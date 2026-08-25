El Concurso Cazacuentos convoca a los chicos: por unos días más, recibe textos e ilustraciones

El Concurso Cazacuentos cerrará su convocatoria 2026 el 6 de septiembre con inscripción libre y gratuita para niñas y niños de toda la Argentina

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Quedan menos de dos semanas para que el Concurso Cazacuentos cierre su convocatoria 2026: el plazo de recepción de obras vence el 6 de septiembre y la inscripción es libre y gratuita para niñas y niños de toda la Argentina.

El certamen, que este año llega a su séptima edición, invita a participantes de entre 7 y 12 años a escribir relatos breves o crear ilustraciones bajo la consigna “¡A la aventura y más allá!”, una propuesta que busca estimular la imaginación en torno a lo que ocurre cuando alguien se anima a explorar lo desconocido. Los cuentos deben ser inéditos y de creación propia, y cada participante puede enviar hasta tres obras.

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El concurso divide a los participantes en tres categorías según la edad: Ardillas (7 y 8 años), Zorros (9 y 10 años) y Ciervos (11 y 12 años, con posibilidad de participar también quienes cumplan 13 años durante 2026). Además de los cuentos, los chicos pueden sumar una imagen de técnica libre —dibujo, dibujo digital, collage o fotografía— para competir por una mención especial. Las ilustraciones sin texto también son aceptadas.

“Creemos que es necesario que existan propuestas y espacios que motiven y alienten a niñas y niños a crear, reflexionar y narrar”, afirmó Silvia Badariotti, directora del concurso, al presentar la edición. “Porque el concurso alimenta tanto la escritura como la lectura, la fantasía y el entusiasmo. Porque poner en palabras sentimientos e historias es una habilidad que los va a acompañar siempre”, agregó.

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La séptima edición del Concurso Cazacuentos convoca a participantes de 7 a 12 años a escribir cuentos breves o crear ilustraciones bajo la consigna "¡A la aventura y más allá!"

El jurado de esta edición está integrado por la escritora Iris Rivera, la gestora cultural Cielo Salviolo y el escritor y director general de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Alejandro Santa. Los tres ilustradores que crearán los afiches de los ganadores son Alexiev Gandman, Piper y Nadia Romero Marchesini, todos miembros de la Asociación de Dibujantes de la Argentina, quienes también actuarán como jurado de las ilustraciones.

Los tres cuentos ganadores —uno por categoría— recibirán un afiche original creado por uno de esos ilustradores profesionales, además de libros ilustrados, materiales y sorpresas. Las obras seleccionadas podrán transformarse en podcasts, animaciones y otros formatos audiovisuales, lo que amplía el alcance de las voces infantiles más allá del papel.

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Una de las novedades de esta edición es que el reconocimiento se extiende al aula: el grado escolar del cuento ganador recibirá una selección de libros para la biblioteca y sorpresas, con el objetivo de fortalecer el espacio de lectura de toda la comunidad educativa. Para facilitar la participación desde las escuelas, los docentes pueden enviar el material por correo electrónico a cazacuentosconcurso@gmail.com, con un mensaje por categoría que incluya los datos del establecimiento y los archivos de los participantes.

La inscripción individual se realiza a través del formulario disponible en www.cazacuentos.com.ar, donde también se encuentran las bases y condiciones completas.