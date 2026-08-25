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Brad Pitt regresará a San Sebastián para presentar la última película de David Ayer

El actor estadounidense presentará en septiembre la nueva cinta de David Ayer, un thriller ambientado en Alaska que completa la programación de la Sección Oficial fuera de concurso del certamen

Brad Pitt será uno de los invitados del 74 Festival de Cine de San Sebastián y presentará la película 'Heart of the Beast'
Brad Pitt será uno de los invitados del 74 Festival de Cine de San Sebastián y presentará la película 'Heart of the Beast'
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Brad Pitt será uno de los invitados del 74.° Festival de Cine de San Sebastián, en el que el actor estadounidense presentará la película Heart of the Beast, de David Ayer, que participará en la Sección Oficial fuera de concurso, informó este lunes el Festival.

Pitt, quien acudirá junto a Davir Ayer, regresa a este certamen, que se celebrará el próximo septiembre, tras su visita de 2009, cuando presentó Inglourious Basterds con su director, Quentin Tarantino.

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Con Heart of the Beast se completa la programación de la Sección Oficial, que en esta edición incluirá 17 títulos a competición, tres fuera de concurso y cinco Proyecciones Especiales.

Se trata de un thriller de aventuras producido por Paramount, en el que el intérprete norteamericano encarna a un oficial retirado de las Fuerzas Especiales del Ejército que, acompañado por su antiguo perro de combate, debe sobrevivir a la naturaleza salvaje de Alaska tras un terrible accidente de aviación, explica el Festival.

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Tras firmar los guiones de películas nominadas al Oscar como U-571 (Jonathan Mostow, 2000) y Training Day (Antoine Fuqua, 2001), el director, guionista y productor estadounidense David Ayer (Champaign, Illinois, 1968) comenzó su carrera como director en 2005.

En el corazón de la bestia
En 'Heart of the Beast', Brad Pitt interpreta a un oficial retirado de las Fuerzas Especiales del Ejército que sobrevive en Alaska tras un accidente de aviación

Durante estos casi 20 años dirigió thrillers y dramas policíacos de tono realista y centrados en sus personajes como End of Watch (2012), Fury (2014), The Beekeepe (2024) y A Working Man (2025).

Escrito por Cameron Alexander, Heart of the Beast es el último largometraje de Ayer, que vuelve a reunirse con Pitt, también productor de la película, y que además contó con los actores J.K. Simmons y Anna Lambe, entre otros.

Fuente: EFE.

Fotos: Europa Press y archivo.

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Brad PittDavir AyerFestival de San SebastiánCine‘Heart of the Beast’

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