preocupación por la violencia y el crimen organizado. (Cortesía: Semanario Universidad)
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Seis homicidios ocurridos en un periodo de tres días en la provincia de Cartago han generado preocupación entre las autoridades y la comunidad local.

Este aumento en los hechos violentos coincide con la advertencia del ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, sobre el reclutamiento de menores de edad por parte de estructuras de crimen organizado para actividades de sicariato.

La alerta de Campos surgió tras la detención de dos adolescentes, de 16 y 17 años, en la vivienda donde estaba atrincherado un hombre apellidado Quesada Ramírez. El operativo, que derivó en un enfrentamiento armado y dejó herido a un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), puso de nuevo en evidencia la preocupación oficial por la participación de menores en delitos graves. De acuerdo con el OIJ, el sospechoso está vinculado a crímenes recientes en la provincia.

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Entre enero y agosto de este año, la Fiscalía Adjunta de Cartago registró 28 causas por amenazas personales, 14 por amenazas agravadas, seis por agresión con armas y dos por lesiones graves en el ámbito de Penal Juvenil. Según datos publicados por El Observador, estas cifras no prueban una asociación directa con organizaciones criminales, pero evidencian la presencia de personas menores de edad en expedientes de delitos violentos.

Disputa entre grupos criminales y contexto de violencia

El director interino del OIJ, Michael Soto, indicó que la violencia en Cartago está relacionada con una disputa entre cinco grupos criminales por el control del narcomenudeo. Soto mencionó que estas organizaciones han cambiado a través del tiempo y señaló a “Los Maruja” como el grupo que concentra la rivalidad, identificando también a “Los Piruchos”, “Los Chacales”, “Los del Gordo” y “Los Gery”. Según el organismo, algunos de los homicidios recientes estarían asociados a esta confrontación.

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El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, advirtió sobre el reclutamiento de menores de edad para sicariato por estructuras de crimen organizado. (Crédito: OIJ)
El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, advirtió sobre el reclutamiento de menores de edad para sicariato por estructuras de crimen organizado. (Crédito: OIJ)

La utilización de menores para fines delictivos no es un fenómeno nuevo. En 2023, el entonces ministro de Seguridad Mario Zamora y el exdirector del OIJRandall Zúñiga ya habían advertido sobre la participación de adolescentes, incluso de 12 y 13 años, en actividades de sicariato. El Observador recogió que ambos funcionarios señalaron que esta tendencia se observa principalmente en zonas con alta vulnerabilidad social y que el fenómeno venía en aumento.

Respuestas institucionales y acciones preventivas

Como parte de las acciones de prevención, la Municipalidad de Cartago impulsa un plan piloto dirigido a niños, adolescentes y jóvenes de comunidades consideradas vulnerables. El alcalde Mario Redondo explicó que el proyecto se desarrolla en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Patronato Nacional de la Infancia y el Ministerio de Seguridad Pública.

La iniciativa busca ofrecer alternativas a través de actividades deportivas, culturales y recreativas, con el objetivo de ocupar el tiempo libre de los jóvenes y reducir el riesgo de que sean reclutados por redes delictivas. Redondo señaló que el plan piloto será presentado a la presidenta Laura Fernández y que se dará prioridad a los centros educativos y comunidades con mayor riesgo detectado.

El alcalde afirmó que el propósito es fortalecer el tejido social y la imagen positiva de la juventud en la provincia. Según Redondo, “Cartago tiene mucho talento, tiene muchos jóvenes talentosos, disciplinados, responsables, y creemos que también es importante levantar su imagen porque necesitamos construir héroes positivos ante toda la situación que hemos estado enfrentando”.

Las autoridades mantienen el seguimiento a la situación, considerando que es necesario combinar medidas de seguridad con estrategias de prevención enfocadas en las poblaciones más expuestas a los riesgos del crimen organizado.

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